Называл себя "чистильщик". В Харькове осудили убийцу-расиста

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РИА Новости Украина

В Харькове Дзержинский районный суд вынес приговор 27-летнему парню, который с ножом нападал на иностранцев. Об этом пишет Алина Бычек со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Что случилось

В 2010 году мужчина увлекся идеями нацизма и расовой нетерпимости, и через пару лет решил воплотить их в жизнь.

Парень действовал по одной и той же схеме. Возле станций метро выслеживал африканцев или жителей арабских стран, которые, по его мнению, не смогли бы оказать значительное сопротивление. Преследовал их какое-то время, а затем в малолюдных местах нападал сзади с ножом. 6 пострадавших выжили в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

Один иностранец, на которого парень напал районе железнодорожной остановки "Северный пост", погиб на месте.

УНИАН Скорая помощь в Украине. Архивное фото

Уже после задержания, во время обыска дома, у преступника, кроме литературы и символики, пропагандирующей нацизм, нашли осколочно-фугасный снаряд и дымовую шашку.

Как накажут

Во время досудебного следствия молодой человек свою вину признал, однако затем отказался от показаний и заявил, что давал их под давлением.

"На судебных заседаниях подсудимый вел себя вызывающе и неадекватно, оскорблял участников процесса. По ходатайству прокуратуры суд назначил злоумышленнику судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой мужчины признали вменяемым", — рассказали в прокуратуре.

REUTERS Saul Martinez Наручники

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В 2013 году суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, однако прокуратура обжаловала приговор, считая его слишком мягким. Разбирательство продолжилось в апелляции и кассации, а затем снова вернулось на уровень суда первой инстанции, где парню вынесли новый приговор — пожизненное заключение.

На данный момент решение суда еще не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.