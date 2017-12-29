День поработал – год свободен. Сколько зарабатывают Деды Морозы

РИА Новости Украина

Работа Деда Мороза – сезонная, но размещать рекламу есть смысл уже осенью. Наиболее востребована услуга семьями с маленькими детьми: родители по-прежнему хотят подарить малышам сказку, новогоднее чудо. Также – утренники в детских садах и школах. Кроме этого, деды Морозы – частые гости корпоративов, пишет The Point.

Стандартный визит Деда Мороза длится 15-30 минут. Ему просто нечего делать дольше: важно поздравить, провести несколько интересных игр и конкурсов, устроить хоровод, послушать стишки, сделать фото на память, вручить подарки из мешка. Если это корпоративы, Дед Мороз может и просто прийти для поздравления, как в дом, и провести весь праздничный вечер, но это уже другой формат – полноценная роль ведущего, просто в образе.

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Зарплата

Стоимость приглашения деда Мороза отличается у разных ведущих, плюс – зависит от периода. Например, в этом году до 30 декабря – 700 грн за визит. С 30 декабря (00:00) до 31 декабря (17:00) – 1000 грн.

А вот в новогоднюю ночь цена обычно договорная. Все зависит от сложности задачи. Если нужно просто прийти и поздравить компанию гостей в ресторане под бой курантов – это может стоить от 2500 грн. Могут такую услугу предлагать и за 7000 гривен. А если это серьезная программа на несколько часов – то гонорар может стартовать от 8 000 – 10 000. Но это очень условно: в зависимости от деда Мороза и запросов заказчиков.

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В среднем за новогодний период “стандартный“ Дед Мороз может заработать около 10 000 грн, а “элитный“, очень трудолюбивый и везучий – до 50 000 грн. Но все, конечно, очень индивидуально.

В случае с зарплатой Деда Мороза работают обычные экономические законы: стоимость услуг каждый год увеличивается примерно на 10-15 %. Ведь оленям тоже нужно покупать корм. Иногда те, кто не успел догулять, “заказывают“ Деда Мороза и после 1 января – и цена снова падает, примерно до 700 грн.

Что касается корпоративов, стоимость также зависит от сложности задачи. Например, если нужно провести вечер по стандартному сценарию, который, скорее всего, есть в запасе у каждого деда Мороза – стоимость от 5000 гривен.

Можно пригласить Деда Мороза вместе со Снегурочкой — у меня есть знакомые девушки, которые с удовольствием играют эту роль. Тогда стоимость увеличивается примерно в 1,5 раза.

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А еще встречается такая интересная услуга, как поздравление деда Мороза по Skype: ее стоимость около 250 грн. Можно также заказать англоязычного деда Мороза или Санта-Клауса, Деда Мороза или Санту-альпиниста, который заберется в квартиру через окно за 3000-3500 грн, а также позвать няню-Снегурочку, пока родители готовятся к празднику, за 900-1000 грн в час.

Главное – уметь вжиться в образ. Дети должны верить в деда Мороза – собственно, это и есть важнейшая цель моей предновогодней деятельности.