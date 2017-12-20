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    Праздник где-то рядом. Мариуполь: цены на Деда Мороза и Снегурочку

    (обновлено: )133
    Главный день в году для "новогодних" артистов – 31 декабря: до часа дня – минимальная цена вызова, с часу до шести – средняя, а после шести вечера включается максимальный тариф.
    Дед Мороз
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Есть мнение. Дед Мороз, а кому он нужен в Украине?

    В последние годы в Мариуполе одной из самых популярных новогодних услуг стала услуга Деда Мороза и Снегурочки. Родителей, желающих, чтобы их малышей поздравил сказочный персонаж, не смущают высокие цены, сообщает издание 0629.ua.

    Как выяснилось, артистов, подрабатывающих таким образом, в Мариуполе много. Те, кто успешно отработал в роди Деда Мороза в прошлом году, уже сегодня полностью загружены заказами.

    "У нас цена 500 грн, но с 29 декабря по 3 января все занято", — сообщила автор одного из объявлений.

    В целом же вызвать Деда Мороза и Снегурочку в Мариуполе – не проблема. Цена на эту услугу от 200 грн. и увеличивается в зависимости от дня. К примеру, с 29 по 30 декабря она стоит 250-300 грн. 31 декабря – уже 300-500 грн.

    0629.com.ua
    Объявления об услугах Деда Мороза в Мариуполе

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    "Нас просят поздравить ребенка чуть ли не в полночь, даже были предложения встретить вместе Новый год", — рассказала 0629 Снегурочка.

    Именно поэтому артисты придумали градацию: до 13.00 – самая минимальная цена (в среднем 300-350 грн.), с 13.00 до 18.00 – средняя цена (350-400 грн.), а после 18.00 – стоимость услуги стартует от 450 грн.

    Цена также зависит от шоу программы. Дед Мороз может просто вручить подарок и выслушать стихотворение от ребенка, а может устроить хоровод и целое представление. 

    Некоторые артисты предлагают экстренный вызов Деда Мороза (без предварительной договоренности) и просят за это 700 грн.

    0629.com.ua
    Объявления об услугах Деда Мороза в Мариуполе

    Еще одна услуга – вызов Святого Николая. Цена такая же, как и на вызов Деда Мороза, только костюм – синего цвета и другая программа поздравлений.

    Стоит также отметить, что сами артисты могут несколько удивить своих клиентов своим внешним видом, костюмами и программой, поэтому желательно предварительно встретиться и посмотреть на тех, кто должен развеселить ребенка.

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