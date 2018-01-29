Высшая математика из Хмельницкого: за кражу в 50 гривен дадут 6 лет

РИА Новости Украина

Правоохранители в течение суток задержали грабителя, который напал на 49-летнюю женщину. Произошло это 23 января около 18.00 в селе Волчья Гора, в Хмельницком районе. Об этом сообщают в Нацполиции области, пишет Маргарита Чуба.

Парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Hm.npu.gov.ua Грабитель из Хмельницкого, укравший 50 гривен и золотые сережки

По информации правоохранителей, потерпевшая после работы возвращалась домой из соседнего села Черный Остров.

"На мостике ее догнал незнакомый молодой человек, схватил за шею и повалил на землю. Женщина отдала ему все ценное, что было с собой, — 50 гривен и золотые сережки. Только после этого грабитель отпустил потерпевшую. Женщина вернулась в Черный Остров и сразу вызвала полицию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили, что правоохранители уже на следующий день вычислили злоумышленника. Серьги у него изъяли, а вот деньги грабитель уже успел потратить на спиртное.

Hm.npu.gov.ua Грабитель из Хмельницкого украл 50 гривен и золотые сережки

"Злоумышленником оказался 22-летний молодой человек из соседнего села. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу с проникновением", — добавляют правоохранители.

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По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.