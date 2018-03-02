Из Мариуполя: а где тут руки помыть? В каких условиях лечатся дети

РИА Новости Украина

Так повелось в Мариуполе, что детская горбольница всегда была одной из самых бедных в городе. Здесь реже проводились ремонты, реже оказывалась спонсорская помощь, меньше средств тратилось на питание, пишет сайт города Мариуполя.

Причина этого банальна – горбольнице №9 помогал порт, горбольнице №4 – комбинат "Азовсталь", горбольнице №1 – комбинат им. Ильича. А вот детской больнице не повезло – никаких предприятий, которые могли бы взять под свое крыло в Центральном районе нет.

Всего 4 года назад в травматологии горбольницы №3 лечился сын моей знакомой. Семье пришлось заезжать в палату со своей тумбочкой, так как ее не было вообще. Если твоя кровать не у окна, то приходилось ставить кружку на пол. На матрацах были надписи, датированные 80-ми годами прошлого века! Настолько старое отделение. Само здание построено в 1887 году, а последний раз ремонтные работы проводились здесь 22 года назад.

Именно потому для очередной ревизии в рамках рубрики "Без халата" мы выбрали МТМО Здоровья ребенка и женщины. Место, где лечат мариупольских детей.

Проникнуть под видом посетителя в эту больницу не получится. Причина банальна – в отличие от взрослого, детское отделение закрытое. Зайти туда могут только родители, да и коридорами свободно походить не получится. Именно потому было принято решение обратиться к руководству больницы с просьбой провести экскурсию.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

С проверкой травматологии также не сложилось – здание, в котором отделение находится совсем недавно перешло в стадию ремонта. Сейчас отделение совмещено с хирургическим и занимает лишь часть одного крыла. В другом крыле – стройка.

Как оказалось, в прошлом году 2 здания больницы были утеплены за счет Государственного фонда регионального развития, в этом году – два здания будут капитально отремонтированы за счет областного бюджета. Планируется, что ремонт завершится в сентябре 2018 года и это станет подарком к 240-летию Мариуполя.

Журналисту 0629 предложили посетить первую педиатрию. Здесь лечатся дети с сахарным диабетом, аллергией, эндокринной и другими патологиями. Отделение находится на втором этаже главного корпуса, которое не так давно было утеплено. Однако, само помещение еще не ремонтировалось.

Общее впечатление

Первое, на что обращаешь внимание, едва ты оказался в отделении – здесь очень тепло. Можно сказать, даже жарко, некоторые дети ходят по педиатрии в футболках. Естественно, всего этого удалось добиться, благодаря утеплению стен и замене окон. По словам заведующей отделением Ирины Крамаренко, система отопления не менялась с 60-х годов. Раньше в помещении было прохладно. В самых дальних палатах это особенно чувствовалось. Сейчас же такой проблемы нет.

Отделение старенькое, но находится в нормальном состоянии. Все покрашено, побелено, убрано. Заметно, что столовая ремонтировалась не так давно.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

Прямо на входе расположена вешалка для верхней одежды. Никто в куртках в отделении не ходит. У всех имеется сменная обувь.

Педиатрия №1 рассчитана на 50 коек. Заведующая отделением уверяет, что здесь практически никогда не бывает пустых мест. На момент нашего визита дети обедали, потому проверить это не удалось. Одна из палат точно пустовала – это палата для детей-отказников.

"Но, увы это ненадолго, - говорит Ирина Крамаренко. – Скоро к нам поступает малыш".

Особенность отделения – множество детских игрушек. Многие из них были оставлены родителями. Также в отделении есть детские книги, телевизор. Его дети могут смотреть, пока им по очереди меряют температуру. А это происходит в педиатрии ежедневно.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

Как в любом другом отделении, здесь имеется манипуляционный кабинет. Есть и кабинет физиотерапии.

Лечением пациентов занимаются 4 врача — эндокринолог, нефролог и 2 гастроэнтеролога.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

Палата

Палаты в педиатрии поделены на палаты для девочек и для мальчиков. Кроме того, старшие дети отдельно – младшие отдельно. Здесь лечатся мариупольцы до 18 лет, было бы странно размещать в одной палате дошкольника и подростка.

В среднем в каждой палате по 7- 8 кроватей. Прикроватных тумбочек меньше, но есть шкаф для вещей. Кроме того, в палатах есть раковина. А вот холодильника нет.

Еще одно отличие от взрослого отделения – некоторые кровати сдвинуты. Это чем-то напоминает детский лагерь. Если учитывать, что стены в палатах покрашены яркими красками, то схожесть велика. Разве что в лагере не ставят уколы и не делают электрофорез.

Кровати в палатах разные. Большинство из них более-менее новые, но встречаются и старые экземпляры. На какую кровать попадет ребенок – рандом. А вот матрацы новые почти все. Три года назад они были закуплены за счет городского бюджета. Только в самых дальних палатах осталось несколько старых матрацев.

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Имеется также палата с двумя кроватями, но она такая одна и предназначена для тяжелобольных пациентов.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

Гигиена

Туалетов в отделении два. Правда, только один из них предназначен для маленьких пациентов, второй – для персонала.

Унитаз в детском туалете новый. Его подарили спонсоры, а установила больница собственными силами. Правда, крышки на унитазе почему-то нет.

Раковина более старая, но чистая. Кстати, вода в кране – только холодная. Точно так же, как и во всех палатах.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

В то же время в отделении имеется 2 бойлера, которые также были приобретены за счет спонсорской помощи. Один установлен в столовой, второй – в комнате с ванной. В этом отделении есть, где покупаться. К тому же, делать это можно в горячей воде! Ванна, кстати, акриловая. Также приобретена собственными силами и средствами спонсоров.

Питание

Увидев количество блюд, которыми кормят маленьких пациентов педиатрии, я удивилась – два вида супа, два вида плова, каша, котлета, манка. Неужели выбор шире, чем в ресторане?

Оказалось, все это разнообразие не для одного ребенка. У каждого пациента педиатрии есть своя диета и в зависимости от нее составляется меню. Каждый ребенок получает какое-то первое блюдо, какое-то — второе, чай и булочку.

Мы решили напрямую спросить у детей, вкусная ли у них еда. Малыши засмущались, но судя потому, что все ели и никто не капризничал — блюда были вполне съедобными.

Лишь одна мамочка сказала, что блюда диетические и это очень хорошо.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

Как вы думаете, сколько стоит такое питание на 1 ребенка? 20-30 грн. в сутки? Ошибаетесь, оно обходится в 4,5 грн. Я не ошиблась. Именно такую сумму выделяет городской бюджет на кормление мариупольских детей в больницах. И здесь естественно возникает вопрос – откуда в меню плов и котлеты?

Как пояснили в больнице, из-за роста цен на продукты, приходится выкручиваться. К примеру, 2 месяца назад, чтобы кормить самых маленьких пациентов, было принято решение временно не кормить роддом и гинекологию. Больнице приходилось растягивать продукты.

Кроме того, по 4,5 грн выделяется в сутки не на конкретного ребенка, а на койку. Кровати иногда пустуют, соответственно кормить некого. Также не все пациенты едят больничную еду. С учетом всех этих факторов в прошлом году питание одного реального ребенка выходило около 12-15 грн в сутки.

Отметим, что в этом году уже заключены все договора, пройден тендер, начались поставки. С 1 марта снова начнут кормить роддом и гинекологическое отделение.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

Но сумма в 4,5 грн так и осталась. Для сравнения – в горбольнице №9 в сутки пациента кормят на 37 грн.

Сервис

Что касается сервиса, то здесь можно поставить огромный прочерк. Его попросту нет. Ни буфета, ни аптеки, ни автомата с кофе. Ситуацию спасает то, что больница расположена в центре города и здесь рядом – магазины, аптеки, кафе. Правда, в халате и тапочках сходить за кофе не получится.

0629.com.ua Педиатрия горбольницы №3 в Мариуполе

Лечение

Как в любой другой больнице, все обследования, которые положены по протоколу, проводятся бесплатно. Это всевозможные анализы, УЗИ и прочее. Также имеется небольшой набор антибиотиков (инъекционных и таблетированных), которые также выдаются детям бесплатно. Обеспечиваются дети и антигельминтными и обволакивающими препаратами.

Правда, бесплатные препараты подходят далеко не всем, а потому родителям дают список лекарств, которые они самостоятельно приобретают.

Подводя итоги

Уже в апреле корпус, где находится педиатрия начнут капитально ремонтировать, здесь не только проведут отделочные работы, но и полностью заменят все сети. В дальнейшем ремонты начнутся и в других корпусах, в том числе и в роддоме. Конечно же, это произойдет, если "ветер" не изменит своего направления.

На самом деле даже до ремонта условия в педиатрическом отделении неплохие. Здесь есть практически все, чтобы быть спокойным за своего ребенка. Но вполне возможно, что в других отделениях может быть не все так радужно. Как бы там ни было после ремонта условия для лечения будут хорошие у всех.