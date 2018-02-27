Спецкор: Одесса в плену погодных катаклизмов

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одессе со вторника, 27 февраля, закроют все общеобразовательные и дошкольные учебные заведения в связи со снижением температуры воздуха. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета горсовета. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета. Одесситов призывают 27 февраля по возможности оставить детей дома. Но при этом отметили, что в детских садах будут работать дежурные группы, которые примут детей в случае необходимости.

Подробнее о том, как город отреагировал на резкое похолодание, рассказал (вечером 26 февраля — Ред.) специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Какая сейчас погода в Одессе?

— Сейчас мороз около 10 градусов, для Одессы это довольно много, снег сейчас не идет и ситуация в принципе нормальная. Но город, как и область, уже готовится к завтрашним снегопадам. По прогнозу синоптиков, за двое суток произойдет сразу два очень сильных шторма, один придет уже будущей ночью и снег будет идти в течение всего завтрашнего дня. И потом в ночь на четверг придет в Одессу еще один большой снежный шторм, температура опустится до 15 градусов мороза, что для нашего города является очень низким показателем. Поэтому как город, так и область очень активно готовятся к этим снегопадам.

Сейчас у коммунальщиков много работы?

— Сейчас работы не много, но, в принципе, на дорогах есть гололед, есть небольшие заносы в области и за минувшие сутки три автомобиля было вытащено из снежного плена в области. В том числе прошлой ночью была серьезная спасательная операция по освобождению фуры, ее спасали с помощью сил ГСЧС. Огромный "Краз" выехал на помощь, потому что фура просто угодила в снежный плен и не могла сама выбраться. Сейчас ситуация нормальная, но местами есть гололед и из-за этого случаются довольно частые ДТП.

А по городу сейчас насколько трудно передвигаться на автомобиле?

— В городе ситуация уже получше, потому что за минувшие сутки больше тонны песчано-солевой смеси было высыпано на улицы города и, в принципе, беспроблемно работали снеоочистительные машины, которые расчищали небольшие сугробы и просто чистили лед. Но полностью справиться с гололедом не удалось. В некоторых районах города все-таки случаются ДТП, которые блокируют движение и сегодня первый рабочий день этой недели — некоторые районы были в пробках, потому что были ДТП с участием троллейбусов, которые серьезно перегораживали движение. А в одном месте около 20 троллейбусов сразу с трех маршрутов в течение нескольких часов не могли сдвинуться с места, но сейчас ситуация там уже в норме. Вчера днем был местами довольно сильный шторм, некоторые пирсы просто обледенели.

На какой срок приостановили работу детских учебных заведений?

— Пока что оперативный штаб при одесской мэрии решил закрыть школьные и дошкольные учреждения только на 27 число. И дальше уже будут смотреть по ситуации, потому что, в принципе, по прогнозу синоптиков, снегопады будут довольно сильные. И если не удастся справиться с последствиями снегопадов за один день, то, я думаю, что школы и детсады будут закрыты и дальше. И кроме того, сегодня к вечеру в двух районах города — Центральном и Суворовском — будут развернуты пункты обогрева. Они работали, но потом были закрыты из-за потепления и вот сейчас они будут снова развернуты.

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Ранее специальный корреспондент из Ужгорода Екатерина Ирха сообщала, что похолодание на Закарпатье продлит горнолыжный сезон.

Кроме того, начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык и начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук рассказали о готовности Киева к похолоданию.