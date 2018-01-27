Ситуация в немецком Коттбусе. Дебаты о беженцах доходят уже до крови

РИА Новости Украина

Не так давно в немецком в Коттбусе прошла демонстрация. Организатор мероприятия – бранденбургское объединение "Будущее /Отечество"("Zukunft Heimat"). Также мероприятие поддержали Движение Идентичности, сторонники ПЕГИДЫ и АдГ. Поводом для проведения акции послужили два нападения с использованием холодного оружия в Коттбусе, совершенные предположительно сирийскими беженцами, пишет Sputnik Germany.

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В ходе демонстрации со стороны митингующих произошли нападения на журналистов. Журналистку, делающую со скамьи фотографии происходящего, толкнул мужчина, однако ей удалось уклониться, она не пострадала, сообщил представитель полиции Коттбуса. Кроме того, одного журналиста рядом с женщиной "намеренно толкнули", при этом у него сломался мобильный телефон. Оба предполагаемых правонарушителя "известны полиции". Что касается нападений с использованием холодного оружия, оба подозреваемых задержаны и находятся в камере предварительного заключения.

Власти Коттбуса осуждают произошедшее.

Представитель городских властей Ян Глосманн (Jan Glossmann) в разговоре с корреспондентом Sputnik осудил произошедшее, назвав это "скверными прецедентами".

"С такими ситуациями граждане не должны сталкиваться. Совместно с полицией и земельными властями мы отреагировали соответствующим образом и предприняли новые меры", — сообщил Глосманн.

Среди прочего были внесены изменения в управление персоналом ведомства правопорядка: "Сотрудники ведомства правопорядка, полиции и ведомства по делам иностранцев будут реорганизованы, они будут более активно представлены. Также мы хотим присутствовать в школах, на школьной территории и действовать превентивно. Тем самым мы хотим показать, что мы рядом с гражданами".

Вице-председатель фракции АдГ в ландтаге Бранденбурга Биргит Бессин (Birgit Bessin), выступала на мероприятии. Демонстрация проходила в связи с тем, что многие граждане не согласны с ситуацией вокруг безопасности и политикой в Коттбусе. Перемещение 14-летнего правонарушителя и его отца в соседний округ является мерой, но в принципе, это возня вокруг причин, а не решение проблемы. Проблема, по ее мнению, заключается в соотношении. Доля иностранцев с началом миграционного кризиса выросла с 2,5 до 8 процентов. Необходимо найти "правильное соотношение".

Саму демонстрацию Бессин охарактеризовала как мирную. Признаком этого является то, что там были представлены все поколения, даже семьи с детьми. Что касается атак на журналистов, "нападения недопустимы ни с какой стороны". На вопрос, можно ли охарактеризовать объединение "Будущее/Отечество", которое организовало демонстрацию, как правоэкстремистской, Бессин ответила: "Если бы она была правоэкстремистской организацией, тогда АдГ здесь бы не было".

welt.de Демонстрации в немецком в Коттбусе из-за нападений беженцев

Руководитель фракции ЛЕВЫЕ в городском собрании депутатов Коттбуса, Крис Нойманн (Chris Neumann) назвал настроения в ходе демонстрации "накаленными". Атаки на журналистов продемонстрировали "большой потенциал насилия" среди присутствующих. Однако особую обеспокоенность у Нойманна вызвал тот факт, что "там собрались люди, которые раньше не имели ничего общего". Среди них были обеспокоенные граждане с отчасти обоснованными претензиями, сторонники АдГ, нацисты и Движение Идентичности. В отношении объединения "Будущее /Отечество" политик отметил: "Как я это воспринимаю, это объединение – собрание людей, общим знаменателем для которых является критика беженцев, и которые очень быстро обвиняют всех беженцев в причастности к отдельным преступлениям". Однако именно этого необходимо избегать. Важно "сделать дебаты вокруг темы беженцев вновь предметными".

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Кроме того, необходимо лучше освещать причины насилия, вместо того чтобы лишь осуждать.

"Когда я вижу, как 14- или 16-летний молодой человек готов к такому акту насилия, когда он выхватывает нож и, размахивая им, наносит раны прямо по лицу другого человека, просто прохожего – тогда я хочу знать, что же произошло с этим человеком, этим подростком, что он в таком юном возрасте настолько сломлен, что способен на такие поступки", — говорит Нойманн.

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Чтобы лучше предотвращать подобные деяния, необходимы более активные усилия по интеграции вместо более простых решений по высылке, считает политик от партии ЛЕВЫЕ.