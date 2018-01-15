ТОП тем в Украине 15 января: кровь на братской могиле в Днепре, одесские биткоины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Харькове обсуждают сложности с получением справки переселенца, в Одессе — что можно купить за биткоины, в Днепре возмущены осквернением братской могилы, а в Тернополе шокированы жестоким избиением в парке.

Самое интересное из региональных СМИ страны - в обзоре от РИА Новости Украина.

Харьков, "Четвертый год войны: получаем статус переселенца"

С началом войны законодательство позволяло получить выплаты всем, кто переместился из Луганской и Донецкой областей. Однако с июня 2017 года подход в выплате адресной помощи изменился. Сегодня на помощь могут претендовать те ВПЛ, которые переместились из городов и сел, расположенных на неподконтрольной территории или линии разграничения. Соответствующий перечень населенных пунктов утвержден Кабинетом Министров в 2015 году.

"После принятых на законодательном уровне уточнений, многим перемещенным лицам отменили выплаты, — объяснила советник Минсоцполитики по вопросам ВПЛ Анастасия Перепелица, — при прекращении выплат сотрудники УТСЗН стали отталкиваться от места перемещения, которое не всегда совпадает с местом регистрации".

Одесса, "Что можно купить за биткоины: дача у моря, спорткар и… наркотики"

Одесса стала первым городом в Украине, где установили биткоин-банкомат, но приобрести что-либо за криптовалюту непросто. Если речь идет о небольших суммах, можно использовать упомянутый банкомат, если же надо сбагрить целый биткоин или два, то это оперативно делают на Книжке.

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Известный ресурс частных объявлений cryptosell.com.ua, специализирующийся на биткоинах, сегодня предлагает только два одесских лота. За семь с лишним биткоинов можно приобрести элитный дом, расположенный "на второй линии от моря"…Еще один лот — красный спорткар Chevrolet Camaro 2012 года выпуска, который владелец готов уступить за полтора биткойна или обменять на майнинговую ферму.

Днепр, "Кровь на братской могиле… Это не декоммунизация, это потеря нравственности" Полиция Винницы На центральном кладбище Винницы с могил бойцов АТО воруют цветы

В ночь на 1 января на Амуре погромщиками были осквернены могилы погибших в боях с немецкими войсками в 1918 году. (….) Многие из комментаторов не до конца понимают, что речь идет не об абстрактном памятнике, а о памятнике над реальными могилами.

Увековечить память погибших было решено к 40-й годовщине гибели, в 1958 году. Автором памятника стали днепропетровский скульптор Григорий Василевич (…) Комиссия по декоммунизации памятников после дискуссий решила не трогать этот памятник на ул. Каруны, поскольку, согласно закону о декоммунизации, единичные и братские захоронения (могилы) не подлежат уничтожению.

Николаев, "Николаевцы из-за перебоев в движении маршруток зовут городскую власть вместе постоять на остановке в мороз"

Жители отдаленных районов Николаева снова возмущены отвратительной работой маршрутных такси. В частности, отмечается, что маршрутки не выехали утром в Матвеевку и Малую Корениху — пассажирам пришлом длительное время на морозе ожидать общественный транспорт.

(…) Как результат, дети опоздали в школы, а люди на работу Люди возмущены ситуацией и сетуют на бездействие городских властей в решении данного вопроса.

Тернополь, "Кинули под ноги и бьют: в тернопольском парке жестоко избили прохожего" (укр.)

В тернопольском парке на освещаемой аллее группа людей жестоко избила прохожего. У человека и сигарет не было, и прощения он попросил, и получил непонятно за что.

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"Две девушки громко смеются, трое ребят бьют одного парня который лежит на земле. Трое. Одного. Бросили в ноги и бьют. А эта стая неадекватов их компании на это смотрит и не разнимает их. Это все происходит у перекрестка в районе экстрим парка. На освещаемой аллеи. Вокруг ни души".