Вперед, на Запад. Как я на Закарпатье искал местных жителей

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Закарпатская область так и не смогла ощутить весомых преимуществ от евроитеграции, несмотря на то, что является самым западным регионом страны. Украинские власти не удосужились привести в порядок не только местные дороги, но и даже контрольно-пропускные пункты на границе, поэтому иностранцы видят состояние страны уже при пересечении КПП. Подробнее — в нашем репортаже из Закарпатья.

На границе спокойно… и грязно

Я не был в Ужгороде около двух лет. Тем интересней было увидеть, как развивается главный город Закарпатья. Не секрет, что в Украину большинство европейцев попадает по суше именно через Закарпатье, поэтому регион, по сути, является витриной страны для жителей ЕС.

Закарпатье граничит сразу же с четырьмя странами ЕС (Венгрия, Словакия, Румыния и Польше), поэтому безвизовый режим со странами ЕС, заработавший полгода назад, должен был благодатно повлиять на экономику области.

Я решил проверить, как работает приграничная жизнь на примере контрольно-пропускного пункта "Ужгород — Вишне Немецкое", открывающий украинцам путь в Словакию и наоборот. Ворота в Европу небрежно охраняют 2 пограничника. В воскресенье машин не много. Каждые 10 минут сюда проезжает новый автомобиль, очередей с утра нет. В обратном направлении — из Словакии — машин еще меньше. Само КПП находятся в крайне запущенном состоянии. Все вокруг завалено мусором, который оставляют проезжающие. Рядом копошатся крысы. Вокруг нет ни туалетов, ни других удобств, поэтому пассажиры идут справлять нужду прямо в кусты. Все это резко контрастирует с заявлением киевских властей, что все украинские КПП на западном направлении соответствуют европейским стандартам.

РИА Новости Украина Закарпатье

Рядом стоит придорожный магазин и кафе. Тут по завышенным ценам продают товары в дорогу, в основном, бытовую химию, напитки, сигареты, алкоголь. Кроме магазина и кафе вокруг нет ничего. Только насаждения, колючая проволока да пограничная вышка, прямо как в фильмах про ГУЛАГ.

Сей грустный пейзаж украшает только автобус ФК "Шахтер". Футболисты стоят возле автобуса и ждут, когда автобус поедет в Украину. После того, как "шахтерский" автобус уехал, КПП обезлюдело вовсе. Пограничников стали напрягать мои хождения с мобильным телефоном возле КПП и они попросили удалится.

До Ужгорода от КПП всего 1-2 км. По дороге к КПП находится городской аэропорт, который не работает уже много лет. Его основали еще в 1929 году, когда область находилась в составе Чехословакии. Казалось бы, местным властям все карты в руки для создания европейского транспортного хаба, однако все вокруг настолько запущено, что ты осознаешь, что в ближайшее время никакого хаба здесь не будет.

Как я узнал из местных СМИ, на этой трассе регулярно происходят заторы из фур. Не мудрено, ведь дорога очень узкая, а пограничники не торопятся работать быстро. По внешнему виду и повадкам (небрежность ношении фуры и оружия) видно, что проверки тут происходят нечасто, поэтому дисциплина хромает.

"Евробляхи" правят бал

Судя по сообщениями местных СМИ, на таможенного пункте "Ужгород" время от времени попадаются на нелегальном пропуске автомобилей без соответствующих документов. К примеру, сотрудники управления внутренней безопасности ГФС в Закарпатской области сообщили о факте незаконного таможенного оформления и пропуска через границу автомобиля Porsche Cayenne литовской регистрации, оформленного на гражданина Венгрии, которого не было в машине. Местная прокуратура начала досудебное расследование в отношении должностных лиц ТП "Ужгород".

По моим наблюдениям, на европейских номерах ездит до 80% иномарок Ужгорода. В понедельник и вторник автобазар не работал, поэтому побывать там не удалось, однако местный таксист рассказал, что старую иномарку там можно купить за 1,5-2 тыс. евро, чем часто пользуется молодежь, чтобы покататься пьяной компанией.

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"Покупают иномарку за штуку баксов, разбивают ее в ДТП, а потом попробуй у них выбить компенсаций ущерба. Авто зарегистрировано на гражданина Венгрии, ищи свищи его в Европе. Ездит юноша на доверенности, а страховки нет. Попробуй выбей из него потом деньги через суд", — сокрушается местный таксист Дмитрий. По его словам, такие машины могут отобрать, поскольку владельцы данных машин — европейские компании — часто банкротятся, после чего кредитор пытается продать все имущество банкрота, в том числе и "евробляхи" в Украине. Полиция иногда арестовывает такие машины и увозит на штрафплощадку.

РИА Новости Украина Закарпатье

Стоит отметить, что край уже давно "славится" машинами на еврономерах. Тут работают много фирмочек, которые занимается перевозкой авто и оформлением их на "верблюдов" — иностранных граждан, на которых числится машина. Таким образом, машина считается транзитной, поэтому не уплачивает ни пошлин, ни налогов и сборов, соответственно она на 40-60% дешевле, чем легально завезенное авто.

Получается казусная ситуация, когда регион, на 60-70% состоящий из "евроблях", ездит по раздолбанным дорогам, однако денег на латание дыр на дорогах нет, хотя деньги на ремонт дорог поступают, в том числе, за счет поступлений от таможенного оформления автомобилей.

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Долгое время закарпатцы держали монополию по оформлению машин на еврономерах. Так называемые "пересичныки" — граждане Украины, которые делают регулярное (каждые 5 дней) пересечение границы для актуализации разрешенного срока эксплуатации авто в режиме "транзит". Поскольку "пересичники" в документах числятся как совладельцы ТС вместе с иностранцем — "верблюдом", то это позволяет реальному пользователю машины совершенно легально ездить по стране с польскими, венгерскими или словацкими номерами. Некоторые "пересичныки" незаконно получают справки о пребывании автомобиля на затяжном ремонте, или о серьезной болезни владельца, которая не позволяет ему выехать за границу, что дает возможность машине пребывать на территории Украины более месяца.

Попытки правительства Гройсмана заставить "евробляхеров" платить за машину полную цену, грозя огромными штрафами привели к массовым протестам, в том числе на Закарпатье, где протестующие попытались заблокировать КПП.

Закарпатский губернатор Геннадий Москаль предложил местной таможне приравнять права жителей области, которые передвигаются на автомобилях с иностранной регистрацией, к правам нерезидентов — иностранных граждан, дипломатов и представителей международных организаций. Таким образом, "евробляхеры" получат возможность беспрепятственно ездить в течении года. По словам Москаля, распоряжение будет действовать временно — до законодательного урегулирования порядка пересечения границы авто на иностранной регистрации.

Самоуправство губернатора вызвало недовольство в Киеве, однако местные водители поддержали "акт Москаля". Вопрос "еврономеров" является крайне болезненным для закарпатского бизнеса.

Товары дорожают, торговля падает

Окинув взглядом прилавки местных магазинов, я почти не увидел там местной продукции. В торговых точках трудно найти закарпатское вино и пиво, прилавки заполнены товарами из других регионов. Супермаркетов очень мало, большая часть розницы — это маленькие магазинчики во дворах, которые называются АBC (то есть, продают основные товары). Цены тут такие же, как в Киеве. Поэтому жители города предпочитают ездить "на закупы" в соседнюю Словакию, где цены на мясную и молочную продукцию значительно ниже, несмотря на то, что там все продается в евро.

Челночная торговля является основной бизнесом в приграничной полосе. Местные жители издавна промышляют продажей за границу сигарет и алкоголя, перенося товары в своей одежде. Поэтому их называют "пиджаками" или "муравьями". За границей они закупают мясную, молочную продукцию и фрукты, которые на 10-30% дешевле, чем в Украине.

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"Сейчас торговать все трудней. Цены на сигареты и водку выросли, поэтому разница в цене все меньше. В Словакии и так все дешево. То что продаем мы, они продают дальше — в Германии или Австрии. Им наших сигарет столько не нужно", — сообщила местная жительница Ганна, до недавнего времени промышлявшая челночным бизнесом.

Она также пожаловалась, что после введения безвиза "муравьиным бизнесом" занимаются не только жители приграничных сел (которые и раньше могли передвигаться без виз в соседнюю страну), но и другие жители региона, что повышает конкуренцию.

На заработки целыми селами

Что действительно оживил безвиз на Закарпатье, так это заробитчанский промысел. Если ранее жителям нужно было часами выстаивать у консульств, выпрашивая себе "шенген", или платить огромные деньги посредникам, то сейчас они могут найти работу прямо в странах-работодателях без всяких виз. Улицы Ужгорода усеяны предложениями работы в Венгрии с зарплатой в 9-12 тыс. грн. без знания языка.

РИА Новости Украина Закарпатье

Тот кто знает язык, может претендовать на бОльшие деньги, поэтому в каждом квартале работают курсы венгерского, польского и чешского языка. На местном автовокзале также очень популярные туры в Прагу, Будапешт и Вену. Для людей побогаче появились выгодные туристические предложения. К примеру, в центре города предлагают пятидневный тур Ужгород-Будапешт-Венеция-Рим за 4,5 тыс. грн.

Массовая эмиграция уже привела к тому, что в селах почти не встретишь людей среднего возраста, на улицах или молодежь, или старики. А в самом Ужгороде улицы нередко убирают цыгане, поскольку украинцы как правило, не хотят работать дворниками за столь мизерную зарплату.

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Люди покидают родную землю и едут на заработки из-за массовой безработицы. Вопреки ожиданиям, новые инвесторы не пришли на Закарпатье. Им проще нанять украинцев для своих заводов в Словакии, Чехии и Венгрии. В тоже время, местный бизнес массово разоряется из-за налогового пресса и обвала курса гривны. Необходимость лицензирования виноделия вырубило под корень мелких производителей вина. Розничные сети предпочитают брать порошковое вино не закарпатского производства, поскольку оно дешевле.

РИА Новости Украина Закарпатье

Несмотря на свое самое западное расположение, регион так и не смог ощутить всех прелестей ассоциации с ЕС. В местных городах разбитые дороги, плохая инфраструктура, Закарпатье выживает только за счет контрабанды и заробитчанства. Ни местные, ни центральные власти не воспользовались безвизом с ЕС для туристического и инвестиционного развития Закарпатья. А значит, еще многие годы регион будет не витриной Украины, а поставщиком дешевой рабочей силы.