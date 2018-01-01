Аттракцион жути. ТОП-12 происшествий в Днепре за 2017 год

РИА Новости Украина

Издание Vgorode собрало ТОП-12 происшествий 2017 года. Автор материала – Екатерина Шевцова.

Жуткий пожар на складах вторсырья

18 августа на проспекте Богдана Хмельницкого загорелись склады вторсырья. Пожарные боролись с огнем целые сутки (см. главное фото). Огонь охватил площадь более 2 тысяч квадратных метров и распространился почти по всей территории ООО "Ековторма". Был объявлен 5-й ранг пожара.

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Горело все: макулатура, пластиковая тара, бочки с маслами и резина. Позже огонь перешел и на административное здание и 3 ангара, где стояли бочки с маслом. Еще до прибытия подразделений ДСНС большинство баллонов начали взрываться. Температура горения была настолько высокой, что спасатели не могли подобраться к очагам пожара.

dp.vgorode.ua Жуткий пожар на складах вторсырья в Днепре

Чтобы потушить пожар, пришлось привлечь авиацию. С самолета сбросили 16 тонн воды. Во время пожара пострадал сотрудник ДСНС – отравление продуктами горения. Также огонь уничтожил 6 грузовых автомобилей.

Вышел покурить и упал с балконом

В ноябре этого года днепрянин вышел на балкон покурить и оказался в реанимации. Крепления не выдержали нагрузку и мужчина упал вместе с конструкцией с 6 этажа. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы и живота. Врачей скорой помощи вызвала соседка снизу, которая услышала страшный звук.

Перестрелка на Гагарина

Стать жертвой перестрелки можно даже не связываясь с криминальными авторитетами и не залезая в долги. 24 июля среди бела дня на проспекте Гагарина началась стрельба. В результате погибло два человека. Вначале двое мужчин выясняли отношения в кафе D.O.M. Затем началась перестрелка на улице. Ранения получили 6 человек. Все это происходило на глазах у прохожих.

dp.vgorode.ua Перестрелка на Гагарина в Днепре

Напомним, что получивший в перестрелке пять пулевых ранений экс-доброволец АТО Эдмонд Саакян рассказал, что стало причиной трагедии. По его словам, конфликт никак не связан с событиями 9 Мая в Днепре или "земельными разборками.

Также в СМИ назвали имена участников конфликта. Полиция расследует это дело как умышленное убийство.

Дерево-убийца

Во время сильного ветра в Днепре начинают падать старые деревья. К сожалению, миновать опасность удается далеко не всем.

В сентябре в центре города погибла студентка. Девушке был всего 21 год. Трагедия произошла возле торгового центра "Атриум". На днепрянку упало дерево во время бури. В результате девушка погибла от перелома позвоночника.

Как рассказала Vgorode свидетельница происшествия Елена, недалеко от места инцидента находился медик. Он пытался спасти девушку минут двадцать, пока не приехала карета "скорой помощи".

dp.vgorode.ua Дерево-убийца в Днепре

"Мы стояли возле девушки, люди по 10 раз звонили и спрашивали где скорая, нам говорили, что выехала. Затем мы наконец увидели машину скорой помощи на проспекте, но она просто пролетела мимо. Только на обратном пути медиков остановила полиция, и они нас увидели", – рассказала Елена.

По словам девушки, пострадавшая не была беременна (как подумали очевидцы происшествия изначально), а ее живот увеличился из-за перелома позвоночника.

Голый мужчина пытался покончить с собой

6 июня в Соборном районе голый мужчина забрался на крышу многоэтажки и более 4 часов терроризировал весь двор: кричал, что "вышибет себе мозги".

Ни на какие уговоры мужчина не реагировал, вел себя невменяемо и постоянно выкрикивал какие-то неразборчивые фразы. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, мужчина пытался покончить с собой и имел ясные признаки психического расстройства.

На место выехали спасатели, полицейские и скорая помощь. Переговоры с вероятным самоубийцей велись несколько часов, но тот все равно собирался спрыгнуть с крыши и даже кричал, что-то про оружие.

Двое полицейских без страховки залезли к горе-Карлсону на крышу. Оружия у него не было, и все обошлось без жертв. Правоохранителям удалось обезвредить невменяемого, а спасатели с помощью автолестницы спустили горе-нудиста со здания и передали в руки медикам. На мужчину надели нижнее белье, вкололи успокоительное и увезли в психиатрическую больницу.

Мужчина погиб, спасая дом от ограбления

22 июня на улице Хорольской произошла трагедия. Двое мужчин пытались спасти дом соседа от ограбления, но преступник начал стрелять в спасателей. Один погиб на месте, а второго забрала "скорая".

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По информации полиции, мужчины увидели, как во дворе частного дома их соседа бродит неизвестный. Хозяин в это время был на заработках заграницей. Молодые люди решили, что незнакомец хочет обворовать дом.

Они попытались остановить подозрительного человека, но тот начал стрелять. Убив одного из мужчин и серьезного ранив второго, вор сбежал с места преступления.

Дело 6-летней Амины Минго

Летом этого года весь Днепр шокировало убийство 6-летней девочки. Останки Амины Минго нашли в Николаевской области. Там ее тело сожгли в металлическом ящике.

Позже приемным родителям умершей девочки полиция объявила о возможном подозрении в уголовном преступлении. Как показала экспертиза, именно супруги уничтожили тело малышки и утопили его в реке. Об этом сообщил начальник следствия Кривого Рога Александр Гоптарев.

Тело ребенка расчленили, сожгли, а затем попытались утопить в водоеме на МОПРе, недалеко от своего дома семейство Кудрявцевых.

Родителям приемной девочки сообщили о подозрении в совершении преступления по статье 297 части 3: "Надругательство над местом захоронения и телом погибшего человека". Злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы.

Остальных пятерых детей забрали от горе-родителей и передали в реабилитационный центр. Такое решение принял Центрально-Городской райисполком. Супруги Кудрявцевы подали иск в суд на такое постановление.

Одиннадцать человек держали в неволе несколько месяцев

В августе этого года правоохранители освободили из плена 11 человек. Их удерживали силой в подпольном "реабилитационном центре" Днепра.

Центр располагался в одном из частных домов города. Там пациенты якобы лечились от наркотической и алкогольной зависимости, хотя помещение вообще не было приспособлено для проживания.

На основании договора аренды этот дом использовал один из благотворительных фондов Днепра.

Во время осмотра места происшествия правоохранители нашли в доме тридцать человек, одиннадцати из которых находились там против собственной воли.

dp.vgorode.ua Одиннадцать человек держали в неволе несколько месяцев в Днепре

Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту незаконного лишения свободы одиннадцати человек (часть 1 статьи 146 УК Украины).

Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства, при которых потерпевшие попали в центр, условий их содержания, оснований пребывания в учреждении, а также применение к ним физического или психологического насилия.

Жестокая месть: молодую девушку облили кислотой

Днепрянку Любовь Мичуринец выманили из кафе и облили уксусной кислотой. Сейчас врачи пытаются спасти зрение, а девушка подозревает в содеянном своего бывшего супруга.

Об этом сообщила в соцсети журналистка Александра Ковалева.

Согласно сообщению, Любовь Мичуринец развелась с первым мужем, который ее регулярно избивал, и вышла замуж за бельгийского режиссера Олиаса Барко, который ради нее переехал в Украину. Сын женщины остался с отцом, но Любовь с этим не согласна и пытается добиться опеки над ребенком через суд. Эти судебные тяжбы и могли стать причиной мести. Пока что зрение девушки не восстановилось.

Также есть информация, что даже после развода экс-супруг продолжал избивать бывшую жену.

Взорвали в собственной машине

В июле этого года в Днепре взорвалась машина с 27-летней девушкой внутри. У пострадавшей диагностировали открытый перелом ноги, ушиб головы и рваные раны мягких тканей.

Как сообщили в полиции, взрывное устройство было самодельным. Кто и зачем, мог хотеть ее убить, неизвестно до сих пор.

Помимо девушки, во время взрыва также пострадала 70-летняя пенсионерка. Ее тоже госпитализировали.

dp.vgorode.ua Взрыв автомобиля в Днепре

Упал с Монастырского моста

Трагедией закончилась прогулка для днепрянина погожим утром 8 июля. Мужчина потерял сознание и упал с пешеходного моста на Монастырском острове. Полицию вызвал байкер, который первым заметил пострадавшего.

Мужчина был без сознания, но дышал. Полиции удалось привести его в чувство, после чего скорая увезла пострадавшего в больницу Мечникова.

Мини-торнадо

Этим летом смерч обрушился не только на Кривой Рог. 22 августа за считанные минуты непогода превратила Днепр в площадку для съемок фильма о мировых катаклизмах. Практически в каждом районе были поваленные деревья и оборванные линии электропередач. На дорогах образовались настоящие моря из дождевой воды, а на Старом мосту полностью парализовало движение электротранспорта.