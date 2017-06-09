Встреча президентов: центр Харькова оцеплен и под охраной - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Харьков принимает гостей. В пятницу, 9 июня, в городе встречаются президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Украины Петр Порошенко. О чем будут говорить политики, как город подготовился к встрече глав государств, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

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— Якщо людина не перебуває в центрі, то помітити, що до Харкова сьогодні приїжджають глави двох держав, навряд чи можливо. В самому центрі, де буде проходити зустріч, це готель "Харків-палац", вже зараз дуже багато працівників поліції, автомобілі, які припарковані біля "Харків-палацу", я бачу, зараз евакуюють. Це судячи з усього, таким чином будуть прибирати автомобілі, власників яких не знайшли. Навколо місця, де буде проходити зустріч, звичайно, посилена охорона, і зосереджена величезна кількість поліцейських патрулів. За даними відділу зв'язків з громадськістю облуправління поліції, всього будуть забезпечувати охорону громадського порядку до 900 працівників правоохоронних органів, в тому числі нацгвардійців. Зараз рух в центрі не перекритий, за звичайними маршрутами, тут все як завжди. В медіа-центрі облуправління СБУ сказали, що будуть вжиті заходи стандартні для приїзду глави держави. Не розкриваються їхні подробиці, але, очевидно, що працівники СБУ працюють тут зараз на місці. Додам, що кінологи просто зараз обстежують всю прилеглу територію до готелю, де буде проходити зустріч.

Встреча президентов Украины и Литвы в Харькове

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— В конфіденційній обстановці буде проходити зустріч, тобто, мабуть, буде протокольна зйомка, і далі буде розмова Порошенко та Грибаускайте тет-а-тет. Як анонсувала прес-служба Харківської ОДА, розмова буде йти про підготовку саміту Україна-ЄС, про подальшу співпрацю з НАТО в контексті саміту Альянсу, що відбувся наприкінці травня, про двосторонні відносини між Україною та Литвою. Після розмови відбудеться брифінг в готелі "Харків-палац". Порошенко та Грибаускайте зустрінуться з бійцями АТО, які проходили лікування та реабілітацію в Литві, зазначу, що Литва щороку приймає на реабілітацію поранених наших військовослужбовців. Після цього наш президент відбуде до Києва, а Даля Грибаускайте на кортежі відправиться до парку Горького, це тут власне недалеко від місця проведення зустрічі, і там вона візьме участь у відкритті Днів Литви в Харкові.

Які заходи передбачені в рамках цих трьох Днів Литви в Харкові?

— Це культурницькі заходи, переважно вони спрямовані на ознайомлення мешканців Харкова, області, України, з культурою, з освітою, з туристичним потенціалом Литви.

Харківські чиновники братимуть участь в заходах офіційних і неофіційних?

— Очевидно, якщо прибуває в місто президент, то як представник президента на місці, в заходах завжди бере участь голова ОДА. Щодо участі мера Кернеса не можу нічого сказати, у мене нема такої інформації.

УНИАН Встреча президентов Украины и Литвы в Харькове

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— Складно відповісти на це питання. Ті люди, з якими я спілкувався сьогодні, вони навіть не знають про візит Порошенко і Грибаускайте. Це не журналісти.

А стосовно Днів Литви у Харкові відомо людям?

— Прес-служба мерії намагалася піарити цей захід. І власне він проводиться в парку Горького, це найбільш відвідуване місце на вихідних кожного вечора, я думаю, там важко буде не помітити цей захід.

Напомним, эксперт Института мировой политики Дарья Гайдай, комментируя визит Порошенко в Великобританию, отметила, что Британия сейчас более заинтересована в поддержке Украины, чем в период, когда определенные ограничения накладывало членство в ЕС.