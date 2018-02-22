В Харькове дни Героев Небесной сотни проходят неоднозначно - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

День Героев Небесной сотни отмечается в Украине 20 февраля. В ряде городов проходят акции, в частности, в Одессе прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие руководители области и города, общественность и военнослужащие.

В Харькове сегодня также запланирован ряд различных акций в память Героев Небесной сотни. В этих мероприятиях, по данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, должны принять участие около 6000 граждан.

Подробнее о том, что происходило в Харькове, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які заходи вже відбулись на день памяті Героїв Небесної сотні у Харкові? Як багато людей взяли участь?

— Низка заходів розпочалась з самого ранку у Харкові. В них взяло участь керівництво Харківської ОДА, представники духовенства і, власне, учасники Євромайдану і всі небайдужі громадяни. Це було покладання квітів до меморіальних дошок трьох харків’ян, які віддали життя в 2014 році, в лютому 2014 року на майдані Незалежності. Нагадаю їхні імена – це Євген Котляр, Влад Буденко та Юрій Паращук. Після цього покладання у Харкові запланований великий мітинг-реквієм. Він почнеться о 18 годині біля пам’ятнику Тарасу Шевченку на вулиці Сумській, і саме там, я нагадаю, традиційно проходив харківський Євромайдан. Мітинг-реквієм за часом буде нетривалим, близько однієї години, там виступлять рідні загиблих і учасники цих пам’ятних подій, пам’ятних і трагічних подій.

Мабуть, через те, що не дуже прохолодна погода, після цього, після годинного мітингу-реквієму за планована хода його учасників — близько шести тисяч планується учасників. Люди пройдуть ходою від пам’ятнику Шевченку до площі Свободи, до відомого у Харкові намету "Все для перемоги", він стоїть якраз напроти будівлі ОДА. Звідти хода рушить до пам’ятного каменю героям, що загинули за свободу і незалежність України, він знаходиться, цей пам’ятний камінь в сквері, на майдані Свободи, ближче до Держпрому. На цьому місті за участю духовенства Української православної церкви Київського патріархату пройде молебень в пам'ять про загиблих на Майдані харків’ян, і звідти учасники, всі бажаючі учасники ходи відправляться в Держпром, там буде організований показ фільму "Герої не вмирають". Крім цього, можу зазначити, що в Харківському академічному театрі ще до дня пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудеться "Реквієм" Верді, власне, в пам'ять про загиблих.

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Які настрої місцевих жителів? Як згадують події на Майдані чотири роки тому?

— Будь-яка масштабна історична подія не може, мабуть, я банальність скажу, не може бути оцінена однозначно. Є люди, які бачать в цих подіях знаменний історичний зміст, є люди, які відкидають будь-який зміст, не хотів би давати оцінку. Від себе скажу, що харків’яни належним чином вшановують пам'ять цих загиблих та полеглих на Майдані людей.

Сьогодні у судовому засіданні у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року оголосили перерву для ознайомлення адвоката з матеріалами. Засідання перенесли на 21 лютого, і на ньому передбачається розглянути питання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим. Що відомо з приводу цієї справи? Як стежать харківські ЗМІ?

— Пристально стежать, просто останнім часом ця справа… про це говорять і захисники, й іноді представники держобвинувачення, ця справа зі сторони адвокатів і зі сторони обвинувачених, як видається, затягується, тому що міняються адвокати обвинувачених. Вони просять постійно час на ознайомлення з матеріалами справи. Наприклад, 14 лютого мало відбутись засідання, однак один із адвокатів просто не з’явився на засідання, пославшись на участь в іншому засіданні. Слухання, яке мало відбутись вчора, 19, не відбулось, тому що в справу зайшли ще нові адвокати, які попросили час на ознайомлення. Можна сказати, що вже три роки слухається ця справа, там вона один раз починала слухатись заново, і поки що, як кажуть, світло в кінці тунелю є, але щось тунель не закінчується, сказати словами класика.

Напомним, ранее Александр Тарасенко сообщил, что День памяти Героев Небесной сотни в Одессе прошел спокойно, радикалы даже не препятствовали Геннадию Труханову произносить речь.