Из Днепра. А нет другого выхода... цены росли и расти будут

РИА Новости Украина

Не очень-то радостно начался 2018 год. За неделю макаронные изделия в Днепре подорожали на 5,1%, картошка – на 3,98%, хлеб – на 1,41%, растительное масло – на 1,02%, гречка – на 0,16%, пишет Сергей Тихонов.

Стратегический продукт

Честно говоря, я уже не отслеживаю цены на хлеб. Сколько именно копеек набежало за месяц – какая разница? Тем более что и цена самим этим копейкам с каждым днем всё ниже и ниже. Это только в ненавистном СССР цена на "стратегической продукт" оставалась неизменной. Потом, уже в новейшей истории, производители пытались аргументировать рост стоимости хлеба. Сейчас и они этим не заморачиваются. Зачем! И так понятно, что дорожает всё.

"Самое знаковое — повышение цены на хлеб, — отметил экономический эксперт Михаил Крапивко. — Это очень нехороший, но ожидаемый показатель. У нас ведь как? Гречка растет в цене перед выборами, а подорожание хлеба говорит о падении уровня жизни. И в дальнейшем хлеб будет дорожать, поскольку его цену обусловят себестоимость нового урожая зерна, мука, произведенная с учетом новых тарифов на энергоносители, транспортные расходы. К тому же с нового года для реализующих хлебобулочные изделия предпринимателей установлены новые ставки налога, что скажется на стоимости хлеба".

Впрочем, особо удивляться нечему. Как констатирует эксперт, экономика у нас не сбалансирована – отсюда и результат. К примеру, в прошлом году уровень инфляции составил 13,7%, рост ВВП — 2%, при этом поступления в бюджет увеличились почти на 40%. С чего бы?

Не хлебом единым…

Ну и, конечно, мы не могли не заметить стремительное повышение курса доллара. Сегодня за него необходимо заплатить почти 29 гривен. Но, увы, и это не представляется возможным. В свободной продаже долларов практически нет. Но и тут всё закономерно.

"Когда стабилизируется валютный курс, неизвестно, — констатирует Михаил Крапивко. — Прежде всего на него влияет политический кризис, при котором валюту стремятся вывести за рубеж. Когда Минфин объяснял девальвацию прошлого года, говорили о том, что из страны в виде дивидендов (то есть доли прибыли от иностранных инвестиций) выведено 2 миллиарда долларов. До этого два года запрещали выплачивать дивиденды.

Кроме того, для Украины не самым лучшим образом складываются дела на внешнем рынке. Зато увеличиваются расходы. Опять же офшоры, куда утекает львиная доля прибыли. Ну и ухудшение ситуации с предпринимателями, многие из которых предпочитают уезжать за рубеж. Недавно Эстония обнародовала данные о поступивших от иностранцев заявках на право заниматься предпринимательской деятельностью. 80% таких заявок – из Украины".

Запасаться не макаронами, а терпением

В прошлом году цены на продукты неоднократно повышались. Мясо и колбасные изделия подорожали не только из-за экспорта, но и из-за африканской чумы свиней. Если в январе 2017-го говядина стоила 88,08 грн, то на конец ноября ее цена составляла 113,15 грн. Цена на свинину поднялась с 72,39 до 98,45 гривны. А килограмм курятины вместо 42,02 обойдется в 53,16 гривны.

Подорожали и молочные продукты. Например, само молоко поднялось до 18,27 гривны, сметана вместо 81,7 стала стоить 99,58 гривны, а цена на килограмм масла со 135,83 выросла до 160,27 гривны. Но ведь нельзя не согласиться с тем, что растут (пусть и не так стремительно) наши доходы. Так стали ли мы жить лучше?

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"Когда власть говорит о повышении соцстандартов, то экономика реагирует соответственно, — считает Крапивко. — Но нужно говорить не о сумме средней зарплаты, а о доле этой зарплаты в себестоимости продукции. Сегодня она составляет минимальные 7-10%. Очень важно понимать, какую часть своего дохода нам необходимо выделить на жизнеобеспечивающие функции: оплату "коммуналки", продукты питания и одежды и т.д. Так что считайте сами".

Впрочем, по мнению Михаила Крапивко, запасаться макаронами, гречкой и прочими крупами не имеет смысла. Целесообразно запасаться терпением. Собственно, мы только этим и занимаемся.

Говорят…

В правительстве уверяют, что в этом году неожиданного роста цен не предвидится.

"В 2018 году ожидаем 3% и замедления инфляции. В минувшем году она была чуть больше 11%, что вполне естественно. В новом году цены будут стабильными, а экономика будет расти", – полагает глава Кабмина Владимир Гройсман.

Похожее мнение выразил и глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Ситуация с ценами на продукты питания будет лучше. Частично потому, что цена на нефть будет расти в следующем году, если не будет существенной дестабилизации. А значит, не будет расти и цена на продукты питания", – поясняет эксперт.

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