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    Одесса, скандал с пьяной чиновницей набирает обороты

    (обновлено: )42810
    Непутевая чиновница мчалась по городу со скоростью 120 километров в час, а в это время в машине на переднем сидении был ее несовершеннолетний ребенок. Теперь решается вопрос об увольнении Тирновенко.
    Инцидент с пьяной чиновницей в Одессе
    Скриншот с Youtube

    РИА Новости Украина

    Заместитель начальника управления админуслуг мэрии Одессы Диана Тирновенко 23 декабря обматерила патрульных и ударила журналиста во время задержания, пишет Александра Дедюлина.

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    Очевидец рассказал подробности об инциденте, сообщает ТСН.

    Мужчина рассказал, что чиновница едва держалась на ногах, когда садилась в машину. Ее подруги пытались отговорить Тирновенко от этого и уговаривали поехать на такси.

    "Она их начала обзывать, они отдали ей ключи, она кричала к своему ребенку, чтобы сел в машину. Ребенок сам испугался, когда видела маму в таком состоянии”, – рассказал водитель Дмитрий, который ехал за Тирновенко.

    Чиновница ехала по городу со скоростью 120 км/час. При этом в машине на переднем пассажирском сидении находился ее несовершеннолетний ребенок.

    Скриншот с Youtube
    Инцидент с пьяной чиновницей в Одессе
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    "Не включая поворотники, пересекая сплошные, красный светофор. Площадь Толбухина она перелетела километров 80, хорошо, что никого не было. Догнать на своем авто я ее не смог”, – рассказал свидетель.

    Возле железнодорожного вокзала автомобиль женщины влетел в цепь, натянутую между металлическими конструкциями забора. Однако она поехала дальше. Ее догоняли другие водители и полицейские. Затем чиновница приехала домой, припарковав машину на клумбе и начала выяснять отношения с правоохранителями. Проходить медицинскую экспертизу Тирновенко отказалась. Но многочисленные свидетели подписали заявление о том, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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    Авто чиновницы отправили на штрафплощадку. За нарушение ей грозит штраф более десяти тысяч гривен и лишение прав на год.

    Скриншот с Youtube
    Инцидент с пьяной чиновницей в Одессе

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    Руководитель Дианы Тирновенко, директор Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Евгения Абрамова сообщила, что Диана Тирновенко с 18 декабря находится в отпуске. На работу она выйдет только 2 января. И уже после этого будет приниматься решение о применении к ней каких-либо мер.

    Поведение своей подчиненной Евгения Абрамова назвала недопустимым и порочащим честь профессии. Однако, как рассказала директор департамента, при принятии решения о применении к Диане Тирновенко мер взыскания, будет строго соблюдаться КЗоТ, сообщает "048".

    Все гражданские права сотрудницы будут соблюдены и все будет сделано строго в рамках законодательства. В противном случае свое "наказание" Диана Тирновенко сможет отметить, обратившись в суд.

    Напомним, ранее за поведение чиновницы извинился мэр Одессы Геннадий Труханов и обещал ее уолить. Скорее всего это произойдет уже в будущем году.

    Скриншот с Youtube
    Инцидент с пьяной чиновницей в Одессе

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