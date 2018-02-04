Из Чернигова: боевые учения на фоне гнилых палаток

РИА Новости Украина

В Гончаровском, Черниговская область, разгорелся скандал из-за ситуации с палатками для военных на местном полигоне. Причины произошедшего разъясняет Юрий Мисягин. Его версию публикует Свобода.fm.

Черниговское издание напоминает, что там, в "Гондурасе", как его иногда называют (видимо, не только из-за определенного созвучия) палатки для военных, которые должны принять участие в учениях, повреждены и стоят в болоте.

Итак, цитируя в пределах нормативной лексики:

"Я не сомневаюсь, что сейчас быстро наведут порядок и через несколько дней полигон сможет нормально принять боевую бригаду. Не сомневаюсь.

Сейчас там все службы и быстро взялись за решение вопроса.

Но почему только сейчас??? Чем занимались до сегодняшнего дня начальник полигона и его команда?? За что они получают деньги и все блага от государства??

Чем они руководствовались, устанавливая в лагере для бригады рваные и гнилые палатки, которые надо давно уже списать и спалить??

svoboda.fm Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове

Сейчас пишут, что в связи с погодой везде такая ситуация. Брехня!!! На полигоне в поселке Черкасское все сухо. Гнилых палаток нет.

Вот в "-надцатый раз" интересно: а что, проблема летом или осенью отсыпать и поднять палатки, чтобы в них не заходила вода и потом не иметь этих проблем???

svoboda.fm Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове

Это полный провал руководство полигона в чем непосредственно подчинении он находится.

Именно из-за них сейчас на уши подняли все МО и ГШ.

svoboda.fm Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове

Читайте также: ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

Пока "управители" военных полигонов будут к своим обязанностям относиться *** и наплевательски, мы будем все время иметь эту проблему в это время года. Боевые бригады вместо боевых занятий будут махать лопатами и менять гнилые палатки", — сообщает Мисягин.