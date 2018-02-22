ТОП тем Украины: поджигатель в Кропивницком, выживание в Черновцах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Черновцах ужасаются условиям жизни пенсионеров, в Кропивницком подробно изучили историю одного общественного хулиганства, а в Киеве вводят единый внешний вид для урн и антипарковочных столбиков.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Кропивницкий: "Рви, жги, снимай"

На прошлой неделе местная Фемида признала, что уничтожать чужое имущество можно безнаказанно, если снять все на видео, позвонить в СБУ, говорить о национальных интересах и привлечь группу поддержки максимально угрожающего вида.

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Кировский райсуд областного центра в лице Евгения Завгороднего закрыл административное производство против активиста, который летом прошлого года сорвал и сжег на центральной площади баннер с надписью "Елисаветград. Город Святой Елисаветы. 754 года"…. Все это было снято на видео, а запись распространялась через популярный видеохостинг YouTube и соцсети….Вдохновившись успехом "товарища по оружию", завтра другой активист может поджечь что-нибудь еще – картинную галерею, бизнес-центр или дом сотрудника полиции, открывшего админпроизводство на Завражного. Разговоры об этом – буквально – уже звучали среди пришедших его поддержать, прямо в зале суда, в присутствии многочисленных журналистов. И неизвестно, рискнет ли кто-то сделать замечание поджигателю, "решившему действовать самостоятельно в государственных интересах"…

Черновцы: "Жизнь или выживание?"

Как-то в троллейбусе среди толпы я разглядела бабушку с двумя сумками, которые были еще и довольно тяжелыми. У женщины был грустный взгляд, – наверное, торговля в тот день не задалась, а оплату коммунальных услуг и другие неотложные расходы никто не отменял. Эта бабушка, как и тысячи других в Украине, вынуждена все лето выращивать овощи, чтобы потом, стоя на морозе, продавать их, чтобы хоть как-то выжить.

…Такая горькая старость ждет каждого, кто не родился в семье депутатов, среди чьих знакомых не нашлось чиновников в определенных "органах" или кума в Верховной Раде. А таких в Украине – процентов под 90. Каждый украинец, который работает десятки лет на благо своей страны, а не для того, чтобы грести украденные деньги лопатой, в конце обречен доживать, считая копейки мизерной пенсии. И когда это изменится, никто не знает.

Львов: "Доброчестность, информатика и искусство: чему будут учить первоклашек с сентября 2018 года"

Работа над документом продолжалась 2 года. При этом педагоги руководствовались опытом Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши. А также принимали во внимание лучшие практики украинской школы.

…Дети, которые пойдут в первый класс осенью этого года, будут учиться по

9 отраслям: языково-литературной; математической; естественной; технологической; информатической; социальной и здоровьеохраняющей; физкультурной; гражданской и исторической; художественной…Интересно, что в начальной школе теперь будут развивать академическую доброчестность у детей. Так надеются заложить основы уважения к интеллектуальной собственности.

Кривой Рог: "В Кривом Роге изменятся правила обращения к врачу: как действовать"

С 1 апреля 2018 года по всей Украине и в Кривом Роге, в частности, терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов только после подписания меморандума.

…Каждый врач сможет подписать меморандумы с 2 тыс. пациентами. К примеру, для педиатров это – 120 тыс. грн/мес. Деньги достаются больнице, а не врачу (в случае госсобственности, а не частной практики). Но от количества пациентов зависит и размер зарплаты.

…На одного пациента будет выделено 370 грн в год – исключительно на работу врача. За дополнительные анализы или специализированную помощь уже с 2020 года придется платить отдельно и по утвержденным тарифам.

Киев: "В Киеве вводят единый внешний вид для урн, оград и средств против парковки"

Контейнеры и урны для мусора должны быть установлены на территории каждой организации, на вокзалах, пляжах, в парках и скверах, возле образовательных и медицинских учреждений, возле торговых объектов, входов в метро, на остановках общественного транспорта и в других общественных местах.

…Коснутся изменения и антипарковочных столбиков. Теперь они должны быть всего двух типов: резиновые и металлические. В случае контакта пешехода или автомобиля с таким ограждением, оно не должно быть повреждено или разрушено. Также столбики должны быть оснащены специальными механизмами, которые позволят коммунальщикам беспрепятственно провести работы по благоустройству или уборке территории.