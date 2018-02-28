Что в Украине: убийства собак в Одессе, "школьный разгром" в Днепре

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во Львове разбирались, что ждет первоклашек с 1 сентября, в Сумах работники "скорой" выступили против реформы экстренной медицины, а в Днепре митингуют школьные учителя.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса: "Собачье сердце: где и как в Одессе братьев наших меньших убивают"

"Я подошла кофе выпить, – рассказывает София. – А они с собаками уже там стояли. И их кинолог. Чип подбежал к суке, а кобель его сверху прихватил. И тут же выплюнул из пасти. У Чипа голова в обратную сторону. Подошел кинолог. Пощелкал пальцами. Сказал: "У него клинический шок через два часа пройдет", — и ушел. Такси вызвала, думала в клинику ехать, а у Чипа голова назад повисла… Какая тут клиника?!".

…После инцидента София сняла на телефон, как "Стая" вольготно гуляет по аллеям и даже дрессирует там собак. Без поводков и намордников. Доберманы. Питбули.

Думская.net Объявление о дрессировке собак в Одессе

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Винница: "Глупый поступок или наглая афера? Как житель Винницы оставил семью без квартиры"

Супруги Мартошенко три года судятся за свою трехкомнатную квартиру, проданную подставному человеку. Глава семейства говорит: хотел заложить квартиру за кредит, но "инвесторы" заставили подписать договор купли-продажи.

…"По моей вине произошло ДТП, и чтобы не получить наказание, я должен был возместить потерпевшей ущерб. Договорились о полутора тысячах долларов", – рассказывает предысторию 45-летний Александр Мартошенко.

Он в поисках человека, который бы мог одолжить ему на год такую сумму, копался в интернете и нашел, говорит, частное объявление о займе. Набрал указанный номер и незнакомый ему ранее тезка назначил встречу. Обсудили ситуацию, и тот сказал, что свяжется с нужными людьми.

На второй встрече мужчина из объявления сказал, что так мало никто занимать не станет, разве что дадут тысяч 20 при условии залога недвижимости, например, квартиры заемщику.…Мартошенко взял и согласился. Далее, говорит, тезка свел его с юристом Лесей, представившийся помощником нотариуса, которая должна была принять на себя все хлопоты по уплате возмещения потерпевшей в ДТП и оформлению загранпаспорта.

vn.20minut.ua Семья Мартошенко

Днепр: "Что происходит в Днепре – экономия или разгром?"

Массовые увольнения техперсонала учебных заведений и ухудшение условий обучения – это элемент гуманитарной политики мэрии Днепра?

…Удивительно, но даже с учетом запуганности директоров школ и садиков города 23 февраля несколько сотен школьных работников пришли под горсовет рассказать все-все, что они думают о такой "оптимизации". Кроме наивных в наши веселые времена транспарантов о праве на труд звучали конкретные лозунги: "Требуем отмены" и "Шикуленко – позор!". По данным профсоюза, "не увольнение, а оптимизация" коснется около 4000 техработников!…Работники заведений культуры, которых оптимизация тоже существенно проредит, на площадь пока не вышли. Однако обещают присоединиться к протестам, если департамент не откажется от вредных идей.

gazeta.dp.ua Ситуация в Днепре

Львов: "Первый раз в первый класс: отмена вступительных экзаменов и другие новшества"

Согласно закона, начальная школа (а это 1-4 классы) должна быть одинаковой и одинаково доступной для всех. Поэтому вступительные экзамены в первые классы будут упразднены уже со следующего учебного года. Право на первоочередное зачисление в начальную школу будут иметь дети, проживающие на территории обслуживания этой школы.

…Частные школы будут набирать детей по своим правилам. Также эти нормы не коснутся детей с особыми потребностями – они смогут идти в школу без привязки к территории обслуживания. Кроме того, свои особенности зачисления на обучение могут иметь учреждения специального образования – художественные, военные, спортивные школы.

Сумы: "Сумская "скорая" против грядущей реформы экстренной медицины"

В Центре экстренной медицины Сумской области заявили несогласие с реформой "скорой" и призвали голосовать за электронную петицию "Против разрушения системы экстренной медицинской помощи" на сайте Кабмина….В Сумском центре готовящуюся реформу экстренной медицины понимают как замену врачей, фельдшеров и водителей в составе бригад на парамедиков и медицинских техников, в основные функции которых входит транспортировка больных в отделения экстренной (неотложной) медпомощи многопрофильных учреждений. Однако только 20% больных, вызывающих "скорую", нуждаются в госпитализации, остальные после оказания медпомощи на месте остаются дома.

…"Скорая" не выезжает для выполнения плановых назначений (инъекции, капельницы, перевязки и пр.); к больным, находящимся под наблюдением участкового врача, если их состояние не экстренное (неотложное); для удаления клещей; оказания стоматологической помощи. Служба экстренной медпомощи не выдает справок, больничных, не составляет судебно-медицинских заключений, не транспортирует трупы в патолого-анатомические отделения и бюро судмедэкспертизы. В таких случаях диспетчер вызов не примет, но может объяснить обратившемуся, что делать дальше.