Экономика Великобритании сдает свои позиции после Брекзит

РИА Новости Украина

Франция потеснила Великобританию с пятого места в рейтинге крупнейших экономик мира. Согласно официальному прогнозу роста ВВП от Международного валютного фонда (МВФ), Франция с объемом ВВП $2,575 триллиона обошла Великобританию, чей ВВП фонд оценил в $2,565 триллиона.

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По словам д-ра Пола Смита (Dr. Paul Smith), доцента в области французских исследований Ноттингемского университета, текущая ситуация говорит об изменении экономического баланса в Европе.

"Можно сделать вывод, что те изменения, которые были инициированы предыдущим французским правительство, и те шаги, которые предпринимает нынешнее правительство под руководством (Эмманюэля) Макрона, начинают приносить результат, обеспечивая Франции преимущество над Великобританией", – пояснил д-р Смит.

После того как британцы проголосовали за выход из Евросоюза в июне 2016 года, Франция активно работала над тем, чтобы переманить к себе часть компаний, работающих в лондонском Сити, а также ряд компаний, оказывающих финансовые услуги на территории Европы. По словам собеседника, это происходит на фоне того, что будущее отношений между Великобританией и ЕС остается туманным.

Меры, предложенные Макроном в первом бюджете его правительства в октябре 2017, предполагают снижение налога для бизнеса с текущих 33 процентов до 25 к 2022 году.

По мнению д-ра Смита, это шаг был рассчитан, прежде всего, на то, чтобы привлечь зарубежные и транснациональные корпорации, которые вынуждены работать в условиях повышенного налогообложения или нестабильности.

"В значительной степени это и есть план Макрона. Французские власти были заняты тем, чтобы вдохновить крупные компании на перемещение своих операций в Париж. Правительство Макрона вело переговоры с теми банками в лондонском Сити, которые могли согласиться на то, чтобы перебраться во французскую столицу, которую всяческим образом старались представить как хорошее место для бизнеса. Как бывший банкир, Макрон знает, как вести переговоры с крупным бизнесом", – отметил д-р Смит.

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По всей видимости, шансы, что Париж может перехватить у Лондона пальму первенства на европейском финансовом рынке, выросли в результате неудачной попытки канцлера ФРГ Ангелы Меркель сформировать коалиционное правительство. На время в этой ситуации Макрон стал наиболее влиятельным национальным лидером в Евросоюзе.

Д-р Смит отметил, что неизвестность, которая по-прежнему окружает Брексит и все с ним связанное, снижает уверенность участников рынка в стабильности британской экономики, попутно повышая шансы Парижа занять вакуум, с которым столкнется Европа после выхода Великобритании из ЕС.

"В отличие от Британии, Франция – член еврозоны, что в данной ситуации дает Парижу серьезное преимущество. Уровень доверия к британской экономике ниже, чем к французской, которая остается частью еврозоны", – подчеркнул Смит.

На фоне опасений за будущее Великобритании в качестве мирового финансового центра после выхода из ЕС первый конкретный шаг был сделан 21 ноября, когда было принято решение о переносе Европейского банковского надзора (EBA) из Лондона в Париж. Британская столица обошла в голосовании Франкфурт и Дублин, и эта победа была расценена многими как победа Макрона и его бизнес-ориентированной модели государственного управления.

Слова британского министра по делам брексита Дэвида Дэвиса о том, что перенос надзора после выхода Великобритании из ЕС должен быть предметом торга, вызвали возмущение у многих его коллег в Европе. Одна из важнейших задач для руководства ЕС – сохранить контроль над клирингом деривативов, номинированных в евро, и после марта 2019 года, когда Британия перестанет быть частью единой Европы.

В настоящее время клиринговая индустрия, объем которой оценивается в $861 миллиард (£650 миллиардов) сосредоточена в Лондоне. Французы прилагали активные усилия, чтобы пролоббировать запрет на трейдинговые операции с евро за пределами еврозоны, а значит – подмять рынок под себя, вытеснив Великобританию. В то время как возможность совместного регулирования рынка усилиями Лондона и Брюсселя сохраняется, попытки выработать регулятивные механизмы, которые были бы приемлемы для всех членов ЕС, остаются безуспешными.

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Французский президент, в прошлом банкир, неоднократно призывал выработать унифицированную бюджетную политику для еврозоны, которая позволяла бы странам-членам самостоятельно занимать или одалживать деньги. В настоящее время многие видят именно Макрона в роли главного апологета углубления европейской интеграции.