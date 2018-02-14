Закарпатье уже в Африке. Женщина из Берегово растит ананасы и ставит рекорды

РИА Новости Украина

С Наташей Замориной я познакомился несколько лет назад. Она тогда как раз приехала домой в родное Берегово. Из центра Африки – из Замбии! Где сейчас и проживает вместе с мужем, пишет Александр Ворошилов.

Наташа – замечательный человек, который может часами общаться на разные темы. Тем более имеет много увлечений – это и геология, и спорт, и любовь к животным, а в последнее время хобби и работой стало обычное огородничество. А главное – она везде, во всех сферах жизни, достигает успеха. И даже стала чемпионом по велоспорту! Но об этом чуть позже…

По специальности Наталья – геолог, а также очень пригодилось в жизни и знание английского языка, который она выучила в Береговской СОШ № 5.

"Профессию выбрала не случайно, — рассказывает она. — Ведь мой отец и дедушка также геологи, долгое время работали в Закарпатской геологоэкспедиции".

Их рассказы повлияли на дальнейший выбор девушки. Она решила поступить на геологический факультет во Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

А потом, узнав, что англо-украинская фирма в селе Деловое на Закарпатье ищет специалиста-геолога со знанием иностранных языков, решила попробовать свои силы. Предприятие "Сауляк" специализировалось на поиске золота на Раховщине. Там Наталья и познакомилась с буровым мастером из Великобритании… А потом вместе с ним оказалась в самом центре Африки — в Замбии, где вместе исследовали местные медные месторождения.

С тех пор прошло много лет. И я решил узнать, что за это время изменилось в жизни африканской береговчанки.

Наташа, сколько ты живешь в Африке и чем теперь занимаешься?

– Почти 10 лет в Замбии, где сейчас с мужем занимаемся строительством и фермерством (выращиваем овощи, фрукты). Вы думаете, что у нас тоже зима? Нет, просто дождливый сезон. Поэтому все растет и цветет.

mukachevo.net Украинка Наталья Заморина выращивает ананасы в Африке

В настоящее время у нас на продажу уже есть авокадо, кабачки, зеленый лук, перец чили, а также сладкий перец, помидоры. Урожай лука уже продали и посадили, скоро будет снова! А также будет морковь, свекла, салат, капуста, сладкая кукуруза, разная зелень и чеснок.

Еще в планах выращивать цветную капусту, брокколи посадить. Но для этого нужны специальные туннели, иначе все пропадет. Много всего еще в планах… Имбирь, картофель, огурцы. Мы – фермеры!

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А обычных для Африки фруктов у нас также достаточно – это манго, целый год бананы, лимоны, грейпфруты, апельсины, мандарины, ананас, джекфрут. Этим здесь никого не удивишь.

Кстати, мы самостоятельно делаем перегной, заготавливаем нужные удобрения. Конечно, есть помощники, следует много времени уделять поливу, ведь есть периоды, когда дождей практически нет. Так и живем.

Знаю, что недавно в гостях впервые побывала твоя мама, прилетевшая из Берегово. Какие впечатления?

– Конечно, лучше спросить у нее, она всегда любит гостей. Однозначно, что маме очень понравился местный народ, они все очень доброжелательные, добрые, веселые. И это несмотря на довольно нелегкую жизнь. Местные в большинстве очень верующие, ходят в церковь. А еще очень любят петь, танцевать и хорошо поесть… Но кому как везет.

Кстати, в гостях у нас была и сестра с племянником. Они успели завести себе местных друзей. А украинцы местным африканцам тоже очень понравились! И, конечно, понравилась природа, которая богата растительностью, и прочие прелести континента. Я советую всем жителям Берегово хотя бы раз в жизни посетить Африку. Это будет незабываемое путешествие, а какой опыт!

Но украинцы боятся, что в Африке может быть опасно…

– Если быть осторожным, то бояться в принципе нечего. И даже если человеку не повезло и он заболел малярией… Просто не надо паниковать… Следует принять лекарство и через пару дней все пройдет. Просто нельзя "затянуть" болезнь, ведь это может закончиться весьма печально.

Но представьте себе только водопад Виктория, сафари-парки, рыбалку на экзотическую рыбу, тигров, охоту и очень много всего нового и интересного.

mukachevo.net Сестра Натальи Замориной, которая выращивает ананасы в Африке

А еще моим родным очень понравилась местная рыба тилапия и Брим. Говорили, что вкуснее в жизни не пробовали. Кстати, цены на продукты в Замбии не намного выше, чем в Украине. Скорее наоборот.

Знаю, что вы с мужем также держите много животных в доме?

– Да, с нами живут, в общем, семь собак – 4 таксы, 2 лабрадора и один микс таксы с пуделем. А еще кошка и два кота. Я их называю нашими детьми, потому что в действительности мы очень любим и холим их.

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И очень был удивлен, когда узнал о твоих успехах в велоспорте.

– Да, спорт для меня – еще одно любимое хобби. В Замбии время от времени проходят соревнования по велоспорту международного уровня. Никогда и не думала, что буду участвовать в велогонках, тем более занимать призовые места!

Сейчас завоевала первое место на 20 и 40 км, второе место на дистанции 63 км и призовые в командных гонках. Соревнования иногда продолжаются довольно долго – с обеда до 20 часов вечера.

Конечно нужно много тренироваться, желать достичь лучшего результата! Благодаря поддержке родных, близких, друзей, это мне удается.

Стараюсь тренироваться как можно чаще и уже не могу не могу представить свою жизнь без "великов" и своих "детишек". Ездить мне приходится, в основном, через лес, из одного города в другой. Многие удивляются и спрашивают: “Тебе не страшно самой, без компании, только с плеером и музыкой?” Все мои друзья очень удивляются. Ведь там встречаются и змеи. Но меня действительно это не пугает.

Кстати, не думала о карьере в большом спорте? Возможно даже выступать за сборную Украины?

– Я начала заниматься серьезно велоспортом только в Замбии, когда мне было больше 30-ти. И это благодаря своему мужу Алми, с которым так подружились, что потом не могли уже друг без друга. Доездились, так сказать, до свадьбы!

Итак, он говорит, что я могла бы выступать профессионально, если бы чуть раньше начала заниматься велоспортом. А в Берегово я ходила в секцию по легкой атлетике. И очень благодарна нашему тренеру Надежде Васильевне Перевузник, не зря вложившую в нас столько терпения и усилий.

Кстати, о змеях. Слышал о каком-то страшном случае, когда к тебе приехала мама. Что это было?

– Просто к нам в дом забралась змея. Было это ночью, мы уже все спали… Внезапно собаки подняли шум. Мы с Алмой проснулись и все увидели. Змея нас испугалась и залезла между педалями велосипеда… Можно сказать сама в ловушку попала, а собаки на нее набросились. Алма ее выбросил из дома, а собаки потом приволокли назад. И здесь проснулась мама… Пошла на кухню, чтобы накрутить себе бигуди. А тут такой сюрприз на полу…

Змея оказалась якобы ядовитой. Местные их очень боятся, называют "дьяволом". А мой друг из Украины с них снимает шкуру и сушит, а из мяса готовит карри. Я даже один раз попробовала, это почти одни кости – и немного похоже на рыбу.

А что у тебя с геологией? Занимаешься дальше разведкой полезных ископаемых?

– Благодаря геологии я попала в Замбию. Как говорят, геология – это не профессия, а диагноз. Сейчас продолжаю общаться со своими преподавателями, очень люблю их и своих бывших коллег.

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Но пока переключилась на домашние дела. С другой стороны мой город – это также дело с землей. Так что пока занимаюсь им, а дальше будет видно. Хотя разведка ископаемых – это больше мужское занятие. Нужно долго находиться в поле, подальше от дома. А я не могу все это взять и бросить.

mukachevo.net Африканский урожай украинки Натальи Замориной

Однако в душе навсегда остаюсь геологом, как мой отец и дедушка.

Ну и наконец вскоре планируем открыть наш фермерский магазин и кафе. Уже составляем первое меню. В нем обязательно будет настоящей украинской борщ. Поэтому приглашаю всех моих друзей и знакомых из Берегово на открытие! Обещаю – будет вкусно, приезжайте!