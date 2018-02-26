Из Винницы: как область торгует с Германией и Россией

РИА Новости Украина

Товары

По данным Главного управления статистики в Винницкой области, внешнеторговый оборот товаров в 2017 году составил 1,625 миллионов долларов, что на 342 миллиона больше, чем в 2016 году, пишет Владимир Филатов.

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Винницкая область продала товаров на 1,218 миллионов долларов и купила на 407 миллионов. В течение года предприятия торговали с партнерами из 143 стран мира.

Больше всего товаров область продала в Индию, экспорт за год составил 196 226 300 долларов, меньше всего — в Хорватию, на общую сумму 3 800 долларов. Россия вошла в десятку и купила у нас товаров на 38 543 100 долларов.

Больше всего товаров за 2017 год область купила в Германии — 64 194 700 долларов. Россия на шестом месте рейтинга, импорт за год составил 19 852 900 долларов.

20 минут Анализ экономического развития Винницкой области

Товарная структура внешней торговли товарами области уже много лет остается относительно одинаковой. Больше всего жители продают масло и зерно.

20 минут Анализ экономического развития Винницкой области

Покупали чаще всего портландцемент, прокат черных металлов и удобрения.

20 минут Анализ экономического развития Винницкой области

Услуги

По данным Главного управления статистики в Винницкой области, внешнеторговый оборот услуг области в 2017 году составил 87 миллионов долларов США. Продавали больше, чем покупали. Объемы экспорта и импорта услуг составили, соответственно, 75 и 12 миллионов. Предприятия Винницкой области предоставляли услуги резидентам из 105 страны мира, а получали — от 54 стран.

20 минут Анализ экономического развития Винницкой области

Основными потребителями винницких услуг были Израиль, Багамские Острова, Виргинские Острова, Гибралтар, Эстония, Индия, Мальта и Российская Федерация. Больше всего продаем Израилю. Объемы экспорта с этой страной составили 23 868 600 долларов, совсем слабая торговля с Казахстаном — продали лишь на 10 200 долларов. В «экспортном рейтинге» Россия оказалась на восьмом месте — 2 071 300 долларов. По сравнению с 2016 годом экспорт вырос на 95 300 долларов.

20 минут Анализ экономического развития Винницкой области

Больше всего услуг иностранцам предоставляли в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг. Их объемы составили 52 миллионов долларов. Также многие услуги предоставлялось в сфере переработки материальных ресурсов и в сфере, связанной с путешествиями.

20 минут Анализ экономического развития Винницкой области

Крупнейшими партнерами в импорте услуг в 2017 году были Кипр, Германия, Польша и Россия. Наибольшая доля импорта винницких предприятий пришлась на Кипр — 2 856 200 долларов, меньше всего — на Данию с 500 долларами. Импорт в Россию составил 1 185 400 долларов в год.

20 минут Анализ экономического развития Винницкой области

Наибольшие объемы импорта услуг — роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности и деловыми услугами. Кроме того, спросом пользовались транспортные и деловые услуги.