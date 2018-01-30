ТОП тем Украины: отказ львовян от маршруток, вступительная кампания-2018

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Харькове обсуждают необходимость вакцинации от кори, во Львове — отказ горожан от маршруток, а также сегодняшнее украинское кино, а в Черновцах — что готовит школьникам новая вступительная кампания-2018.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Харьков, "Педиатр Андрей Пеньков: Обсуждать необходимость вакцинации – все равно что обсуждать, нужно ли мыть руки после туалета

Андрей Пеньков, педиатр: " Вспышка кори в Украине – это, конечно, очень печально. Но эта ситуация была прогнозируема. В позапрошлом году мы пережили похожую ситуацию с полиомиелитом, когда распространение заболевания удалось остановить благодаря туровой вакцинации. Сейчас — корь. Предполагаю, что в будущем нас ждет то же самое с дифтерией и другими заболеваниями, которые можно предупреждать с помощью вакцины. Фото Львовский портал Хорошо отдохнули. ЧП выходных: столкновения во Львове, смерть под Сумами

Что здесь важно? Что многие из этих заболеваний – не просто опасны, а смертельно опасны! Дифтерия, столбняк, коклюш у маленьких детей дают довольно большой процент летальных исходов и еще больший процент осложнений".

Львов, "Львов может остаться без маршруток" (укр.)

Во Львове собирают подписи под петицией с требованием отказаться от малогабаритных автобусов – так называемых маршруток – и организовать пассажирские перевозки электротранспортом и комфортабельными большими автобусами. Только за 6 дней петиция набрала более 400 подписей из 500 необходимых.

Вместо 60 малогабаритных и 60 крупногабаритных автобусов Львовский горсовет планирует приобрести 100 крупногабаритных автобусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Одесса, "Семейные истории: как болгары Бессарабии кирпичи делали"

Семиклассник Федор Дуков, член краеведческого кружка при одесской 82-й школе, выступил на областной краеведческой конференции с докладом, посвященным истории своей семьи, которая больше века занималась кирпичным делом. Его прапрадед основал кирпичный завод в селе Криничное Болградского района.

…Сегодня от кирпичного завода осталась только память бабушек и дедушек, дом, построенный из семейного кирпича Иваном Родионовичем в 1955 году, загоны для овец, курятники, колхозные коровники и свинарники из этого же материала, клейменного буквой "Т".

Черновцы, "Вступительная кампания-2018. К чему готовиться школьникам?" (укр.)

С 9 января началась регистрация абитуриентов для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), а большинство вузов уже обнародовали правила приема и требования к зачислению на контрактные и бюджетные места.

…В этом году абитуриенты смогут поступать в вузы на основе результатов ВНО 2016, 2017 и 2018 годов. Это касается всех предметов, кроме иностранных языков. Для них действительными будут только результаты 2018 года. Также МОН уменьшила количество заявлений, которые можно подать на бюджетные места в вузах — с 9 до 7. Абитуриенты могут выбрать 4 разные специальности, как и в прошлом году. При этом количество заявлений на контракт не ограничивается.

Минобразования также унифицировало перечень дисциплин ЕГЭ, обязательных для зачисления на ту же специальность в разных вузах. Среди них украинский язык и литература, один профильный предмет (единый для всех вузов) и еще два остаются школьнику на выбор.

Львов, "Ирэн Роздобудько об украинском кино: Плачем в зале, не замечая кучи проколов"

После разговоров с немалым количеством друзей, выяснилось, что многие не могут видеть иллюстраций к нашей истории – как сегодняшней, так и прошлой. Причин несколько: от боли, которой уже через край, до того, что люди, осведомленные во всех коллизиях из исторических документов или из собственного опыта, и "художественном" осмыслении темы им не интересно.

…"Да, люди плачут и страдают в зале – но от тематики, не замечая кучи проколов. Время – невероятной кучи проколов. Через… ох, к "Оскару" нам еще очень далеко. Можно сказать – и на фига нам тот "Оскар"! – главное, что граждане плакали в зале…", — написала на своей странице в Facebook писательница Ирэн Роздобудько.