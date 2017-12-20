Старая школа. Полтавская бабушка нашла и наказала телефонных мошенников

РИА Новости Украина

В Полтаве пенсионерка обманула телефонных мошенников, которые пытались выманить у старушки деньги, сообщает Николай Лисогор. Историю уже официально подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Полтавы.

Около 9 вечера 17 декабря на стационарный телефон 70-летней пенсионерки Ольги Ивановны позвонили. Смущенный мужской голос прокричал в трубку: "Бабушка, бабушка! Я в полиции, помоги".

Ольга Ивановна сразу поняла, что это мошенники. Голос в телефонной трубке был не похож на голос ее внука. Ей уже звонили летом, говорили, что сын попал в ДТП и нужна помощь. Тогда она просто бросила трубку, а на этот раз решила проучить мошенников.

"Паша! Что с тобой? Как тебе помочь?" – начала играть роль жертвы Ольга Ивановна.

Псевдовнук попросил бабушку продиктовать следователю номер ее мобильного. Псевдоследователь позвонил на этот номер. Он сказал, что на внука возбуждено уголовное дело за избиение человека. Чтобы его закрыть, нужно передать 2000 долларов. Часть денег возьмет он, остальные – передаст пострадавшему в качестве возмещения. Пенсионерка на такие условия согласилась.

Деньги она должна была передать курьеру Андрею, который подъедет к дому на "Жигулях" оранжевого цвета. Ольга Ивановна живет в микрорайоне Подол на улице Барышни, но мошенникам она назвала другой адрес.

После этого женщина позвонила в полицию и рассказала ситуацию. Пока патрульные ехали, курьер был уже под подъездом – надо было тянуть время. Она перезвонила псевдо-следователю, сказала, что у нее нет 2 тысяч долларов – есть 500 долларов и где-то еще должны быть гривны.

"Давай то, что есть, и быстрее! У нас мало времени. Деньги положи в конверт и передай Андрею", — нервничал псевдоследователь.

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Далее, чтобы потянуть время, она рассказывала о неисправном лифте, о том, что курьер не к тому подъезду подъехал и тому подобное. Через 20 минут патрульные приехали и задержали мужчину, который ждал конверт с деньгами. То, что это курьер, подтвердил принятый звонок с определенного номера на его телефоне. Именно с этого номера пенсионерке звонил псевдоследователь.

Полтавская пенсионерка Ольга Ивановна проявила ответственность и сообразительность. Теперь дело за настоящими следователями, которые должны найти своего псевдоколлегу.