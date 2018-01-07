Все течет, все меняется. Как 2018 год изменил Украину

РИА Новости Украина

С 1 января в Украине начинают действовать многие новые нормы и законы, пишет Наталья Гарматюк.

Увеличение зарплат

С 1 января 2018 года минимальная зарплата повышается на 523 гривны и составит 3723 гривны.

"При принятии бюджета чиновники пообещали, что уже по результатам первого квартала этого года размер минимальной заработной платы могут повысить до 4200 гривен в месяц. В министерстве образования также заявили, что с января повысят зарплату учителям на четверть", — отмечают в ВВС Украина.

Повышение пенсионного страхового стажа

Существенно увеличивается минимальный необходимый стаж работы для получения пенсии по возрасту — с 15 до 25 лет. В будущем каждый год минимальный стаж увеличиваться на 1 год. К 2028 году он должен достичь 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин. При этом возраст выхода на пенсию остается неизменным — 60 лет. Если стаж является меньше 25, но больше 15 лет, выйти на пенсию можно будет в 63 года.

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Дорогие сигареты

Акциз на табачные изделия повышается почти на 30%. В розничной торговле одна пачка сигарет может подорожать на 2-7 гривен. С каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в 90 евро за тысячу сигарет. Сейчас в Украине акциз составляет примерно 20 евро за тысячу штук.

Новые правила въезда из России

С 1 января граждане России смогут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе. Планируется, что граждане России будут предварительно информировать о намерении въехать в Украину, заполнив специальную форму. А при пересечении границы — проходить биометрическую идентификацию.

Правила дорожного движения

В Украине с 1 января 2018 года в пределах населенного пункта можно вести авто со скоростью до 50 км/ч. Такое решение принял Кабмин 10 ноября.

На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в отдельных пунктах — 30 км/ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.

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Прожиточный минимум

С 1 января прожиточный минимум в Украине зафиксирован на уровне 1700 гривен на одного человека. Увеличивать его сумму чиновники планируют дважды в течение 2018 года.

"Мусорная культура"

Начиная с 1 января украицев заставят сортировать мусор по видам материалов: органика, металл, стекло, пластик и бумага. Для этого во дворах должны стоять отдельные контейнеры для каждого вида мусора, а сортировать его должны сами украинцы.

"Все это предусмотрено нормами действующего закона Украины" Об отходах ". Но постановлений с перечнем и последовательностью операций с мусором не создано", — говорится в tsn.ua.

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Напомним, с 31 декабря 2017 года между Украиной и ОАЭ начал действовать безвизовый режим. Украинцы, у которых есть дипломатические и служебные паспорта с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.