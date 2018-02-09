9 февраля, ТОП тем Украины: грипп, "непослушные" СМИ, онко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Одессе обсуждают новые нападки на "непослушные" СМИ, во Львове фиксируют рост заболеваемости на грипп, в Днепре обеспокоены строительством нового завода по переработке экологически опасных отходов, а в Мариуполе задаются вопросом, почему растет онкозаболеваемость.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса: "Как пытаются надеть намордник на непослушные СМИ"

Считается, что причиной нападок властей и их добровольных помощников на СМИ являются критические высказывания медийщиков. Однако на самом деле все несколько сложнее. Дело даже не в критике (к которой власти также относятся весьма чувствительно). Дело в согласии или несогласии тех или иных СМИ отрабатывать информационную повестку, диктуемую режимом. Ключевая задача состоит не в том, чтобы "закрыть рот критикам", а в том, чтобы когда с Банковой СМИ прикажут прыгать, те спрашивали лишь "как высоко".

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Особенно важно это будет в предвыборный период, когда режиму Порошенко жизненно необходимо будет иметь возможность включить режим ручного управления медиа–пространством.

Сергей Харченко/ "Вести" Силовики возле офисного центра, где находится редакция "Вестй", 8 февраля 2018

Львов: "Эпидемический Львов: корь отступает, а грипп наступает"

Львовяне и жители области продолжают обращаются в больницы с подозрением на корь. За последние три дня во Львове госпитализировали 14 пациентов, среди них – только один взрослый. В целом же с начала года на Львовщине корью заболели 325 человек.

…Также, как сообщили в пресс-службе ЛОГА, в области растет количество больных гриппом. В период с 22 по 28 января гриппом и острыми респираторными инфекциями в области заболело 9529 человек. Это на 670 случаев больше, чем в предыдущую неделю. В течение последней недели января с диагнозом ОРВИ в инфекционные стационары области госпитализировали 163 человека.

Днепр: "Быть или не быть опасному производству? – экологический скандал по-днепровски"

Среди самых главных аргументов селян против строительства завода были вопросы технологии. В Украине есть прецедент – львовский завод по переработке ртутных ламп. На производстве стоит шведское оборудование компании MRT Sistem Internetional – одного из мировых лидеров в отрасли рециклинга электронных отходов. Но стоимость этого оборудования – 1,3 млн евро, а стоимость самой линии – 700 тысяч евро (т.е. примерно 21 млн гривен). А отнюдь не 5 миллионов гривен, которые намерены инвестировать в днепропетровское предприятие.

gazeta.dp.ua Под Днепром хотят построить предприятие по утилизации опасных отходов

Жители Обуховки вполне обоснованно говорят, что за мизерные инвестиции экологическую безопасность не обеспечить. И если в проекте нового производства предусмотрена труба (а она там есть), то очевидно, что технологии основаны на примитивном выпаривании, а это серьезная опасность для здоровья людей.

Мариуполь: "Почему в Мариуполе растет онкозаболеваемость и смертность"

В Мариуполе с каждым годом растет число онкологических заболеваний. Увеличивается и летальность, другими словами смертность от рака. На первом месте на сегодняшний день рак кожи, на втором – молочной железы, на третьем – рак легких.

При этом главврач Мариупольского онкологического диспансера Сергей Волошин изо всех сил пытался убедить журналистов в том, что основная причина роста онкологических заболеваний — это не только наличие заводов и неблагоприятная экологическая обстановка в Мариуполе. И все же признался, что до 2014 года в Мариуполе заболеваемость онкологическими заболеваниями превышала в среднем заболеваемость по Донецкой области и была "немножко" выше, чем в Украине.

"Причем это был не рак легких, связанный с деятельностью наших заводов, в основном был рак желудка, толстой кишки, рак молочной железы, кожи. Рак молочной железы как правило связан с эмансипацией женской части населения, женщины позже выходят замуж, позже рожают, мало кормят грудью. Рак шейки матки связан с ранней половой жизнью, раньше получают контакт с вирусом ВПЧ. Также рост заболеваний связан с разрушением системы профосмотров. Не выявляются заболевания на ранних стадиях", – пояснил главврач.

Львов: "Между "Фальконом" и "Градом"

Чтобы расставить все на свои места, эксперты Всемирного экономического форума подготовили отдельный отчет под названием "Готовность к будущему производства", представив его в январе в Давосе. Если верить выводам составителей документа, всего 25 передовых стран мира готовы к вызовам четвертой промышленной революции, а остальные – то есть 90% стран мира – в разной степени неконкурентоспособны.

Понятно, что в списке 25 счастливцев Украины нет, но обижаться нам не на кого – нас оценивали по объективным критериям. Главными двигателями развития экономики будущего будут технологии и способность к внедрению инноваций, человеческий капитал, качество инфраструктуры, открытость международных инвестиций и торговых отношений, потенциал рынков сбыта, а также надежность государственных институтов. Исходя из этого, дела в Украине – плохи: в рейтинге из 100 стран, представленных в отчете, мы заняли 67 место.