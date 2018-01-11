Спецкор: жители Закарпатья с ужасом ждут оползней

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В результате оползней в Калифорнии погибли не менее 13 человек. Стихийное бедствие в США спровоцировали сильные дожди. Более 20 тысяч жителей пришлось эвакуировать. Еще семь тысяч покинули дома самостоятельно. По информации правоохранителей, десятки человек удалось спасти — их вытащили из-под обломков зданий.

Между тем в Ивано-Франковской и Закарпатской областях после Нового года сошли три лавины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине. Убытков в результате схода лавин не причинено.

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Но по данным Укргидрометцентра, 10 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Подробнее о том, что происходит в районе горнолыжных курортов в пиковый период зимнего отдыха сообщила специальный корреспондент Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація в горах загалом? Наскільки зараз там небезпечно? Чи багато людей взагалі на гірськолижних курортах?

— Дійсно, на Закарпатті постійно балансує рівень лавинної небезпеки між другим — помірним та третім — значним рівнем. І те, що вчора був третій рівень, то сьогодні другий — помірний, дуже на це впливає температура і рівень опадів, які фіксують в області. Власне, на фоні загального збільшення кількості туристів в області, в зимовий період їх кількість також зростає. І ось лише з початку року офіційно у рятувальників зареєструвалося 63 туристичні групи, а це понад 800 туристів загалом. Але рятувальники зазначають, що далеко не всі туристи такі свідомі і настільки дбають про свою безпеку, що реєструються у рятувальників. Власне, що стосується лавинної небезпеки, то дуже давно всі лавиннонебезпечні місця в горах, в Карпатах, незалежно від того, чи пролягають там туристичні маршрути, чи ні, помарковані. Тобто там, де можливі зсуви снігової маси, стоять спеціальні помаранчеві вказівники кількома мовами, де вказано, що тут небезпечно не те що кататися, а і перебувати загалом.

За інформацією рятувальників, вони завжди при реєстрації повідомляють туристам, що на їхньому маршруті, який вони обрали, є небезпечні ділянки, завжди радять змінити маршрут, якщо є там 3-4 рівня лавинна небезпека. Але туристи чомусь нехтують такими порадами і не поодинокі випадки, коли люди залишаються вірними обраному напередодні маршруту. Власне, на Закарпатті всього одна лавина зійшла цього року, її довжина понад 10 метрів, ніхто не постраждав, через аномальне тепло у нас навпаки фіксують зсуви ґрунтів. У Раківському високогірному районі 8 січня перезволожений ґрунт зійшов на трасу національного значення Мукачево-Рогатин-Львів, перекрив частково дорогу, рятувальники провели там відповідні заходи, розчистили і дали рух автомобілям.

Постраждалих не було внаслідок цього зсуву?

— Ні, було ускладнено рух автомобілів, лише одною смугою вони змогли рухатися, і кілька годин ліквідовували сходження цієї земляної маси на дорогу. Це не є новиною для Закарпаття, зараз дійсно через дуже сильні опади, мокрий сніг, який тане в горах і сходить з гір на низину, то такі моменти трапляються, і нерідко на шляху таких земляних мас трапляються саме автошляхи області різного значення — місцевого, обласного і от як було в понеділок, загальнонаціонального значення.

Обмежень якихось немає на дорогах, є вказівники, попередження, але перекритих ділянок немає?

— Є вказівники, постійно про це інформують рятувальники. До речі, чи можуть заборонити туристу піти в гори, навіть якщо там буде найвищий — п'ятий ступінь лавинної небезпеки, закон не дозволяє комусь обмежувати доступ до гір чи то лісів, для громадян, які там хочуть подорожувати. Тобто вони можуть радити і вказувати про реальні загрози для життя людей, дуже багато є так званих диких туристів, які постійно їдуть підкорювати нові вершини, обирають спеціально заборонені місця для катання, там де часто стаються сходження снігових мас, не обирають вже облаштовані снігові траси, таких дійсно багато. Але рятувальники, водники чи то лісовики не можуть, закон не дозволяє, не дає їм таких повноважень — заборонити йти в гори. Тому треба розраховувати на свідомість людей і на те, наскільки вони переживають за свою безпеку в горах, зокрема в Карпатах.

Як діють рятувальні служби, який стан підготовки у них? Оперативність, на якому рівні?

— З початку року вже 13 врятованих туристів, це все не закарпатці, це іноземці, або люди з інших регіонів. Спрацьовують дуже оперативно, через те що регіон специфічний, гірськолижний спорт і туризм дуже розвинутий, от на кожній базі туристичній чи біля неї, є стаціонарні пости рятувальників, плюс інформація про контакти рятувальників, рятувальні загони, є у кожного, хто займається туристичним бізнесом. Тобто садиби, великі комплекси для відпочинку, станції для лижників… ці контакти завжди є. Або ж людина просто телефонує на 101, якщо не знає контактів місцевих рятувальників. Але говорять про те, що в основному люди губляться через те, що не орієнтуються на місцевості, плюс туман, погода, і людина яка почала спуск з однієї вершини, впевнена у своєму маршруті, через те що не бачить навколо знайомої місцевості. Тому 13 людей цього року вже евакуювали з гір, вони не були госпіталізовані, тобто зі здоров'ям все було нормально, люди просто загубилися в горах. І завдяки тому, що оперативно спрацьовують рятувальники, не маємо ми важких чи трагічних випадків.

Чи немає відтоку через аномально теплу погоду, через лавинну небезпеку?

— Спілкуючись з фахівцями туристичного бізнесу та рятувальниками, ми спостерігаємо, що людей абсолютно не лякає лавинна небезпека. Більше того, на фоні аномального тепла січневого, люди реагують на повідомлення про лавинну небезпеку як повідомлення про те, що в горах є сніг. А він дійсно є на високогір'ї, сніговий покрив тримається досить давно. Середгір'я переважно засніжене, але там де діють гірськолижні траси, там є штучне напилення снігу, теж з цим все нормально. Але зараз починається досить активний фестивальний сезон, куди теж їдуть туристи в дуже великій кількості. Починаючи з завтрашнього дня, Мукачеве, Ужгород, два масштабних фестивалі, які будуть тривати кілька днів і так от співпадає, що за прогнозами синоптиків якраз за тиждень сюди прийде холодна зима в плані мінусової температури. Тобто зараз є альтернатива для туристів. Зелений туризм на Закарпатті ніхто не відміняв, він має надзвичайно великий магнетичний ефект для туристів. Минулого року Закарпаття побило власний рекорд відвідування туристів, маємо два мільйони на рік, що на третину більше ніж в 2016 році. І взагалі говорять про те, аби область встигала адаптуватися до такої навали туристів з-за кордону і з різних куточків України.

Ранее спецкор из Ужгорода Екатерина Ирха сообщала, что к новогодним праздникам на Закарпатье основали новый фестиваль — Первый Закарпатский фестиваль пряников, так как здесь пряник считается одним из символов новогодних праздников.