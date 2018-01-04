Год 2018-й - время зализывать раны. Гороскоп тернопольского астролога

РИА Новости Украина

Стихия этого года – земля, а энергетика – мужская. Следовательно, в этом году год Собаки может проявиться, как никогда. Ведь пес любит сидеть в норе, потому что будку ему сделали уже люди, а от природы он ищет норы. Поэтому в этом году пес – сам у себя дома, пишет Светлана Гривас.

"Год оранжевой золотистой собачки начнется аж 16 февраля, — говорит тернопольский астролог Иван Крупьяк. — Это один из поздних годов, потому что по традиции Восточного календаря, которому более трех тысяч лет, всегда Новый Год наступает на первое новолуние в знаке Водолея. А в этом году выпадает, что год вступает в свои права 16 февраля. Поэтому 2018-й – это год поздних, то есть зрелых людей. Следовательно, стоит прислушиваться к людям старшего возраста. Если встречать Новый год за столом, то первый новогодний тост должен сказать старейший человек в коллективе".

te.20minut.ua Тернопольский астролог Иван Крупьяк

В Новом 2018 году наши проблемы, по словам господина Крупьяка, постепенно начнут улаживаться. Ведь собака зализывает сама свои раны. Если в 2017-м году – году Огненного Петуха, мятежного, революционного были какие-то проблемы, пришлось много чего пережить, то в 2018 – в определенной степени могут решаться. Всякие такие проблемы должны миновать без больших потерь. Впрочем, не все и не для всех будет радужно. Потому что собака – создание в определенной степени непредсказуемое.

"Этот год — год девятки, 1 + 8 = 9, а девятый знак зодиака, то есть Стрелец, — продолжает он. — Так что если трактовать по другому календарю, то могут в мире быть какие-то беспокойства, напряжение. И особенно в центральной части — государств, городов, областей. В 2017 году все значимые события происходили на юге, так как стороной горизонта был Юг. А в 2018 году — будут происходить в центральных частях — материков, стран, областей, городов".

Позаботиться о своей безопасности

В целом пес – охранник, охраняет дом. Поэтому, говорит астролог, в Новом году мы должны больше заботиться о себе, своей безопасности, подумать о тех, кто нас окружает.

Определенную символику имеет и цвет. Так, оранжевый, золотистый цвет является переходным между красным и желтым. То есть год не будет таким горячим, он будет светлее. Однако, поскольку собака – существо иногда непредсказуемое, будут и непредсказуемые события. К примеру, будут продолжаться природные катаклизмы.

"Движение планет идет такое, что будут возмущения между людьми, – говорит Крупьяк. – Кроме того, он будет чем-то вроде 1958-го, поскольку имеем полное повторение цикла — с совпадением того же покровителя, стихии, цвета, через полные 60 лет".

Астрологи объясняют, что у каждого календаря есть цикл. Согласно циклу Восточного календаря, год того или иного животного приходит через 12 лет. Но каждые 12 лет меняется не только сам "повелитель", но также цвет и стихия. Соответственно, полное совпадение – животное, цвет, стихия – случается через 60 лет.

"Для Украины Новый 2018-й будет несколько иным, более спокойным. Два предыдущих года были очень напряженными, мы их миновали, — продолжает астролог. — Этот год — нельзя сказать, что он будет спокойным, но будет в этом плане – другим. Должно что-то измениться к лучшему и на Востоке. Вопрос с Крымом будет актуальным еще очень долго, но, в любом случае, он когда-то к нам вернется".

В политическом плане Украину в 2018 году ждет такая же ситуация, как есть. Да, вторая половина года будет иметь более четкие направления, а первая, в политическом плане, будет такой же, как была в 2017.

Не подавайте на стол петуха

Чтобы в новом году все складывалось, стоит подумать и о правильной встрече нового “обладателя” года – желтой, земляной Собаки, и о правильном прощании с символом 2017-го – огненного Петуха.

"Встречать Новый год, хотя сейчас мы говорим о начале календарного года, потому что мало кто встречает по Восточному, следует в одежде цветов, соответствующим цветам года, — продолжает Иван Крупьяк. — То есть, в оранжевых цветах, в золотистых, желтых. Можно одеть украшения золотистые, или ленточку, или брошь. Так как собака любит полаять и так выражает свое настроение, то и празднование должно быть шумным. И так как собака любит поесть, то и стол должен быть сытым".

Собака, по словам астролога, любит мясо, поэтому для сытого года желательно, чтобы на столе были разнообразные мясные блюда. Однако не из птицы – так как до 16 февраля правит таки огненный петух, а энергетика в году была женская, то не стоит готовить ни петуха, ни курицу. Также Собака не очень любит рыбу, она любит преимущественно ее запах, но не само мясо.

"Должно отвечать символике года и сервировке стола, — говорит астролог. — И напитки. Так, для встречи Нового 2018-го лучше на стол ставить светлые вина, такого желтоватого цвета, наливки разные".

Восточный гороскоп на 2018-й

Крыса

Года рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Крыса – первый знак в Восточном календаре. По легенде крыса спасала Будду, а в этом году Крыса должна себя спасать. Не выпячиваться, не высовываться, не выдавать свои идеи за истину в последней инстанции, не поддаваться импульсам. Прежде чем сделать что-то, надо хорошо подумать. Если хочется делать крупные покупки, то лучше их делать во второй половине года. В общем, этот год будет посредственным для людей, родившихся в год Крысы.

Бык, вол

Года рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Бык может позволить себе все, что хочет. Он будет чувствовать себя хорошо, будет работать, будет иметь достаток, друзей, новые знакомства. Может, если еще нет семьи, заводить таковую. Может строить, вкладывать, покупать. Год будет мощным, особенно если бык рожден в год, похожим по цвету. А так как это год земляной собаки, то бык будет крепко стоять на ногах.

Тигр

Года рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Тигр проявит себя в чем-то. Проявит свои способности, будет признан начальством. Может изменить помещение, делать крупные покупки. Может организовывать дальние поездки – они будут положительными. В 2018-м внутренняя интуиция Тигра будет вести его к большому и позитивному. Его прыжок будет безошибочным – нацелился на что-то, прыгнул и достиг цели.

Кот (Кролик, Заяц)

Года рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кот, Кролик испытывал не очень хорошие времена в период Петуха, потому что они антиподы. А в 2018-м году будет отходить немного от той ситуации, от проблем. Он сможет чувствовать себя увереннее, теплее, вплоть во второй половины Нового года. А первая половина года еще может давать отголоски прошлого года. Поэтому настройтесь на позитив.

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Дракон

Года рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Сложным будет год для Дракона. Правда, это еще будет зависеть от того, какой Дракон, сколько у него голов. Но подавляющее большинство из них должно проявлять сдержанность, четко планировать свои действия, не рисковать, не паниковать, следить за здоровьем, желательно не менять работу, в поездках вести себя осторожно. Если все продумать, то легко можно обойти трудности, которые подготовил 2018-й.

Змея

Года рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Змея еще будет чувствовать себя уверенно. Главное, чтобы она не нервировала Пса. С ним они живут в нейтральном мире, друг другу не мешают, поэтому если Змея вовремя отползет от каких-то проблем, то так и будет продолжать успешно свои дела. Год, в общем, будет выше среднего. Даже если Змея чего-то не успела сделать, то она догонит это еще в первой половине этого года.

Конь

Года рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Заржет во весь голос Конь. Ибо конь с собакой в одном Тригоне, им интересно вместе, хорошо. Они как бы в одном ритме, друг другу помогают. Поэтому подавляющее большинство людей, которые родились в этот год, будут чувствовать положительные, приятные перемены. Они могут что-то менять в своей жизни, переезжать, делать крупные покупки, открывать бизнес.

Коза, Овца

Года рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Коза, овца – взвешенная, деликатная. Люди, родившиеся в этот год, стараются всегда в чем-то проиграть. Если в прошлом году не всегда совпадали их желания с действительностью, то в этом будет легче, стабильнее. Им надо безосновательно не нервничать, уметь самостоятельно настраиваться на позитив, гнать от себя плохие мысли, потому что в 2018-м они могут получать не всегда правдивую, разрушительную энергетику. И тогда все будет хорошо.

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Обезьяна

Года рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Обезьяна нервирует Собаку, потому что обезьяна хитрая, знает, как обойти Пса. А Пес знает, как ее пугать. Поэтому в 2018-м у Обезьян могут быть неприятности, которые не несут за собой каких-то весомых изменений, но могут изматывать. Поэтому Обезьяне не следует заниматься всевозможными испытаниями, потому что потом они будут иметь плохие последствия. Если Обезьяна – семейная, то произойдут какие-то изменения в семейной жизни. А одинокие – найдут во второй половине года свою половинку.

Петух

Года рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

В первой половине года он еще будет кукарекать. Успокаиваться будет только с июля. Если будет двигаться умеренным темпом, понемногу заниматься делом, которое начал, то все должно быть в порядке. В первой половине года им нельзя переиначивать что-то семейное. Если что-то не складывается в отношениях, то надо переждать, перетерпеть. Иначе – будет сожалеть. Петух приводит на трон Собаку и во дворе фактически два хозяина – и тот чувствует себя хозяином, и тот. Поэтому желательно не нервничать.

Собака

Года рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Не всем будет хорошо, потому что собака стихии воды и стихии земли – это разные собаки. Но, в целом, наконец Собаки дождались своего – я буду делать, что захочу, я буду лаять на кого захочу. Этот год будет способствовать возвращению в хорошем смысле всего того, что ранее они потеряли или были отогнаны от чего-то – или потеряли работу, или друзей, вторую половинку.

Свинья

Года рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Свинья будет все выжидать своего времени, эстафеты, когда ей бежать. Ведь 2019-й – год желтой Свиньи. В 2018 году в основном Свиньи еще не смогут себя полностью реализовать так, как хотели бы, потому что будут разные причины для этого. Поэтому Свиньи будут как будто в угнетении – Пес не будет давать полной свободы. Поэтому им надо знать свое место в жизни, не торопиться, не форсировать событий, а ожидать своего коронного времени.