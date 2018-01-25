наверх
25.01.201816:19
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Из Днепра. А нет другого выхода... цены росли и расти будут

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (852)

    (обновлено: )34940
    Несмотря на рост цен" запасаться макаронами" гречкой и прочими крупами не имеет смысла" считают эксперты. Целесообразно запасаться терпением. Собственно" только этим украинцы и занимаются.
    Продажа хлеба. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Не очень-то радостно начался 2018 год. За неделю макаронные изделия в Днепре подорожали на 5,1%, картошка – на 3,98%, хлеб – на 1,41%, растительное масло – на 1,02%, гречка – на 0,16%, пишет Сергей Тихонов.

    Стратегический продукт

    Честно говоря, я уже не отслеживаю цены на хлеб. Сколько именно копеек набежало за месяц – какая разница? Тем более что и цена самим этим копейкам с каждым днем всё ниже и ниже. Это только в ненавистном СССР цена на "стратегической продукт" оставалась неизменной. Потом, уже в новейшей истории, производители пытались аргументировать рост стоимости хлеба. Сейчас и они этим не заморачиваются. Зачем! И так понятно, что дорожает всё.

    Топ лидеров подорожания среди продуктов
    РИА Новости Украина
    Печальный рейтинг: какие продукты подорожали больше всего в Украине

    "Самое знаковое — повышение цены на хлеб, — отметил экономический эксперт Михаил Крапивко. — Это очень нехороший, но ожидаемый показатель. У нас ведь как? Гречка растет в цене перед выборами, а подорожание хлеба говорит о падении уровня жизни. И в дальнейшем хлеб будет дорожать, поскольку его цену обусловят себестоимость нового урожая зерна, мука, произведенная с учетом новых тарифов на энергоносители, транспортные расходы. К тому же с нового года для реализующих хлебобулочные изделия предпринимателей установлены новые ставки налога, что скажется на стоимости хлеба".

    Впрочем, особо удивляться нечему. Как констатирует эксперт, экономика у нас не сбалансирована – отсюда и результат. К примеру, в прошлом году уровень инфляции составил 13,7%, рост ВВП — 2%, при этом поступления в бюджет увеличились почти на 40%. С чего бы?

    Не хлебом единым…

    Ну и, конечно, мы не могли не заметить стремительное повышение курса доллара. Сегодня за него необходимо заплатить почти 29 гривен. Но, увы, и это не представляется возможным. В свободной продаже долларов практически нет. Но и тут всё закономерно.

    "Когда стабилизируется валютный курс, неизвестно, — констатирует Михаил Крапивко. — Прежде всего на него влияет политический кризис, при котором валюту стремятся вывести за рубеж. Когда Минфин объяснял девальвацию прошлого года, говорили о том, что из страны в виде дивидендов (то есть доли прибыли от иностранных инвестиций) выведено 2 миллиарда долларов. До этого два года запрещали выплачивать дивиденды. 

    Вячеслав Кредисов
    Facebook Вячеслава Кредисова
    Цены на продукты взлетят — появился новый повод

    Кроме того, для Украины не самым лучшим образом складываются дела на внешнем рынке. Зато увеличиваются расходы. Опять же офшоры, куда утекает львиная доля прибыли. Ну и ухудшение ситуации с предпринимателями, многие из которых предпочитают уезжать за рубеж. Недавно Эстония обнародовала данные о поступивших от иностранцев заявках на право заниматься предпринимательской деятельностью. 80% таких заявок – из Украины".

    Запасаться не макаронами, а терпением

    В прошлом году цены на продукты неоднократно повышались. Мясо и колбасные изделия подорожали не только из-за экспорта, но и из-за африканской чумы свиней. Если в январе 2017-го говядина стоила 88,08 грн, то на конец ноября ее цена составляла 113,15 грн. Цена на свинину поднялась с 72,39 до 98,45 гривны. А килограмм курятины вместо 42,02 обойдется в 53,16 гривны.

    Подорожали и молочные продукты. Например, само молоко поднялось до 18,27 гривны, сметана вместо 81,7 стала стоить 99,58 гривны, а цена на килограмм масла со 135,83 выросла до 160,27 гривны. Но ведь нельзя не согласиться с тем, что растут (пусть и не так стремительно) наши доходы. Так стали ли мы жить лучше?

    Читайте также: Эмигранты и "оставанцы". Что держит украинцев в стране и гонит вон

    "Когда власть говорит о повышении соцстандартов, то экономика реагирует соответственно, — считает Крапивко. — Но нужно говорить не о сумме средней зарплаты, а о доле этой зарплаты в себестоимости продукции. Сегодня она составляет минимальные 7-10%. Очень важно понимать, какую часть своего дохода нам необходимо выделить на жизнеобеспечивающие функции: оплату "коммуналки", продукты питания и одежды и т.д. Так что считайте сами".

    Впрочем, по мнению Михаила Крапивко, запасаться макаронами, гречкой и прочими крупами не имеет смысла. Целесообразно запасаться терпением. Собственно, мы только этим и занимаемся.

    Говорят…

    Пожилая женщина на рынке. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Итоги 2017, прогноз-2018: цены на продукты в плену инфляции

    В правительстве уверяют, что в этом году неожиданного роста цен не предвидится.

    "В 2018 году ожидаем 3% и замедления инфляции. В минувшем году она была чуть больше 11%, что вполне естественно. В новом году цены будут стабильными, а экономика будет расти", – полагает глава Кабмина Владимир Гройсман.

    Похожее мнение выразил и глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

    "Ситуация с ценами на продукты питания будет лучше. Частично потому, что цена на нефть будет расти в следующем году, если не будет существенной дестабилизации. А значит, не будет расти и цена на продукты питания", – поясняет эксперт.

    Поверим?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Курт Волкер
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?