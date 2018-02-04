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    Из Чернигова: боевые учения на фоне гнилых палаток

    (обновлено: )474150
    Палатки для военных, которые должны принять участие в боевых учениях, повреждены и стоят в болоте. Получается, что вместо оружия бойцы должны будут взять в руки лопаты.
    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове
    svoboda.fm

    РИА Новости Украина

    В Гончаровском, Черниговская область, разгорелся скандал из-за ситуации с палатками для военных на местном полигоне. Причины произошедшего разъясняет Юрий Мисягин. Его версию публикует Свобода.fm.

    Гончаровский полигон в Черниговской области. Январь-2018
    facebook.com/marynavolodymyrivna
    "Рваные палатки и воды по колено". Сеть возмутило состояние полигона ВСУ

    Черниговское издание напоминает, что там, в "Гондурасе", как его иногда называют (видимо, не только из-за определенного созвучия) палатки для военных, которые должны принять участие в учениях, повреждены и стоят в болоте.

    Итак, цитируя в пределах нормативной лексики:

    "Я не сомневаюсь, что сейчас быстро наведут порядок и через несколько дней полигон сможет нормально принять боевую бригаду. Не сомневаюсь.

    Сейчас там все службы и быстро взялись за решение вопроса.

    Но почему только сейчас??? Чем занимались до сегодняшнего дня начальник полигона и его команда?? За что они получают деньги и все блага от государства??

    Чем они руководствовались, устанавливая в лагере для бригады рваные и гнилые палатки, которые надо давно уже списать и спалить??

    svoboda.fm
    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове

    Сейчас пишут, что в связи с погодой везде такая ситуация. Брехня!!! На полигоне в поселке Черкасское все сухо. Гнилых палаток нет.

    Вот в "-надцатый раз" интересно: а что, проблема летом или осенью отсыпать и поднять палатки, чтобы в них не заходила вода и потом не иметь этих проблем???

    svoboda.fm
    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове

    Это полный провал руководство полигона в чем непосредственно подчинении он находится.

    Именно из-за них сейчас на уши подняли все МО и ГШ.

    svoboda.fm
    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове

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    Пока "управители" военных полигонов будут к своим обязанностям относиться *** и наплевательски, мы будем все время иметь эту проблему в это время года. Боевые бригады вместо боевых занятий будут махать лопатами и менять гнилые палатки", — сообщает Мисягин.

    svoboda.fm
    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове
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