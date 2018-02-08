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    Называл себя "чистильщик". В Харькове осудили убийцу-расиста

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (242)

    23012
    Возле станций метро парень выслеживал африканцев или выходцев из арабских стран, преследовал их какое-то время, а затем в малолюдных местах нападал сзади с ножом.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина

    В Харькове Дзержинский районный суд вынес приговор 27-летнему парню, который с ножом нападал на иностранцев. Об этом пишет Алина Бычек со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    Нацизм в Польше
    Superwizjer TVN/Скриншот
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    Что случилось

    В 2010 году мужчина увлекся идеями нацизма и расовой нетерпимости, и через пару лет решил воплотить их в жизнь.

    Парень действовал по одной и той же схеме. Возле станций метро выслеживал африканцев или жителей арабских стран, которые, по его мнению, не смогли бы оказать значительное сопротивление. Преследовал их какое-то время, а затем в малолюдных местах нападал сзади с ножом. 6 пострадавших выжили в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

    Один иностранец, на которого парень напал районе железнодорожной остановки "Северный пост", погиб на месте.

    УНИАН
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото

    Уже после задержания, во время обыска дома, у преступника, кроме литературы и символики, пропагандирующей нацизм, нашли осколочно-фугасный снаряд и дымовую шашку.

    Как накажут

    Во время досудебного следствия молодой человек свою вину признал, однако затем отказался от показаний и заявил, что давал их под давлением.

    "На судебных заседаниях подсудимый вел себя вызывающе и неадекватно, оскорблял участников процесса. По ходатайству прокуратуры суд назначил злоумышленнику судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой мужчины признали вменяемым", — рассказали в прокуратуре.

    REUTERS Saul Martinez
    Наручники

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    В 2013 году суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, однако прокуратура обжаловала приговор, считая его слишком мягким. Разбирательство продолжилось в апелляции и кассации, а затем снова вернулось на уровень суда первой инстанции, где парню вынесли новый приговор — пожизненное заключение.

    На данный момент решение суда еще не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования. 

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