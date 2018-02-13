Из Одессы. Как я побывала на Венском балу

РИА Новости Украина

Известная журналистка из Одессы Валерия Ивашкина побывала на Венском балу. Здесь она наблюдала за светскими манерами президента Украины Петра Порошенко, а также вела прямой репортаж с места событий, сообщает издание "Культурметр".

"У меня не было выпускного ни в школе ни в университете. Выбирать платье, подбирать макияж, переживать – все это приключилось со мной только сейчас, на Венском балу. С разницей в том, что на мероприятии такого масштаба полет фантазии ограничен дресс-кодом, а на подготовку к самому торжественному событию в жизни у меня был один день, – поделилась впечатлениями Валерия на своей странице в Facebook. – Это будет самая лучшая командировка, подумала я, получив редакционное задание. Через несколько минут в голову пришла ужасная мысль – мне же нечего надеть! Много ли раз вы бывали на балах? Вот и я столько же. А ведь это отдельный мир со своими правилами и традициями”.

Платье должно быть в светлых тонах. Но не белое, это цвет дебютанток. Не вызывающее, не слишком помпезное. Волосы собраны в высокую прическу, распущенные не допускаются. Каблуки не слишком высокие. Обувь с закрытым носком, пятка может быть открыта. Сумочка небольшая.

Facebook Валерии Ивашкиной Валерия Ивашкина и эпатажный немецкий дизайнер Харальд Глёклер

На руках – перчатки (из атласа, никакой кожи). Украшения – бриллианты (ха-ха) или Сваровски. Голова шла кругом и без всякого венского вальса. Где взять платье? В первом же сервисе по аренде наметилась тенденция: все красивые наряды на меня большие, а то, что впору – слишком черное, слишком полосатое или просто слишком.

Перчатки я куплю уже в Вене, за час до бала. Цена в 29 евро будет казаться заоблачной – до тех пор, пока я не узнаю стоимость бокала шампанского в Венской опере.

"Выпить на Венском балу недешево по украинским меркам. Небольшой бокал шампанского в буфете – 39 евро, – позже рассказала Валерия. – В буфете закуски поскромнее, чем полноценные блюда в ложах. Бутерброды с красной рыбой, икрой и креветками — по 9 евро штука".

По словам Валерии, на балу польку перемежают с вальсом. Впрочем, далеко не все танцуют профессионально: "Многие просто изображают медленный танец".

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Венский бал – пожалуй, самый знаменитый во всем мире. Он проходит каждый год с 1935-го в Венской государственной опере. Мероприятие уже давно переросло из бального в светское, где за непринужденными беседами в красивых нарядах обсуждают важные вопросы видные политические фигуры.