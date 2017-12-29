Одесса, скандал с пьяной чиновницей набирает обороты

Скриншот с Youtube

РИА Новости Украина

Заместитель начальника управления админуслуг мэрии Одессы Диана Тирновенко 23 декабря обматерила патрульных и ударила журналиста во время задержания, пишет Александра Дедюлина.

Очевидец рассказал подробности об инциденте, сообщает ТСН.

Мужчина рассказал, что чиновница едва держалась на ногах, когда садилась в машину. Ее подруги пытались отговорить Тирновенко от этого и уговаривали поехать на такси.

"Она их начала обзывать, они отдали ей ключи, она кричала к своему ребенку, чтобы сел в машину. Ребенок сам испугался, когда видела маму в таком состоянии”, – рассказал водитель Дмитрий, который ехал за Тирновенко.

Чиновница ехала по городу со скоростью 120 км/час. При этом в машине на переднем пассажирском сидении находился ее несовершеннолетний ребенок.

Скриншот с Youtube Инцидент с пьяной чиновницей в Одессе

"Не включая поворотники, пересекая сплошные, красный светофор. Площадь Толбухина она перелетела километров 80, хорошо, что никого не было. Догнать на своем авто я ее не смог”, – рассказал свидетель.

Возле железнодорожного вокзала автомобиль женщины влетел в цепь, натянутую между металлическими конструкциями забора. Однако она поехала дальше. Ее догоняли другие водители и полицейские. Затем чиновница приехала домой, припарковав машину на клумбе и начала выяснять отношения с правоохранителями. Проходить медицинскую экспертизу Тирновенко отказалась. Но многочисленные свидетели подписали заявление о том, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Авто чиновницы отправили на штрафплощадку. За нарушение ей грозит штраф более десяти тысяч гривен и лишение прав на год.

Скриншот с Youtube Инцидент с пьяной чиновницей в Одессе

Уволят ли чиновницу

Руководитель Дианы Тирновенко, директор Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Евгения Абрамова сообщила, что Диана Тирновенко с 18 декабря находится в отпуске. На работу она выйдет только 2 января. И уже после этого будет приниматься решение о применении к ней каких-либо мер.

Поведение своей подчиненной Евгения Абрамова назвала недопустимым и порочащим честь профессии. Однако, как рассказала директор департамента, при принятии решения о применении к Диане Тирновенко мер взыскания, будет строго соблюдаться КЗоТ, сообщает "048".

Все гражданские права сотрудницы будут соблюдены и все будет сделано строго в рамках законодательства. В противном случае свое "наказание" Диана Тирновенко сможет отметить, обратившись в суд.

Напомним, ранее за поведение чиновницы извинился мэр Одессы Геннадий Труханов и обещал ее уолить. Скорее всего это произойдет уже в будущем году.