Из Мариуполя: суд отпустил торговцев смертью на все четыре стороны

РИА Новости Украина

Торговавшие метадоном мужчина и женщина выпущены судом из-под стражи, пишет 0629 Сайт Мариуполя со ссылкой на инсайдерский источник в правоохранительных органах.

В конце декабря 2017 г. было начато досудебное расследование по факту сбыта тяжелых наркотических веществ (метадона). За 9 месяцев работы правоохранителей была собрана огромная база доказательств, к уголовной ответственности было привлечено двух сообщников. Сотрудники уголовного сектора Центрального отдела задержали 33-летнего мужчину, ранее судимого за наркотики, и 25-летнею женщину, гражданку РФ. Пара торговала "смертью" в Мариуполе.

Работали наркодилеры по такой схеме: один раз в 3 суток женщина, проживающая в Запорожской области, через автобусы или почту посылала продуктовые посылки, в которых был тщательно спрятан метадон на общую сумму 50-70 тысяч гривен.

Наркотик был расфасован по 0,25 и 0,5 граммов. В Мариуполе посылку получал мужчина, после чего прятал наркотические пакеты по разным адресам. Например, "закладки" он оставлял на детских площадках и в подъездах. Позже мужчина передавал адрес тайников своей сообщнице, а она сбывала их покупателям.

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В конце декабря 2017 в ходе следственно-оперативных действий (после двух этапов оперативной закупки, экспертиз и других оперативных мероприятий) полицейские задержали по месту жительства наркоторговку. Обыски проходили по этому делу в Мариуполе и Запорожье. У женщины в доме обнаружили и изъяли около 10 граммов метадона, 50 телефонных аппаратов, 300 сим-карт, несколько банковских карточек. У женщины есть несколько несовершеннолетних детей. Ее мариупольский пособник был задержан около своего дома. В его квартире полицейские также обнаружили и изъяли наркотики, которые злоумышленник не успел передать покупателям.

Центральный отдел полиции Донецкой области Метадон, которым торговали в Мариуполе

Задержанным предъявили обвинения по ч.2 ст.307 и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Приморским судом обоим задержанным была избрана мера пресечения — арест с правом внесения залога в размере 81 000 гривен.

Источник говорит, что задержанная женщина сразу заплатила требуемую сумму. А ее сообщник 2 месяца ждал приговора суда в следственном изоляторе, но уже на следующем заседании (16 февраля) мужчину судья Дмитрий Пантелеев просто отпустил из зала без избрания иной меры пресечения.

Источник в правоохранительных органах возмущен решением суда и считает его несправедливым.

"Понимаете, этот человек может скрыться из страны или дальше продолжать заниматься продажей наркотиков. Также он может оказывать влияние на свидетелей, ведь материалы следствия уже все рассекречены", — говорит мужчина.

Он говорит, что странно то, что судья даже не счел нужным оставить наркоторговца хотя бы под домашним арестом, чтобы полицейские знали, где он находится.