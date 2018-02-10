наверх
10.02.201812:24
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Днепр идет на рекорд: за ночь украли 17 канализационных люков

    (обновлено: )218
    Двух мужчин и их спутницу полицейские Днепра задержали в тот момент, когда они "готовились" праздновать удачную "ночную охоту". Также установили личность мужчины, которому продали украденные люки.
    Украденные в Днепре канализационные люки
    ГУ НП Украины в Днепропетровской области

    РИА Новости Украина

    В ночь на 3 февраля на нескольких улицах Новокодацкого района исчезло 17 канализационных люков, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    Из Днепра: а у нас все подорожало. А у вас?

    Полицейские Новокодацького района установили личности злоумышленников, которые причастны к краже люков. За полдня правоохранители задержали трех местных жителей, которые занимались незаконным промыслом, пишет издание "Горожанин".

    По словам начальника сектора превенции Новокодацкого отделения полиции Владислава Скорого, двое  мужчин и женщина сели ночью в автомобиль и поехали собирать люки.

    Читайте также: Из Днепра. Как спасти свое отравленное "зверьем" животное

    "Один из задержанных – 1971 года, уже ранее отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, еще один 45-летний мужчина и женщина впервые попали в поле зрения полиции. Как удалось установить, ночью троица села в машину одного из них и поехали собирать люки. Только на одной из улиц злоумышленники сняли шесть люков. Затем переехали на соседнюю улицу. Всего же за ночь тройка сняла 17 люков и сбыла их. Правда, распорядиться изъятым им не пришлось", – рассказал Владислав Скорый.

    Двух мужчин и их спутницу полицейские задержали в момент, когда они "готовились" праздновать удачную "ночную охоту". Также полицейские установили и личность мужчины, которому сбыли похищенные люки. Сейчас с ним работают следователи.

    Читайте также: Запорожье: фотограф-педофил – выдумка, но виновных нашли и наказали

    По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Ворам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Дьяченко о скандальном "антибандеровском" польском законе
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева