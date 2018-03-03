Грузия: мы стараемся идти в ногу с будущим

РИА Новости Украина

Созданием концепции ультрасовременного города в Анаклия займется очень авторитетная на международной арене компания BuroHappold Engineering, одна из ведущих в мире по урбанистическому планированию, пишет Sputnik Грузия.

По данным представителей Консорциума развития Анаклии, разработка концепции займет примерно шесть месяцев, а потом в нее будут вносить корректировки.

Порт, свободные экономические зоны, ипподром, железная дорога, аэропорт и все необходимое для пребывания в городе – гостиницы, жилые комплексы, объекты питания и многое другое, будет здесь. Создатели проекта не исключают, что город будет привлекателен и для туристов. Но самое главное Анаклия-сити будет воротами между Европой и Азией.

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Проект глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье Грузии, в регионе Самегрело — Земо Сванети, является самым масштабным проектом властей страны. Уже известно, что в строительство первой фазы будет инвестировано 586 миллионов долларов, а полностью проект обойдется в более 2,5 миллиарда долларов.

Строить порт и город в Анаклия планировали еще прежние власти во главе с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Саакашвили мечтал превратить новый город, который хотели назвать Лазика, в крупнейший населенный пункт и гордость страны.

После парламентских выборов 1 октября 2012 года, когда победила коалиция "Грузинская мечта", новые власти не сочли целесообразным осуществление данного проекта, но спустя некоторое время изменили планы.

Шанхай, Токио, Дубай… Анаклия?

Начало разработки концепции "города будущего" – еще одно историческое событие в череде других исторических событий под названием "проект Анаклия". Основатель компании TBC Holding, которая входит в Консорциум, Мамука Хазарадзе утверждает, что Анаклия будет городом 21 века.

"Мы планируем построить такой город, после завершения строительства которого чтобы, на первый взгляд, никто не смог бы догадаться, где этот город находится – в Грузии, Китае, Японии или в любой другой стране, где сегодня строятся новые, ультрасовременные города. Это будет город с характером и грузинским духом", — сказал Хазарадзе на мероприятии, посвященном подписанию договора о сотрудничестве с BuroHappold.

По его словам, в Грузии на сегодняшний день нет квалифицированных специалистов в сфере урбанистического планирования, поэтому пришлось попросить помощи у зарубежных специалистов. В тендере участвовало 40 компаний, но Консорциум выбрал лучшего, на свой взгляд, кандидата для разработки проекта.

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"Однако, к делу подключатся и грузинские специалисты – урбанисты, архитекторы, для которых это будет новая возможность сформироваться в данной сфере в качестве серьезных профессионалов. Город все равно не сможет построиться за один день, — это вечный процесс, вечный поиск, и я уверен, что через несколько лет у нас будет вполне серьезная группа местных профессионалов, которые продолжат сами строить город", — сказал Хазарадзе.

Город не только для бизнеса

По словам исполнительного директора компании Anaklia City, входящей в консорциум, Кети Бочоришвили, Анаклия должен стать не только городом для бизнеса, но и абсолютно комфортным и приятным местом для проживания.

"Мы хотим, чтобы Анаклия объединяла не только бизнесменов, но и простых людей", — отмечает Бочоришвили.

Хазарадзе в свою очередь подчеркнул, что Консорциум планирует построить центральный парк и ипподром.

"Мы хотим построить центральный парк, а также мы готовы приняться любую идею по строительству города от нашего населения и специалистов. Есть еще такая задумка — построить международный ипподром, потому что Абхазия и Самегрело являются такими регионами Грузии, где отношение к лошадям особенное. Это даст нам возможность еще больше сблизить людей друг с другом и сделать не только финансовый, логистический и портовый центр, но и такое место, куда люди приедут жить и проводить время", — подчеркнул Хазарадзе.

Индустриальная зона Анаклия

Перед тем, как приступить к разработке концепции будущей индустриальной зоны, команда "Anaklia City" изучила опыт самых успешных из ныне существующих в мире.

"Мы знаем, что таких зон очень много, но успешными являются только несколько, наверное, не более тридцати во всем мире. Соответственно, наша цель — чтобы Анаклия входил в список этих самых успешных", — сказала Бочоришвили.

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В этом плане Анаклия делает уникальным его местоположение, где город будет выполнять роль коридора из Азии в Европу и наоборот. Это и может стать залогом успеха "города будущего".

"Это поможет осуществить важнейшие проекты с Китаем в рамках программы "Один пояс – один путь". Немаловажен также путь из Индии в Европу", — подчеркнул Бочоришвили.

Ключевую роль в Анаклия, естественно, будет выполнять порт. Как отметил ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, сегодня сложно рассчитать тот эффект на экономику страны, которую принесет этот порт.

"Это реальность, здесь нет преувеличений. Вокруг порта будет развито несколько тысяч гектаров — как производственная, складская, логистическая, так и, конечно же, новая жилая зона", — подчеркнул Квирикашвили.

Представители Консорциума развития Анаклия не раз говорили, что развитие порта и города-спутника будет осуществляться по фазам. Всего их будет девять.

На первом этапе, то есть в течение трех-четырех лет, он сможет принимать 900 тысяч контейнеров ежегодно. А по истечению второй фазы, ближе к 2030 году, будет до 14 миллионов тонн грузов.

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По истечению всех девяти фаз, по данным Консорциума, порт сможет принимать свыше 100 миллионов тонн грузов. На осуществление всех этапов понадобится более 50 лет.

Индустриальная зона Анаклии будет полностью интегрирована как с портом, так и с региональной и национальной инфраструктурами посредством железнодорожной магистрали и автомобильной дороги. Кроме того, в систему порта Анаклия планируется интегрировать аэропорт Кутаиси, который находится в 90 километрах от порта.