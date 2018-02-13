Что в Украине: ботулизм в Хмельницком, дороговизна в Днепре

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Купленная во Львове сыворотка спасла хмельничанина от ботулизма, в Мариуполе женщина откровенно рассказала, как переживает тяжелую болезнь, а высокопоставленная служащая ВМС страны вспоминала, как развивалась ее карьера на фоне происходившего в армии.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Хмельницкий: "Хмельничанин заболел ботулизмом из-за рыбы, которую поймали в Южном Буге".

32-летнего хмельничанина родственник угостил толстолобиком, которого выловил в Южном Буге. Мужчина принес рыбу домой, засолил и полил ее маслом. В течение 2 недель хмельничанин ел толстолобика по маленькому кусочку, а доев всю банку, попал в инфекционную больницу.

…Лечащий врач Хмельницкой инфекционной больницы Инна Гвоздовская рассказала, что пациент попал в медучреждение с явными симптомами ботулизма.

"У больного нарушились зрение, походка, рефлекс глотания и была сухость во рту. Только после введения сыворотки от ботулизма, которую родственники больного еле нашли во Львове за три тысячи гривен, удалось уберечь мужчину от летального исхода", – говорит Инна Михайловна.

Мариуполь: "Поделись": реалити о том, как человек справляется с болезнью"

Наша героиня (она просила не называть ее имя) столкнулась с серьезным заболеванием совсем недавно. И ее первая встреча с медициной, врачами, анализами подкосили ее моральные и духовные силы. Она согласилась делиться своими переживаниями, своим опытом в надежде получать отклик от тех, кто уже пережил подобные проблемы, кто может подсказать, посоветовать, что делать, куда можно обращаться.

…"Надеюсь, никому из тех, кто читает этот текст, не придется услышать такие слова. Тебя словно поражает молния. Ты ведь понимаешь, что, скорее всего, это конец. Начинаешь вспоминать счастливые истории о борьбе с онкологией, но их оказывается слишком мало. К тому, же учитывая мой возраст… Я плохо помню, что было дальше. Как дочь отвела меня с 3 на 4 этаж на рентген. Все в тумане. Я думала, сколько еще мне осталось, будет ли мне больно и что будет дальше".

Днепр: "Свинина, хлеб и курица лидируют в рейтинге роста цен на продукты в Днепре"

"С 5 по 11 февраля свинина подорожала – на 15,71%, хлеб – на 10,83%, курица – на 7,13%, макаронные изделия – на 4,54% и картошка – на 0,46%. Подешевело молоко – на 6,92%, гречка – на 1,13%, куриные яйца – на 1,01%, растительное масло – на 0,03%. Цена на сахар не изменилась по сравнению с предыдущей неделей", – рассказала Наталья Завгородняя.

Экономический эксперт Михаил Крапивко добавил, что на следующей неделе можно будет наблюдать плавное подорожание цен на продукты питания.

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Корреспондент "Думской" познакомился с первой и пока единственной женщиной, дослужившейся в Военно-морских силах Украины до трехзвездных погон каперанга. Несмотря на то, что в отечественной "табели о рангах" это соответствует сухопутному и авиационному полковнику, морское звание в разы круче.

…Предвоенный упадок ВМСУ и остальных Вооруженных сил Украины происходил на ее глазах. Удерживать дисциплину в части было очень непросто: случалось даже членовредительство. Под командованием молодого специалиста было почти двадцать человек личного состава, включая бравого боевого мичмана – морпеха, разменявшего пятый десяток. В общих вопросах службы он, конечно, держал дисциплину, говорит капитан Каналюк, но в свободное время бывший "черный берет" любил, что называется, заложить за воротник, поэтому боеготовность подразделения оставляла желать лучшего.

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…К слову, при необходимости экстренной помощи пациент сможет обратиться в любое медицинское учреждение. Лечение случаев, угрожающих жизни, будет покрыто государством на 100%.