Парубий угрожал депутатам и местами шантажировал их - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада 6 февраля начала VIII сессию. На повестке дня парламента — около 30 вопросов, основные из них — экономического характера. Кроме этого, народные депутаты планируют рассмотреть несколько проектов по переименованию сел.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагал также в первую очередь принять постановление-заявление относительно скандального польского закона о запрете так называемой бандеровской идеологии и отменить постановления, которые блокируют подписание законопроекта о реинтеграции Донбасса.

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Что происходит в Верховной Раде, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка.

"Парламенту лише з третьої спроби вдалося прийнятий цей тижневий план своєї роботи. Буквально на початку 11-тої години Андрій Парубій був вимушений тричі ставити це питання на голосування. Двічі підряд спікер ставив тижневий порядок на голосування. Перед тим, як поставити його втретє, було видно, що Парубія вся ця ситуація вже дістала, і він навіть заявив нардепам, що буде персонально називати за прізвищами всіх нардепів, які мовляв ухиляються від схвалення тижневого плану графіку розгляду питань ВРУ. Головним мотиватором, з точки зору Парубія, мало би стати те, що ВРУ мала в першу чергу розглянути заяву-відповідь своїм польським колегам-законодавцям, які раніше ухвалювали закон — як зараз його називають в Україні — про заборону бандерівської ідеології. Лише після таких погроз вдалося витягнути нардепів з буфетів, з ресторану, з кулуарів до сесійної зали, і врешті-решт тижневий порядок денний набрав 238 голосів. Потім ВРУ приступила до розгляду проекта постанови заяви до своїх польських колег-законодавців з Сейму Польщі. Автор цієї постанови — Борис Тарасюк, виступив перед нардепами. І одна з тез цієї заяви зводиться до того, що лише щира ідея християнського прощення може зараз навести лад і повернути довіру в українсько-польських стосунках.

Була вщент заповнена дипломатична ложа, дипломатів прийшло надзвичайно багато, перед входом до ВРУ стояло два великих автобуси, якими прибули представники від дипкорпусу. Також був присутній на урочистому відкритті восьмої сесії ВРУ весь уряд, майже в повному складі. І відразу після того, коли урочиста сесія була відкрита, уряд у повному складі вийшов із сесійної зали. Кілька представників фракції відразу ж заявили, серед них Олег Ляшко, що уряду слід було залишитися і послухати всі політичні заяви фракцій. Парубій заявив нардепам про ті пріоритети, як саме працюватиме ВРУ, над якими питаннями. Перше, це і далі залишається для цієї ВРУ питання безпеки і оборони, тому нардепам слід буде прийняти закон про національну безпеку і оборону, і цей закон вкрай важливий для подальшої інтеграції України до НАТО, заявив Парубій. Друге питання — це ухвалення закону про створення антикорупційного суду. Третій блок питань, це питання, які необхідні для подальшої євроінтеграції України, заявив Парубій. Наступне — це блок економічних питань, і до нього входять 35 законодавчих актів, вже узгоджених з урядом, заявив спікер ВРУ. Ще одне питання — це блок кадрових питань, серед яких призначення членів ЦВК і призначення голови НБУ, призначення уповноваженого з прав людини ВРУ, а також голови Рахункової палати. Останнім в списку пріоритетів Парубій назвав реформу парламенту, не дуже вдаючись до нюансів, як саме, з його точки зору, ця реформа має виглядати.

Також, зі слів Парубія, сьогодні ВРУ може заслухати і прийняти рішення щодо постанови №7553 "Про створення меморіалу Музею пам'яті героїв Небесної сотні". Такий неочікуваний проект постанови був внесений сьогодні, і про це з самого ранку заявив Артур Герасимов, керівник фракції БПП. Парубій заявив, що ВРУ приступить до розгляду цього проекту постанови в першу чергу після цієї заяви-звернення українських законодавців до своїх польських колег. Далі сьогодні ВРУ має приступити відразу ж до розгляду законопроекту про ТОВ. У середу, 7 лютого, очікується, що ВРУ буде в першу чергу розглядати питання, що стосуються ратифікації міжнародних угод", — розповів Олександр Івасівка.

Ранее спецкор "ГС" Александр Ивасивка сообщал, что Верховная Рада в ближайшую неделю, по словам Парубия, будет жить и принимать законопроекты "в ручном режиме".