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    Из Одессы. Как я побывала на Венском балу

    (обновлено: )62911
    Бокал шампанского в буфете стоит 39 евро, а бутерброды с красной икрой, рыбой и креветками – по 9 евро за штуку. А на самом балу польку перемежают с вальсом – впрочем, далеко не все танцуют профессионально: многие просто изображают медленный танец.
    Журналистка Валерия Ивашкина на Венском балу
    Facebook Валерии Ивашкиной

    РИА Новости Украина

    Известная журналистка из Одессы Валерия Ивашкина побывала на Венском балу. Здесь она наблюдала за светскими манерами президента Украины Петра Порошенко, а также вела прямой репортаж с места событий, сообщает издание "Культурметр".

    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
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    "У меня не было выпускного ни в школе ни в университете. Выбирать платье, подбирать макияж, переживать – все это приключилось со мной только сейчас, на Венском балу. С разницей в том, что на мероприятии такого масштаба полет фантазии ограничен дресс-кодом, а на подготовку к самому торжественному событию в жизни у меня был один день, – поделилась впечатлениями Валерия на своей странице в Facebook. – Это будет самая лучшая командировка, подумала я, получив редакционное задание. Через несколько минут в голову пришла ужасная мысль – мне же нечего надеть! Много ли раз вы бывали на балах? Вот и я столько же. А ведь это отдельный мир со своими правилами и традициями”.

    Платье должно быть в светлых тонах. Но не белое, это цвет дебютанток. Не вызывающее, не слишком помпезное. Волосы собраны в высокую прическу, распущенные не допускаются. Каблуки не слишком высокие. Обувь с закрытым носком, пятка может быть открыта. Сумочка небольшая.

    Facebook Валерии Ивашкиной
    Валерия Ивашкина и эпатажный немецкий дизайнер Харальд Глёклер

    На руках – перчатки (из атласа, никакой кожи). Украшения – бриллианты (ха-ха) или Сваровски. Голова шла кругом и без всякого венского вальса. Где взять платье? В первом же сервисе по аренде наметилась тенденция: все красивые наряды на меня большие, а то, что впору – слишком черное, слишком полосатое или просто слишком.

    Перчатки я куплю уже в Вене, за час до бала. Цена в 29 евро будет казаться заоблачной – до тех пор, пока я не узнаю стоимость бокала шампанского в Венской опере.

    "Выпить на Венском балу недешево по украинским меркам. Небольшой бокал шампанского в буфете – 39 евро, – позже рассказала Валерия. – В буфете закуски поскромнее, чем полноценные блюда в ложах. Бутерброды с красной рыбой, икрой и креветками — по 9 евро штука".

    По словам Валерии, на балу польку перемежают с вальсом. Впрочем, далеко не все танцуют профессионально: "Многие просто изображают медленный танец".

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    Венский бал – пожалуй, самый знаменитый во всем мире. Он проходит каждый год с 1935-го в Венской государственной опере. Мероприятие уже давно переросло из бального в светское, где за непринужденными беседами в красивых нарядах обсуждают важные вопросы видные политические фигуры.

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