Из Днепра. Цены на лекарства и кто на них наживается?

РИА Новости Украина

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Днепропетровская область заняла предпоследнее место в рейтинге регионов, где стоимость одной средней упаковки лекарств в 2015-2016 годах выросла больше всего. По данным исследовательской компании "Proxima Research", стоимость лекарств в Днепропетровской области выросла на 40,7%. Самые высокие темпы роста цен на лекарства зафиксированы в Закарпатской (+70,5%), Тернопольской (+64,1%) и Житомирской (+63%) областях.

Рост цен на лекарства делает лечение болезней недоступным благом, по меньшей мере, для 55% украинцев, которые не могут купить препараты из-за отсутствия денег.

Одна из существенных причин роста цен – девальвация гривны. Курс доллара вырос с 16 до 27 гривен. Вторая значимая причина – политика невидимого для потребителей звена – дистрибьюторов. Они являются посредниками между производителями и аптечными сетями. За 20 лет количество компаний-дистрибьюторов сократилось с нескольких тысяч до десятков.

Три крупнейшие компании – "БаДМ", "Оптима Фарм" и "Вента" – контролируют почти 90% рынка продаж препаратов. Монопольное положение позволяет им диктовать присутствие в аптеках по всей стране препаратов определенных производителей по выгодной для них цене. Обо все по порядку.

Заложники импорта

Одной из главных причин роста стоимости лекарств в Украине является обесценивание гривны. Девальвация сказалась на стоимости лекарств – средняя цена упаковки препаратов украинского производства за 9 месяцев 2017 года возросла с 36 до 42 гривен, а стоимость упаковки импортных лекарств достигла 126 гривен.

На такие изменения цен аптеки реагируют моментально. Розничные сети работают за процент от выручки и стараются в первую очередь продать более дорогие лекарства – затраты на реализацию одной упаковки за 150 гривен такие же, как и препарата за 20 гривен, а заработок на более дорогом лекарстве существенно выше.

Кто по-настоящему зарабатывает на лекарствах?

На пути лекарств от производителя к аптеке есть один невидимый для пациента элемент – посредник, он же дистрибьютор. Он предлагает аптекам ещё один источник дохода – маркетинговые договора, или по-простому – откат за продажу лекарств. Основной заработок дистрибьюторам дает перепродажа импортных препаратов.

Чтобы продавать более дорогие лекарства, дистрибьюторы всячески поощряют аптекарей.

"В компьютере у провизора четкие рекомендации, что предлагать при том или ином диагнозе. Вы же не видите, что у них с той стороны на экране написано. А там, напротив названий лекарств – цветные квадратики. Например, напротив противовирусного препарата "Эргоферон" может идти зеленый квадратик, что означает – "предлагаем в первую очередь", напротив "Амиксина" – квадратик уже бледноватого цвета, который говорит о том, что "это средство менее приоритетное". Далее – "Новирин" – еще более бледного цвета… Вот то, что само яркое – там самый большой откат у фирмы. Так все четко градируется. Если человек просит что-то подешевле – есть четкое указание предлагать лекарства по уменьшению цены, начиная с самой высокой", – рассказывает глава общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.

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Сами провизоры признаются, что их штрафует руководство за низкие продажи лекарств.

"У аптек существует запрет на "низкие чеки". Скажем, если на смене слишком много чеков ниже 50-100 грн., то могут и оштрафовать или лишить премии", – рассказал сайту "Страна" работник одной из аптек.

Лекарственный "картель"

Всего три дистрибьютора определяют, чем люди будут лечиться и по какой цене будут покупать лекарства. И на счетах этих компаний оседают сотни миллионов гривен.

Фармацевтический рынок монополизирован тремя компаниями-посредниками: "БаДМ" (доля на рынке лекарств составляет 43%), "Оптима Фарм" (32%) и "Вента" (14%). Суммарно "картель" контролирует 89% всего рынка. Это те игроки, которые зарабатывают по-настоящему.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) давно следит за тем, кто и как влияет на фармрынок Украины. Доказано, что рынок лекарств – непрозрачный и антиконкурентный. И больше всего на поставках лекарств зарабатывают именно дистрибьюторы.

Глава общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова рассказала, что в большинстве аптек предлагают одни и те же дорогие препараты.

"Это связано с тем, что производители заключают маркетинговые договора с большими сетями, и платят им откаты. Мелкие аптеки производителям невыгодны, так как их интересуют объемы. Наценку сетевые аптеки ставят небольшую, но, согласно договору, они получают 30% от проданного товара – это, по сути, откат. Например, закупается лекарств на 100 тысяч, ставится наценка 1%. А потом производитель из суммы в 100 тысяч оплачивает аптечной сети 30% отката", – объяснила Елена Прудникова.

Посредником между производителями и аптеками выступают дистрибьюторы.

Маржа – 300%

Яркие примеры наживы на пациентах собрал АМКУ. Препарат для поддержки печени "Галстена" дистрибьютор "Вента" в средине 2014 года импортировал по цене 75 гривен за упаковку, а продавал аптекам по 105 гривен. Рентабельность – 40%.

Но сговор "картеля" с французским производителем лекарств Sanofi поразил весь рынок. Препарат для сердечников "Кордарон" дистрибьюторы импортировали по 15,27 гривен за пачку, а в аптеку поставляли по 65,43 гривны. Плюс 300% к цене.

65% украинцев не могут купить нужные лекарства

Социологи провели исследование "(Бес)платная медицина" и выяснили, что у 55% опрошенных украинцев просто нет денег на покупку нужных лекарств. Еще 10% не купили прописанные препараты, потому что их не было в аптеках.

АМКУ зафиксировал несколько случаев сговора дистрибьюторов с иностранными производителями. По настоянию "БаДМ" и "Оптима Фарм", аптеки в 2010-2011 годах продавали, в первую очередь, препараты французской Sanofi, которые имеют много аналогов, в том числе украинского производства. К примеру, в приоритете у аптек стояла продажа "Но-шпы", в основе которой – действующее вещество дротаверин. Её цена превышает 50 гривен. А "Дротаверин" украинского производства стоит в 6 раз дешевле – всего 8 гривен.

Украинское фото Лекарства. Архивное фото

Участники рынка рассказывают, что многих препаратов просто нет в аптеках из-за позиции "картеля". "Большая тройка" требует от аптек, среди прочего, не работать с другими дистрибьюторами. Небольшие компании, на которые приходится 11% рынка, специализируются на поставках менее рентабельных для торговли отечественных препаратах. В результате оказывается, что аптекам умышленно отсекают доступ ко многим жизненно важным препаратам. А пациентов лишают возможности получить нужные лекарства.

Выход есть

Единственный выход – разрушение сговора "картеля" с импортными производителями и ограничение влияния дистрибьюторов на аптечные сети. Дистрибьюторы, конечно же, отрицают манипулирование рынком. АМКУ доказал, что на рынке был картельный сговор Sanofi, "БаДМ" и "Оптима Фарм", и оштрафовал их на 139,1 млн. грн. за попытку заменить доступные препараты более дорогими аналогами. Но "картель" пытается сохранить деньги и судится с АМКУ. В августе они проиграли суд первой инстанции, 19 декабря апелляционный суд ещё раз доказал правоту АМКУ и признал факт картельного сговора.

Sanofi и дистрибьюторы оштрафованы за манипуляции рынком в 2010-2011 годах. Сколько они сумели заработать за прошедшие с того момента семь лет? И сколько людей переплатили миллионы гривен за лекарства, которые можно было купить дешевле, и сколько нуждающихся не смогли себе их позволить?

Выявлять сговоры и жестко реагировать – задача, в том числе, и Минздрава, и Кабинета министров, и парламентского комитета по здравоохранению, которые сейчас упорно не видят проблему. А она скоро превратится в один из факторов риска для политиков. На вопрос "Что ты сделал для снижения цен в аптеках?" большинство политиков