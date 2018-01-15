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    ТОП тем в Украине 15 января: кровь на братской могиле в Днепре, одесские биткоины

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    Транспортный коллапс в Николаеве, вандализм на братской могиле в Днепре, что можно купить в Одессе за биткоины, и также как небезопасно нынче в тернопольских парках - в обзоре региональных СМИ от РИА Новости Украина.
    В Харьковской области задержали парня, неоднократно осквернявшего могилы
    ГУНП Харьковской области в facebook

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В Харькове обсуждают сложности с получением справки переселенца, в Одессе — что можно купить за биткоины, в Днепре возмущены осквернением братской могилы, а в Тернополе шокированы жестоким избиением в парке.

    Азовское море в курортном Бердянске покрылось льдом и сосульками
    © Голос Запорожья/Юлия Покас
    Немыслимые пейзажи Бердянска, Азовское море превращается в ледяную глыбу

    Самое интересное из региональных СМИ страны - в обзоре от РИА Новости Украина.

    Харьков, "Четвертый год войны: получаем статус переселенца"

    С началом войны законодательство позволяло получить выплаты всем, кто переместился из Луганской и Донецкой областей. Однако с июня 2017 года подход в выплате адресной помощи изменился. Сегодня на помощь могут претендовать те ВПЛ, которые переместились из городов и сел, расположенных на неподконтрольной территории или линии разграничения. Соответствующий перечень населенных пунктов утвержден Кабинетом Министров в 2015 году.

    "После принятых на законодательном уровне уточнений, многим перемещенным лицам отменили выплаты, — объяснила советник Минсоцполитики по вопросам ВПЛ Анастасия Перепелица, — при прекращении выплат сотрудники УТСЗН стали отталкиваться от места перемещения, которое не всегда совпадает с местом регистрации".

    Одесса, "Что можно купить за биткоины: дача у моря, спорткар и… наркотики"

    Одесса стала первым городом в Украине, где установили биткоин-банкомат, но приобрести что-либо за криптовалюту непросто. Если речь идет о небольших суммах, можно использовать упомянутый банкомат, если же надо сбагрить целый биткоин или два, то это оперативно делают на Книжке.

    Читайте также: Биткоин безудержно несется вниз, эксперты ожидают еще большего падения

    Известный ресурс частных объявлений cryptosell.com.ua, специализирующийся на биткоинах, сегодня предлагает только два одесских лота. За семь с лишним биткоинов можно приобрести элитный дом, расположенный "на второй линии от моря"…Еще один лот — красный спорткар Chevrolet Camaro 2012 года выпуска, который владелец готов уступить за полтора биткойна или обменять на майнинговую ферму.

    Днепр, "Кровь на братской могиле… Это не декоммунизация, это потеря нравственности"

    В Виннице с могил бойцов АТО воруют цветы. Видео
    Полиция Винницы
    На центральном кладбище Винницы с могил бойцов АТО воруют цветы

    В ночь на 1 января на Амуре погромщиками были осквернены могилы погибших в боях с немецкими войсками в 1918 году. (….) Многие из комментаторов не до конца понимают, что речь идет не об абстрактном памятнике, а о памятнике над реальными могилами.

    Увековечить память погибших было решено к 40-й годовщине гибели, в 1958 году. Автором памятника стали днепропетровский скульптор Григорий Василевич (…) Комиссия по декоммунизации памятников после дискуссий решила не трогать этот памятник на ул. Каруны, поскольку, согласно закону о декоммунизации, единичные и братские захоронения (могилы) не подлежат уничтожению.

    Николаев, "Николаевцы из-за перебоев в движении маршруток зовут городскую власть вместе постоять на остановке в мороз"

    Жители отдаленных районов Николаева снова возмущены отвратительной работой маршрутных такси. В частности, отмечается, что маршрутки не выехали утром в Матвеевку и Малую Корениху — пассажирам пришлом длительное время на морозе ожидать общественный транспорт.

    (…) Как результат, дети опоздали в школы, а люди на работу Люди возмущены ситуацией и сетуют на бездействие городских властей в решении данного вопроса.

    Тернополь, "Кинули под ноги и бьют: в тернопольском парке жестоко избили прохожего" (укр.)

    В тернопольском парке на освещаемой аллее группа людей жестоко избила прохожего. У человека и сигарет не было, и прощения он попросил, и получил непонятно за что.

    Смотрите также: Сказочная зима в Одессе. Набережную заковало во льды

    "Две девушки громко смеются, трое ребят бьют одного парня который лежит на земле. Трое. Одного. Бросили в ноги и бьют. А эта стая неадекватов их компании на это смотрит и не разнимает их. Это все происходит у перекрестка в районе экстрим парка. На освещаемой аллеи. Вокруг ни души".

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