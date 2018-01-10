Хотите странную историю? Как украинцы отказались работать на японцев

РИА Новости Украина

В конце декабря СМИ облетела новость, что новый завод японской компании Fujikura в городе Немиров Винницкой области не может набрать сотрудников, пишут Олег Калита и Никита Афанасьев. Якобы люди отказываются от работы, опасаясь, что официальное трудоустройство лишит их субсидий на оплату коммунальных услуг. Во всяком случае, так заявил Gazeta.ua мэр Немирова Виктор Качура.

"Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривен. Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома", — сказал он.

В результате при том, что официальный штат нового предприятия насчитывает 2 тыс. вакансий, прошли обучение на заводе и готовы приступить к работе лишь 400 человек.

В ходе вспыхнувших по этому поводу в соцсетях дискуссий, комментаторы в основном уперлись в вопрос демотивирующих простого украинца субсидий, что на самом деле лишь часть пазла. На самом деле, уже 70 лет известно, что на рабочем месте, наряду с факторами, которые вызывают удовлетворение от труда, есть еще отдельный (и при этом гораздо более важный) набор условий, которые могут вызывать неудовлетворённость от работы. К числу таких гигиенических факторов относятся административная политика компании; условия труда; величина заработной платы; отношения с начальниками, коллегами, подчинёнными и тому подобное. То есть зарплата (и если шире – располагаемые доходы жителей Немирова) момент важный, однако, далеко не единственный при принятии решения: идти работать на японский завод или нет.

А на политику Fujikura в Украине в сфере управления персоналом жалуются довольно давно. Так, например, на одном из заводов во Львовской области администрация не просто жестко борется с профсоюзами, попросту выкидывая их представителей с предприятия, но и параллельно не обеспечивает работникам хотя бы базового медицинского обслуживания и приемлемых санитарных условий; технических перерывов и фиксированного времени обеда в течение рабочего дня; прозрачного и понятного механизма начисления зарплаты.

Закономерным итогом этого управленческого коллапаса (по-другому и не скажешь) стало то, что всего за три недели (с 17 декабря 2017 года по 5 января 2018 года) на одном из заводов Fujikura во Львовской области, как минимум, 38 сотрудников заболели корью. Для справки: корь – это потенциально смертельная инфекция. В год от нее во всем мире умирает порядка 150 тысяч человек.

Любой человек, который возьмет на себя труд ознакомиться с информацией, как развивается эпидемия кори (вирус которой передается воздушно-капельным путем), поймет, что нежелание украинских граждан работать на предприятиях Fujikura вполне розумно и объясняется, не столько размером зарплаты и полагающимися гражданам субсидиями, но и таким немаловажным фактором как условия труда. Чрезмерная скученность персонала плюс плохая вентиляция производственных помещений (на высокие температуру и уровень влажности в помещении, украинские рабочие жаловались еще год назад) – главный “секрет успеха” Fujikura в нашей стране.

На открытии каждого из трех уже открытых в Украине заводов (два – во Львовской и одного – в Винницкой) Fujikura отчаянно пиарился действующий президент. Более того, японцы обещают открыть в ближайший год еще два предприятия (в Черкасской и уже третье – во Львовской области). Очевидно, что любой вменяемый глава государства обязан, учитывая происшедшее на заводе японской компании ЧП, должен поднять трубку и связаться с руководством Fujikura, мягко попросив “горе-инвестора”, если не сделать сэппуку всем руководящим составом, то, как минимум, быстро изменить к лучшему условия труда на уже существующих предприятия и внести изменения в план организации производства на еще только строящихся заводах.

В свою очередь, руководство Fujikura может вежливо спросить у главы украинского государства, собирается ли государство в рамках распиаренной медицинской реформы вернуть, видимо, "декоммунизированные" прививки от кори, благодаря которым Всемирная организация здравоохранения наивно собирается полностью искоренить эту инфекцию в Европе уже к 2020 году (то есть через какие-то два года). В общем, очевидно, что у Петра Алексеевича есть о чем пообщаться на своем рабочем английском с главой Fujikura Йоши Нагахама (Yoichi Nagahama).

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А вот простым работящим украинцам в свете всей этой истории стоит гораздо серьезнее задуматься о трудовой эмиграции. Ибо история с заводами Fujikura демонстрирует, что власть предержащие, приглашая в страну работать сомнительного качества инвесторов, относятся к соотечественникам даже не как к рабочему скоту – ведь о здоровье последнего все-таки принято заботиться.

В каких бы черных красках не описывали тяготы работы в той же Польше телеканалы Ахметова, Пинчука, Фирташа и Коломойского очевидно, что для простых украинцев надеяться на какую-то защиту своих прав в родной стране, как минимум, самонадеянно. Их не только не ограждают от самоуправства местных олигархов (что хотя бы понятно – потому как в современной Украине, они и есть власть), но, по сути, уже бросили на заклание пришлым проходимцам всех мастей.

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