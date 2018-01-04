Закарпатье оккупировали граждане ЕС – спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Новогодние и рождественские празднования в Ужгороде начались еще 17 декабря.

Подробнее о том, что происходит в этом городе в последний день 2017 года, рассказала специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

То ж розкажіть, які новорічні та різдвяні святкування вже відбулись в Ужгороді і що чекає на мешканців міста і гостей?

– Святкування почались, як уже сказали, 17 грудня. Але найурочистіші, найсвятковіші миті все ж прийшлись на День Святого Миколая, який шанують на Закарпатті і дорослі, і малі, коли відкривались головні ялинки Закарпаття – міська в Ужгороді на Театральній і обласна на площі Народній також в Ужгороді. Крім того, Ужгород може пишатися тим, що має найменшу офіційну ялинку в Україні, – маленька, метрова ялинка, жива, посаджена в центрі Ужгорода, і має з часом замінити ті ялинки, які привозять з карпатських лісів.

Ознаменувався 2017 рік новою новорічною традицією – започаткували в Ужгороді новий фестиваль, який за ліком – ніхто не може сказати, тому що офіційно фестивалів на Закарпатті вже кілька сотень, що щорічно проводяться в різних районах області. Але тепер ми ще маємо Перший Закарпатський фестиваль пряників, адже пряник тут вважається одним з символів новорічно-різдвяних свят, які дарують друзям, знайомим, дітям, прикрашають оселі, ялинки тощо.

Первый Закарпатский фестиваль пряников / Facebook Первый Закарпатский фестиваль пряников

За якої погоди зустрічатимуть Новий рік на Закарпатті?

– Зараз закарпатці дуже чекали на новорічне диво у вигляді зимової погоди, стежили за прогнозами, вірили в них, і от сьогодні замість +7 вчорашніх, маємо 0 за вікном і таку собі снігову зливу. Я не знаю, наскільки справдилась мрія закарпатців, але потрошку на дахах затримується сніжок, можливо, похолоднішає до вечора, то будемо мати якусь гарну картинку. Тому що тиждень ми жили такою аномальною весняною погодою, мали +10 — +12, зелені листочки на деревах, то не досить зимово. А загалом попереду січень і купа нових і вже знайомих новорічних, різдвяних фестивалів, люди в очікуванні цього.

Матимемо і вдруге поспіль колядницько-гастрономічний фестиваль «Василля» в січні. Наскільки знаю, по секрету від організаторів, вже є понад 50 заявок, в тому числі і з-за кордону. Традиційно Мукачевське «Червене вино» на 5 днів буде запрошувати туристів, а це десятки тисяч людей, які приїжджають на Закарпаття саме заради цього фестивалю, аби Старий Новий рік відзначити в колоритному закарпатському місті під традиційні мотиви, кухню і наливки місцеві, тому свят було багато, попереду їх ще більше. Єдине, що всі сподіваються на погоду. До речі, в горах погода адекватна зимова, і туристичний зимовий сезон на Закарпатті розпочався вдало – люди зі сноубордами та на лижах. Вже за межами 60-70 км від Ужгорода ми бачимо адекватну зимову погоду.

Uzhgorod.in Новый год в Ужгороде

Чи є в Ужгороді ажіотаж, чи є черги в супермаркетах, магазинах напередодні Нового року?

– Черги надзвичайні, черги сезонні, і ходить такий жарт, він має під собою реальне підґрунтя, що черги на кордоні з ЄС такі самі, як і черги громадян ЄС в супермаркетах в Закарпатті. Справді, є така традиція, що у великих магазинах і на базарах, зокрема Ужгорода, половина тих, хто в чергах стоїть, це громадяни Угорщини і Словаччини, які приїжджають на гастрономічні, святкові закупівлі саме до України. Пов’язано це із тим, що тут дешевші продукти, і, друге, що тут є продукти, яких в Європі немає – такого смачного вершкового масла, хліба, рибки закордоном купити важко, знайти важко і, якщо і знайдете, дуже по високій ціні. Ось такий новорічний-різдвяний шопінг транскордонний триває близько місяця, сама взяла участь у ньому, простояла на кордоні 9 годин, щоб в’їхати в Україну з боку Словаччини. І наших співвітчизників можна багато зустріти в прикордонних містечках, які неподалеку знаходяться, і угорських, і словацьких, люди готуються до Нового року. Ажіотаж колосальний. Вчора ввечері черги були величезні, тому що люди, по-перше, відкладають все на останній день, але все ж таки хочеться купити свіженьке і не завантажувати свої холодильники за тиждень чи за два.

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Zakarpatpost.net Новый год в Ужгороде

– Є особливий графік руху, його оприлюднила обласна влада і міська влада, щоб люди не лякалися. Транспорт буде курсувати, будуть в адекватні години, не нічні маю на увазі, додані маршрути, тому що люди будуть їхати на святкування до родичів чи до друзів. А ось таксисти, наприклад, вже попередили про подвійний тариф в новорічну ніч, щоб люди теж до цього були готові.

Щодо роботи правоохоронців – як дбатимуть про громадську безпеку?

– Обіцяють посилене патрулювання, вже традиційно на Закарпатті ніколи не оголошують цифри, скільки буде саме правоохоронців. Але вже пройшло кілька рейдів з виявлення і незаконно продаваних ялинок, і на предмет виявлення не зовсім легального продажу піротехніки. От знаю таку свіжу інформацію, що ті рейди, які проводили і журналісти, і правоохоронці не виявили таких порушень, особливо щодо піротехніки – не було вилучено жодної одиниці, і цим тішаться правоохоронці, трішки незадоволені журналісти, бо сенсації не сталося. Але Ужгород вибухає дійсно цілодобово, лунають вибухи піротехніки, мені здається, що цього року вона не зовсім дитяча, тому нарікань в соціальних мережах, наприклад, дуже багато, що батьки не контролюють, що купляють їхні діти і що вони з цим роблять.

Щодо рятувальників і медиків, розкажіть, як працюватимуть вони, і які застереження роблять напередодні свят?

– Безумовно, на Закарпатті головним застереженням є правила поведінки в горах, тому що розпочато туристичний сезон, сніжний сезон. Вже пішла інформація про те, що рятувальники відшуковують туристів, які були не досить обачними, не реєструвалися в рятувальників, не повідомляли про свої маршрути, а йшли в гори, вважаючи себе знавцями місцевої географії і гірських вершин. Поки що ми не готуємось до надто низьких температур, тобто не розгортаються намети для обігріву тощо, але попередження звичайно стосуються правильності вживання алкогольний напоїв, до того, що ми вживаємо в їжу. І традиційно вже, як і в усіх регіонах, новорічні свята – це все ж таки посилений режим роботи для органів охорони здоров’я, правоохоронних органів і ДСНСників. Ми слідкуємо за погодою, тому що на Закарпаття це має вплив: можуть бути і затори снігові, погода змінюється досить різко.

Цього року вперше відзначали Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, тож як до цього свята поставились мешканці Ужгорода і гості міста, і загалом святкуватимуть тепер два Різдва у вас в місті?

– На Закарпатті традиційно святкують і два Миколаї, і два Різдва. І до того як 25 грудня оголосили вихідним на загальнодержавному рівні, минулого року розпорядженням голови ОДА католицьке Різдво було вихідним на Закарпатті, тобто в цей день державні установи не працювали, приватним установам було рекомендовано цей день зробити вихідним, перенести його відпрацювання на якусь іншу дату. Традиційно католицьке Різдво ознаменовується досить яскравими, гарними богослужіннями у центральних католицьких храмах області, але це родинне свято. В місті було порожньо, люди знаходилися вдома, до цього також був ажіотаж такий гастрономічний в магазинах, тобто люди готувалися до родинних свят, і це не ознаменувалось якимись масовими гуляннями чи святами. А ось на Різдво вже більш-менш таке традиційне для України, буде у нас велике вертепне дійство в Ужгороді на центральній площі, тут така традиція є, що це відзначається так більш публічно, а ось католицьке Різдво більш таке закрите свято родинне.

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