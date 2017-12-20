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    Давай деньги, деньги давай! Украина заплатит за скандал в Кишиневе

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    Украина после скандала с главной новогодней елкой Молдовы, которую повредили при транспортировке из Ивана-Франковска, вернет Кишиневу деньги — порядка 46 тысяч гривен.
    Украинская новогодняя елка в Кишиневе
    Sputnik Moldova

    РИА Новости Украина

    Украинская компания вернет примэрии Кишинева деньги, потраченные на приобретение и транспортировку рождественской ели, которую пришлось в срочном порядке заменить. Об этом в понедельник заявила и.о. примара (мэр — Ред.) Силвия Раду на заседании муниципальных служб, пишет Sputnik.

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    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
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    Праздничную ель установили на площади Великого национального собрания 2 декабря. Однако без приключений не обошлось. Это была уже вторая новогодняя красавица, которую за день устанавливали на центральной площади Кишинева. Первую везли в молдавскую столицу из Ивано-Франковска. Рождественское дерево, которое выбрали к зимним праздникам, должно было стать самым высоким, которое когда-либо украшало главную площадь страны. Ель высотой почти 30 метров планировалось установить к 1 декабря, однако доставить ее в Кишинев не успели. В итоге делать это начали лишь утром 2 декабря. Но в процессе транспортировки дерево серьезно пострадало. Лишь увидев фотографии того, как оно выглядит теперь, по городу тут же началась волна возмущений, на что отреагировала и.о. примара Кишинева Силвия Раду, распорядившись заменить его. Также была создана комиссия по расследованию произошедшего.

    Vitalie Călugăreanu / Facebook
    Украинская новогодняя елка в Кишиневе

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    За полдня столичная администрация нашла другую ель, которую спилили в одном из секторов города. Ее установили и украсили в тот же день, но торжественная церемония зажжения праздничных огней состоялась 4 декабря.

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    facebook.com/livetsn
    В Киеве зажгли главную елку страны

    "У нас была следственная группа, чтобы выяснить, что произошло при установке рождественской ели в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Комиссия составила протокол, которым констатировано, что транспортировка ели осуществлена несоответствующим образом, что украинская компания не выполнила контрактные обязательства", — сказала Раду

    По ее словам, с фирмой связался вице-примар столицы Нистор Грозаву. Кроме того, в письме украинской фирме переданы претензии по исполнению условий контракта о доставке ели.

    "Компании выдвинуто требование о покрытии всех расходов муниципалитета на покупку и транспортировку дерева. Таким образом, 15 тысяч леев, сколько стоила сама ель, а также 13,5 тысячи леев за ее транспортировку будут возмещены", — сказала Раду.

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    Украинская новогодняя елка в Кишиневе

    И.о. примара подчеркнула, что "этот урок должны усвоить все экономические агенты, которые уже работают или собираются сотрудничать с примэрией муниципия Кишинэу".

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    facebook.com/saulius.ziura
    Самая красивая рождественская елка Европы зажгла огни

    "В дальнейшем в контракты будут включаться серьезные штрафы за несоблюдение условий договора", — сказала Раду.

    Напомним, что не обошлось без скандала и с главной украинской елкой, которая по дороге к Софийской площади в Киев из Ивано-Франковска едва ли не полностью «облысела». Елка уже устала стать для пользователей социальных сетей символом коррупции и халатности. В компании Folk Ukraine, которая занимается организацией новогодних праздников в центре Киева, заверили возмущенную общественность, что елку в конце-концов приведут в порядок и снова сделают пышной, прикрепив новые ветки. Торжественное зажжение огней на главной елке запланировано на 19 декабря при участии первой леди Марины Порошенко.

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Главная елка Украины на Софиевской площади в Киеве, 19 декабря 2017

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