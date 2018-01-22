ТОП тем в регионах: бойня в Одессе, бунт против львовских пенсионеров

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Одессе обсуждают смертельную перестрелку на Новосельского, в Тернополе — к чему готовиться украинцам после очередного повышения минималки, во Львове — бунт львовских перевозчиков против пенсионеров, а также как жить в условиях продолжающейся войны.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса, "Стрельба на Новосельского: во дворе – наркоточка, а первый погибший позарился на запасы металла"

Корреспонденты "Думской" побывали на месте трагедии на Новосельского, унесшей 3 человеческих жизни, и выяснили новые подробности случившегося.

Думская.net В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит

Пока Дорошенко расстреливал полицейских, Пика попытался бежать (по другим данным, он бросился на стрелка, чтобы отобрать оружие). Однако убийца уже вошел во вкус. Он догнал Пиковского возле школы и застрелил его. Пуля попала прямо в сердце.

Тут подъехали патрульные. Время, по таймингу Форостяка, – 15:29, через шесть минут после того, как поступило сообщение о стрельбе. Командир экипажа мгновенно оценивает обстановку, для порядку предлагает Дорошенко сдаться, после чего открывает огонь. Дорошенко стоял в этот момент у калитки, но открыть ее сразу не смог: он редко выходил из дома и не знал, что, набрав код, дверь надо сильно дернуть на себя. Патрульный стрелял очень метко – из четырех пуль в "сталиниста" попали две. И это с расстояния 30-40 метров!

Львов, "Травматерапевт: Как жить, если война продолжается? Делайте то, что вас укрепляет"

Четвертый год продолжается у нас война. Научились ли за это время украинцы жить в новых условиях?

– Четыре года назад происходили острые события, было больше пострадавших, соответственно, большее количество людей была в посттравматическом состоянии….Сейчас события на Востоке страны перешли в более спокойную фазу – там происходят бои, но уже не такие масштабные. А психика человека такова, что адаптируется ко всему, даже к страшным вещам. Если бы мы постоянно думали о том, что же там происходит, то получили бы эмоциональное выгорание или вторичная травматизация. Это наблюдается и у волонтеров.

(…) Случаи алкоголизации, суицидальные поступки, о которых сейчас сообщают, – это результат того, что человек вовремя не обратился за помощью?

– С алкоголизацией ситуация непростая. Прежде всего мы выясняем, были ли у человека проблемы с алкоголем до войны, Если были, то это работа нарколога. Если не было, то это посттравматический симптом, и тогда мы работаем как с травмой. Не всегда это легко выяснить, потому что обычно мужчины отрицают, что ранее употребляли алкоголь. Внутреннее напряжение и переживания, которые трудно выдержать, побуждающих мужчин выпить, даже если раньше они не употребляли спиртного. И это один из посттравматических симптомов.

Тернополь, "От большей минималки кошельки не станут толще" (укр.)

Согласно замыслу чиновников, поднятие минималки состоится в несколько этапов. В частности, с января 2018 она составляет 3723 грн. С января 2019 будет 4173 грн, а с 2020 года – до 4425 грн. Такие меры направлены на увеличение доходов бюджетников, отмечают в правительстве.

Однако стоит ли тернополянам радоваться перспективам роста доходов – под вопросом. Экономические эксперты сходятся во мнении, что повышение минималки приведет к эффекту домино. То есть негативно повлияет на ряд изменений, в том числе и на повышение уровня инфляции.

Львов, "Перевозчики Львова хотят, чтобы пенсионеры платили за проезд" (укр.)

После 20 января пенсионеры во Львове и области будут платить за проезд. О таком решении автотранспортных предприятий региона сообщило львовское отделение Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

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(…) В то же время, как сообщили в управлении транспорта Львовского горсовета, никаких официальных обращений или предупреждений от перевозчиков по этому поводу в управление не поступало.

Одесса, "Конституционные мансы. Кто, как и для чего планирует переписать основной закон Украины?"

Конституцию Украины правили уже не единожды. И всякий раз подлинной целью этих изменений было не стремление привести основной закон страны в соответствие с некими демократическими стандартами или государственными интересами, а адаптация политической системы к той или иной конфигурации олигархических элит.

Та же ситуация наблюдается и сегодня. И хотя новую конституционную реформу старательно заворачивают в блестящую обертку "демократизации" и "адаптации к европейским принципам", подлинная цель предлагаемых изменений совершенно иная.

Тернополь, Художник Иван Марчук: "Мы даже не представляем, в каком болоте сидим…" (укр.)

"Меня угнетает то, что власть делает с нашим народом. Из лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство… Люди очень растрепанные, не любят друг друга. Нет того, что объединяет. Как украинцы хотят иметь государство, если они друг друга съедают? Хорошие люди не пропустят меня, чтобы не поздороваться, хорошего слова не сказать, но в целом в стране царят злоба и зависть.

Я жил в мире, где не знал, что это такое. Там нет такого. Там все радуются твоим успехам, более того – чужой успех становится толчком к собственному развитию".