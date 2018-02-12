ТОП тем Украины: незаконный арсенал в Виннице, где заканчивается Украина

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во Львове вспоминают политическую биографию задержанного Александра Шепелева, в Полтаве анализируют, кому и сколько денег достанется из утвержденного бюджета, а в Днепре готовится капитальный ремонт парка, расположенного на месте расстрелов и массовых захоронений.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Днепр: "Парк по-днепровски: футбольное поле на месте расстрела и захоронения не менее 1000 горожан"

В целом, как удалось доподлинно установить, на месте нынешнего парка, начиная с 30-х годов прошлого столетия, хоронили жертв Голодомора 32-33-го годов и репрессированных в 37-40 годах, расстрелянных граждан СССР и Польши, погибших военнослужащих Германии и Австрии.

На месте каждого захоронения православные цыгане установили кресты с поименным указанием покоящихся, на месте расстрела подпольщиков – глиняную, пусть не блещущую скульптурными изысками, но самую настоящую композицию.

Как это уже обычно повелось, первыми интерес к уникальному не только в Украине, но и в Европе мемориальному парку проявили иностранцы. В частности, общественные организации Австрии, Германии, Польши и Израиля. Не осталась в стороне и украинская диаспора в Канаде.

Львов: "Консерва" Шепелев для Петра Порошенко"

Общественности его имя известно мало. Шепелев был одним из тех, кто скрывается от украинского правосудия в России. В Украине его обвиняют в покушении на убийство и хищении сотен миллионов государственных средств, а также в государственной измене.

УНИАН Александр Шепелев

В 2006 году в политику его привел "Блок Юлии Тимошенко" и значительные карьерные успехи Шепелева действительно связаны с политической силой "газовой принцессы". В частности, Служба безопасности обвиняла подконтрольный нардепу "Унинкомбанк" в содействии разворовыванию и выводе за рубеж более 400 миллионов гривен из "Проминвестбанка". Потом – в хищении более 315 миллионов из средств рефинансирования Нацбанка, выделенных национализированному банку "Родовид".

Полтава: "Бюджет для полтавчан: кому и сколько дадут"

В рамках реализации программы "Забота" городские власти Полтавы планируют в этом месяце распределить между жителями города 390 тысяч гривен. Соответствующий проект решения горисполкома опубликовали 9 февраля на сайте Полтавского горсовета.

По 1000 гривен планируют дать 13 участникам АТО. По 500 гривен получат 9 участников боевых действий (воинов-интернационалистов) ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств. По 500 гривен получат два члена семьи умерших участников боевых действий (воинов-интернационалистов) ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

Две тысячи гривен власть подарит человеку, которому в этом году исполняется 101 год.

Винница: "В Винницкой области военнослужащий хранил дома арсенал оружия"

На чердаке дома и в хозяйственной постройке правоохранители изъяли 6 реактивных противотанковых гранатометов, 10 гранат, 27 запалов к гранатам, почти 2000 патронов калибра 7,62 и 9 мм, 2 пистолета иностранного производства и части к РПГ. Также изъята военная экипировка.

…В тот же день полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в совершении уголовного преступления. В его иномарке полицейские изъяли боевой пистолет Макарова с магазином и патронами, и гранату РГД.

Отдел коммуникации полиции Винницкой области Незаконный арсенал оружия в Виннице

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Одесса: "Здесь заканчивается Украина: в "горном" углу Одесской области – километры катакомб и каньон с тропой контрабандистов"

Из нормальной экономики осталось только сельское хозяйство. Вот только большинство загнитковцев к нему никакого отношения не имеет: здесь, как нигде, заметно отчуждение села как поселения и социального организма от продуктивного аграрного сектора. Вокруг – ухоженные поля до горизонта, но что на них произрастает, простые загнитковцы не в курсе.

Думская.net Пограничное село Одесской области, в северном Кодымском районе

…В северных селах Одесской области мужчин, особенно молодых, немного: постоянной работы тут днем с огнем не сыскать. Поэтому мужики либо учатся, либо пашут в городах, либо служат в армии – в Подолье, в отличие от южной и многонациональной Бессарабии, процент уклонистов невелик. Множество местных прошло мобилизацию и воевало в АТО. Но мы сейчас не об этом. Есть интересная закономерность в провинциальной демографии: чем ближе граница, тем мужчин больше. Почему так? Ответ на поверхности. Близость к госгранице означает возможность заработать. Правда, заработок этот не всегда законен.