Праздник где-то рядом. Мариуполь: цены на Деда Мороза и Снегурочку

РИА Новости Украина

В последние годы в Мариуполе одной из самых популярных новогодних услуг стала услуга Деда Мороза и Снегурочки. Родителей, желающих, чтобы их малышей поздравил сказочный персонаж, не смущают высокие цены, сообщает издание 0629.ua.

Как выяснилось, артистов, подрабатывающих таким образом, в Мариуполе много. Те, кто успешно отработал в роди Деда Мороза в прошлом году, уже сегодня полностью загружены заказами.

"У нас цена 500 грн, но с 29 декабря по 3 января все занято", — сообщила автор одного из объявлений.

В целом же вызвать Деда Мороза и Снегурочку в Мариуполе – не проблема. Цена на эту услугу от 200 грн. и увеличивается в зависимости от дня. К примеру, с 29 по 30 декабря она стоит 250-300 грн. 31 декабря – уже 300-500 грн.

0629.com.ua Объявления об услугах Деда Мороза в Мариуполе

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"Нас просят поздравить ребенка чуть ли не в полночь, даже были предложения встретить вместе Новый год ", — рассказала 0629 Снегурочка.

Именно поэтому артисты придумали градацию: до 13.00 – самая минимальная цена (в среднем 300-350 грн.), с 13.00 до 18.00 – средняя цена (350-400 грн.), а после 18.00 – стоимость услуги стартует от 450 грн.

Цена также зависит от шоу программы. Дед Мороз может просто вручить подарок и выслушать стихотворение от ребенка, а может устроить хоровод и целое представление.

Некоторые артисты предлагают экстренный вызов Деда Мороза (без предварительной договоренности) и просят за это 700 грн.

0629.com.ua Объявления об услугах Деда Мороза в Мариуполе

Еще одна услуга – вызов Святого Николая. Цена такая же, как и на вызов Деда Мороза, только костюм – синего цвета и другая программа поздравлений.

Стоит также отметить, что сами артисты могут несколько удивить своих клиентов своим внешним видом, костюмами и программой, поэтому желательно предварительно встретиться и посмотреть на тех, кто должен развеселить ребенка.