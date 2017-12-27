Удивись, Европа. Украинские СМИ в движении на Запад

JOE KLAMAR / AFP

РИА Новости Украина

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании". Реформирование этой сферы входит в обязательства, принятые Украиной перед Европейским союзом, и содержится в Соглашении об ассоциации, пишет Сергей Бобок.

О чем речь

Авторы проекта, поданного профильным комитетом Верховной Рады, заявляют, что его целью является "выполнение Украиной обязательств перед европейскими партнерами и имплементация норм европейского законодательства в национальное законодательство Украины путем обеспечения реализации права на свободу выражения взглядов и на получение разносторонней, достоверной и оперативной аудиовизуальной информации, плюрализма и свободного распространения такой информации, на защиту прав потребителей аудиовизуальных медиа-сервисов".

Они отмечают, что стремительное технологическое развитие последних лет привело к глубоким изменениям в сфере телевидения и радиовещания, а это, в свою очередь, требует разработки новых принципов госрегулирования этой сферы и принятия на национальном уровне обновленного комплекса правовых норм, которые отвечали бы европейским стандартам. Все это призвано привести к увеличению гарантий соблюдения свободы слова со стороны государства, противодействию цензуре и монополизации информационного пространства и обеспечению плюрализма.

В новой редакции закон "О телевидении и радиовещании" называется законом "Об аудиовизуальных медиа-сервисах".

Сайт президента Украины Закон Украины

Создатели закона в качестве оптимальных путей для достижения таких целей видят следующие:

– согласование законодательных требований (положений) с Европейской конвенцией о правах человека и практикой Европейского суда по правам человека, Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, Директивой ЕС, касающейся аудиовизуальных медиа-услуг, Директивой ЕС об электронных коммуникациях, документами Комитета министров и Парламентской ассамблеи Совета Европы, рекомендациями Украине экспертов Совета Европы;

– обновление положений законодательства с учетом технологического развития и появления новых видов аудиовизуальных медиа-сервисов;

– упрощение регулирования путем исключения из закона лишних технических деталей;

– обеспечение четкости и предсказуемости законодательного регулирования, прежде всего, в части ограничений деятельности в этой сфере (лицензирование, требования к контенту, надзор, санкции и т.д.);

– обеспечение гарантий независимости и эффективных и прозрачных механизмов деятельности государственного регулятора в сфере аудиовизуальных медиа-сервисов.

Как разрабатывался закон

Многострадальный закон "Об аудиовизуальных медиа-сервисах" прошел долгий путь. Работу над ним начинала еще депутатская группа под руководством Елены Бондаренко в далеком 2012 году. Законопроект был зарегистрирован в 2014-м, но до парламентских слушаний так и не дошел. Новый, постмайданный парламент начал работу над ним заново.

Вначале 2016 года Общественному совету при Комитете Рады по вопросам свободы слова и информационной политики был представлен новый проект. Он вызвал такое количество споров, предложений и уточнений, что глава комитета Виктория Сюмар сообщила, что регистрацию законопроекта отложат на месяц.

В марте 2016 г. проект был впервые презентован на международной конференции "Законодательство об аудиовизуальных услугах: европейские стандарты и перспективы Украины" в присутствии европейских экспертов. Кстати, тогда европейцы разъяснили украинской стороне, что этот закон необходимо принять не до июня 2016 года, как считалось, а в течение следующих двух лет.

Помощь европейских экспертов

27 сентября того же года Совет Европы презентовал экспертный отчет о разделении полномочий различных институтов в сфере информационной политики и медиа в Украине, подготовленный по запросу Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики. Готовили отчет эксперты Совета Европы Ив Саломон (Великобритания), Таня Кершеван-Смоквина и Наташа Пирч (обе – из Словении). Они опросили представителей Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Госкомтелерадио, Мининформполитики, Комитета свободы слова, Национальной телерадиокомпании, Нацкомиссии по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), общественной организации "Детектор медиа", Института массовой информации, Индустриального телевизионного комитета (ИТК) и медиагруппы StarLightMedia. Национальным экспертом проекта выступил Институт медиа-права Центра демократии и верховенства права.

"Отчет произвел на меня очень профессиональное впечатление, – говорила тогда медиаэксперт Галина Петренко. – 90 страниц результатов основательной работы, отсутствие "воды" и исключительная точность фактажа".

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В этом отчете первой из рекомендаций, относящихся к регулированию телерадиопространства, является именно подготовка и принятие "единого всеобъемлющего закона об аудиовизуальных медиа-услугах, который объединит в себе данный закон и закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", соответствующие разделы закона Украины "О рекламе", части закона о выборах, связанные со средствами массовой информации, а также все другие законы, имеющие правовое значение в части регулирования и предоставления аудиовизуальных медиа-услуг".

Международные эксперты рекомендовали также учесть отложенный переход на цифровое вещание – "с четким планом миграции всех существующих телевизионных услуг". Особо они подчеркнули "обязательное сохранение мощностей для предложенного нового общественного вещания". Также обратили внимание на необходимость упрощения режима лицензирования, "чтобы отказаться от различной политики для различных платформ вещания, кроме наземного, где специальные условия являются оправданными".

Flickr.com/CameliaTWU Пульт от телевизора

Особое внимание эксперты уделили тому, что существующий закон необходимо изменить для того, "чтобы было четко понятно, что ответственность за исполнения закона лежит на лицензиате, а не на его работниках".

Рекомендации международных экспертов также касались способов финансирования Нацсовета, "чтобы предоставить ему первую степень автономии от политического давления". В частности, рекомендовано поступление лицензионных сборов вещателей непосредственно на счета Нацсовета.

Спорные квоты для отечественного продукта

Нарекания экспертов вызвала также квота в 50% для отечественного аудиовизуального контента. Для Европы эти цифры велики. Эксперты опасаются, что такие квоты могут использоваться, чтобы помешать иностранным производителям продавать свою продукцию на внутреннем рынке Украины.

"Ни одно государство — член ЕС не имеет таких высоких квот для отечественной аудиовизуальной продукции", – сказано в отчете.

Впрочем, эксперты признают, что Европейский суд еще не решил, "какой именно процент является приемлемым". Кроме того, отмечается, что "квоты для отечественных программ могут быть оправданы, если они служат культурным целям", но цели эти должны быть "четко выражены в законе и отражаться в лицензионных условиях вещателей".

Впрочем, в своем выступлении на презентации отчета Ив Саломон сказала следующее: "Мы — эксперты по праву Совета Европы. Наша задача проанализировать законодательство и дать рекомендации. Ваша задача — взять эти рекомендации и наконец что-то сделать. Что-то сделать — этого уже достаточно для начала. Вы должны искать компромисс друг с другом и найти то, что будет работать сейчас. И двигаться шаг за шагом". РИА Новости | Перейти в фотобанк Эксперты о пропасти между профессиональной журналистикой и социальными медиа

Новое законодательство — путь к участию в европейских проектах

Одним из таких шагов и является принятие Верховной Радой нового Закона "Об аудиовизуальных медиа-сервисах". Что он даст Украине? Возможно, более четкое понимание современных правил игры на медиа-рынке. Возможно, новые гарантии свободы слова. Однако, есть и непосредственные "плюшки", которыми Европа готова одарить Украину.

В случае принятия этого закона и уплаты — что немаловажно! — ежегодных членских взносов (на 2018 г. это 0,5 млн евро) Украина может стать полноценным участником программы ЕС "Креативная Европа". Это — рамочная программа Европейской комиссии, направленная на поддержку культурного и аудиовизуального секторов Европы. Она охватывает 39 стран ЕС и Восточного партнерства (в том числе и Украину) и запланирована на семь лет — 2014-2020. Состоит из двух подпрограмм: "Культура" и "Медиа".

Украина присоединилась к "Креативной Европе" в сентябре 2015 года, подписав соответственное соглашение. Но пока участие нашей страны в программе ограничено. На сегодня нам доступны все четыре направления подпрограммы "Культура". А вот что касается "Медиа" — здесь из существующих 14 направлений мы участвуем всего в тех же четырех: тренинги, фестивали, кинограмотность и доступ к рынкам.

Но если мы примем новый закон, "Креативная Европа" откроет перед Украиной двери, например, к возможности 50-процентного финансирования телепроектов, в том числе сериалов. Или к разработке европейских видеоигр. В целом – к финансовой поддержке разработки, производства, дистрибуции и промоции аудиовизуального контента (кинофильмов, телепрограмм и видеоигр).

Что касается членских взносов, то до сих пор для Украины она составляли символическую сумму в 1 евро в год. Но с 2018 года за участие в подпрограмме "Культура" наше государство уже будет вынуждено платить полную сумму. Если же закон "Об аудиовизуальных медиа-услугах" будет принят парламентом, сумма взноса Украины будет определена в результате переговоров между Кабмином и Еврокомиссией.