Днепр идет на рекорд: за ночь украли 17 канализационных люков

РИА Новости Украина

В ночь на 3 февраля на нескольких улицах Новокодацкого района исчезло 17 канализационных люков, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские Новокодацького района установили личности злоумышленников, которые причастны к краже люков. За полдня правоохранители задержали трех местных жителей, которые занимались незаконным промыслом, пишет издание "Горожанин".

По словам начальника сектора превенции Новокодацкого отделения полиции Владислава Скорого, двое мужчин и женщина сели ночью в автомобиль и поехали собирать люки.

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"Один из задержанных – 1971 года, уже ранее отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, еще один 45-летний мужчина и женщина впервые попали в поле зрения полиции. Как удалось установить, ночью троица села в машину одного из них и поехали собирать люки. Только на одной из улиц злоумышленники сняли шесть люков. Затем переехали на соседнюю улицу. Всего же за ночь тройка сняла 17 люков и сбыла их. Правда, распорядиться изъятым им не пришлось", – рассказал Владислав Скорый.

Двух мужчин и их спутницу полицейские задержали в момент, когда они "готовились" праздновать удачную "ночную охоту". Также полицейские установили и личность мужчины, которому сбыли похищенные люки. Сейчас с ним работают следователи.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Ворам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.