Харьков, безработица: мы не хотим привыкать быть нищими

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Валерия Паланик – Харьков, для РИА Новости Украина

Статистика и реальность

По данным Государственной службы статистики Украины (по методологии МОТ), в І полугодии 2016 года безработица в Харьковской области снизилась на 0,4 пункта и составляет 6,3%. По сравнению с другими регионами это один из самых низких показателей в Украине. Согласно официальной информации ГССУ, общее количество безработных в Харьковском регионе составляет 82,7 тыс. лиц, это на 10 тыс. меньше, чем в прошлом году. Тем не менее это не исключает того, что реальные цифры намного выше, чем статистические. По словам политолога Руслана Бортника, реальный уровень безработицы в Украине достигает 30%.

"На самом деле ситуация гораздо страшнее, чем кажется. Официальные данные не учитывают скрытую безработицу и прочие нюансы. Например, в нашей организации (бюджетной) в январе и феврале людей заставляли писать отпуска за свой счет, а в марте все "по собственному желанию" перешли работать кто на 0,75, а кто и на 0,5 ставки. Вот и получается, что люди фактически не безработные, но денег получают гораздо меньше. Некоторые вынуждены увольняться по собственному желанию, а таких потом на биржу на учет не берут", – рассказывает харьковчанка Ирина.

Вот и получается, что цифры говорят одно, а практика показывает совсем другое. Важно отойти немного от статистики и поговорить на тему трудоустройства и безработицы в городе-миллионнике с самыми жителями. Как реально обстоят дела с трудоустройством в Харькове? Легко ли найти достойную работу в городе и как ее не потерять? Почему харьковчанам приходится работать "в тени"? И почему огромный научный и промышленный центр Украины теряет трудоспособное население? Ответы на эти вопросы мы искали среди простых харьковчан.

Промышленность – на "свалку", работников – на улицу

"Я почитал в Википедии о количестве закрытых в Харькове предприятий. Это просто ужасает. Из промышленного центра мы превратились в базар. Вот куда делись рабочие места", – пишет на одном из форумов харьковчанин Александр.

Действительно, после распада СССР много промышленных предприятий не выдержали таких перемен и ликвидировались сразу, некоторые – еще существовали первое время, ну а советско-харьковские гиганты и сегодня пытаются как-то "выживать", но не всегда успешно. Последние 2-3 года жителям не только Харькова, но и области приходится быть свидетелями еще более стремительного развала и банкротства многих крупных предприятий, которые были ведущими не только в Украине, но и в странах СНГ. Все как по накатанной: отсутствие заказов, долги, митинги, суд, ликвидация или банкротство. Это такие харьковские гиганты, как "Поршень", "Гидропривод, радиозавод "Протон". Ситуация ухудшилась, когда "по велению" государства заводам пришлось расторгнуть договора с Россией. На стадии банкротства сейчас, как ни странно, заваленный заказами завод им. Малышева, с марта месяца остановлена работа Харьковского тракторного завода. Также разгорелся скандал вокруг казахского заказа Харьковскому авиационному заводу, выполнение которого он не просто просрочил, но и до сих пор не может осуществить из-за отсутствия российских комплектующих.

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В связи с ликвидацией и банкротством предприятий тысячи харьковчан остаются без работы в растерянном состоянии, и если у молодежи еще все впереди, то людям (особенно женщинам) в возрасте "за 50" очень сложно потом найти себе хорошее место работы по профессии.

"У нас на предприятии ситуация все хуже и хуже. Чувствую, что скоро и мне придется идти в Центр занятости. Как-то боязно, потому что в моем возрасте сегодня сложно найти работу по профессии. Надеюсь на фриланс, хотя там много и не заработаешь", – поделилась на одном из городских форумов Ольга.

Продолжаются митинги работников Харьковского тракторного завода под стенами Червонозаводского райсуда, где рассматривается дело, результатом которого может стать возобновление работы ХТЗ.

"А что нам делать? Куда нам идти? Мы годами работали на этом предприятии, мы ждали месяцами зарплат и теперь мы не можем сдаться. Мы хотим, чтобы наш завод продолжал работать. У нас дети, внуки, им надо помогать. А если мы сейчас окажемся на улице, я даже не знаю, где тогда я бы могла найти работу. Разве что уборщицей", – рассказывает работница ХТЗ.

И, к сожалению, на сегодняшний день такой развал предприятий в Харьковском регионе уже не исключение, а закономерность. И если сегодня некоторые харьковские заводы держатся благодаря военным заказам государства, то трудно представить, что с ними будет, когда закончится война. "Но об этом мы подумаем завтра", – решают для себя чиновники.

"Огромный" выбор вакансий: от фриланса до продаж

Также ни для кого не секрет, что сегодня существует проблема скорее не количества, а качества предлагаемой работы. Каждый день на украинских порталах появляются сотни новых вакансий, но вот не каждому по душе фриланс, продажи или рабочие профессии. Невеселая картина вырисовывается с вакансиями и в центрах занятости Харьковской области. На сегодняшний день в их базе больше всего спрос на рабочие профессии, специалистов в сфере торговли, рабочих без образования и только потом на людей с дипломами магистров, меньше всего на госслужащих. И вот как быть молодому выпускнику технического или юридического вуза, который вышел в свет с высокими стремлениями, а ему предлагают делать высокие продажи?

"Я недавно окончил университет, по специальности предложили несколько вариантов, но, то должность чуть ли не уборщика, то зарплата мизерная, то вообще в другом городе. Танцевать и петь не умею, чтобы в бар пойти работать, так и сижу. Так что безработица у нас процветает, на собственном примере знаю", – пишет в соцсетях Вадим.

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Жалуется на отсутствие хорошей работы харьковчанка Ольга: "Сегодня в Харькове работу по специальности найти крайне сложно. Я после педагогического хотела работать в школе, но мне там мягко намекнули, мол, у нас работают только "свои" (по блату). Тогда-то я и поняла, что в этом мире не все так просто. Пришлось идти работать не по профессии. Поэтому студентам могу посоветовать, не ждать работы по специальности, а идти хотя бы в супермаркет".

Какие недостатки вынужденной работы "в тени"

На сегодняшний день в Украине являются безработными 25% молодежи, в сравнении с ЕС — это невысокий показатель, но для нашей страны он сильно "кусается". Ведь значительная часть даже работающих молодых специалистов официально не трудоустроены. Они привыкают к работе "в тени", что в будущем может сыграть с ними злую шутку. Но в данном случае молодые люди – птицы подневольные: если хочешь работать, соглашаешься на условия работодателя. С другой стороны, харьковчане с грустью признают этот факт, так как, прежде всего, это отсутствие записи в трудовой книжке и соответственно официального стажа работы.

"С работой в Харькове тяжелая ситуация. Я 3 года назад окончила университет, но стабильной работы так и не нашла. У меня даже трудовой книжки нет, потому что никто не хотел официально оформлять. В центр занятости я, конечно, не пойду, там нормальной работы не предложат, только нервы трепать будут. К сожалению, если ты обычный человек без родственников и связей, то тебе дорога в супермаркет. В Харькове за последнее время их очень много развелось. А желания больше нет ходить по собеседованиям, очень много обмана. Например, проходишь стажировку, а тебя потом выгоняют без денег. Казалось бы, большой город Харьков, а работы практически нет", – поделилась жительница города Софья.

Также в случае работы без официального трудоустройства сложно отстоять свои социальные права. Харьковчане жалуются, что часто приходится работать внеурочно, по выходным, и никто тебе за это не заплатит, отпуск летом на неделю приходится буквально выпрашивать у работодателя.

"Я еще студентка заочного факультета, но уже работаю неофициально. За последние полгода сменила четыре места работы в Харькове. То с коллективом не ладилось, то на деньги "кидали", то не отпускали в отпуск на собственную свадьбу, то на учебу, при этом часто требовали работать по выходным. И в принципе я отказывалась от этой работы легко, но разочарование, конечно, остается. У молодежи просто сейчас выхода нет, соглашаемся на любые условия и работаем чисто на уровне доверия, потому что ты никогда не знаешь: заплатят тебе в конце месяца или нет. И это бесит. Если бы мне предложили работу по специальности с официальным устройством, но меньшей зарплатой, я бы согласилась", – рассказала РИА Новости Украина работающая студентка Александра.

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"Работу в Харькове найти несложно, а вот хорошую – да. Каждому хочется заниматься "своим" делом, особенно молодым, и получать за это хотя бы адекватную зарплату, я уже не говорю о высокой. А тут сплошное "кидалово" везде. Все чаще с мужем задумываемся уехать за границу, скорее всего в Россию, попробовать еще там. Потому что в Харькове никогда не заработаешь хотя бы на квартиру. И это мы, люди с высшим образованием, с красными дипломами, а что говорить о глупых, о необразованных? Всю жизнь в супермаркете?" – поделилась Анастасия.

"Почему мы должны привыкать к бедности?"

Действительно, последний год в Украине наблюдается повышение трудовой миграции. По разным данным, количество украинских мигрантов, работающих за границей, варьируется от 2 до 5 млн. Среди молодежи все чаще слышны разговоры о работе в Польше, Германии или России, а в случае Харькова это на 80% трудовая миграция в РФ. Интересно то, что харьковчане едут работать не только официантами, нянями или рабочими, но и квалифицированными сотрудниками. Более опытные харьковские мигранты признаются, что за границей без документов на хорошую работу устроится практически невозможно, но если все-таки добиваешься оформления всех разрешений, работу по специальности найти нетрудно.

"У меня мама и тетя работают в России врачом и педагогом. Зарплата неплохая, учитывая, что жилье им предоставили бесплатно. Они очень хорошо нам помогают, вопрос экономии отошел немного на второй план. Это, конечно, страшно, что в Украине без заграничной помощи жить нормально очень сложно. Почему мы должны привыкать к бедности? Нас все время заставляют к ней привыкать и это страшно. Мы можем жить лучше", – уверена жительница Харькова Антонина.

Несмотря на то, что уровень безработицы в Украине даже намного ниже, чем в некоторых странах Европы, эксперты отмечают, что в отличие от ЕС в Украине отсутствуют государственные механизмы контроля в сфере занятости населения. То есть эта сфера в нашей стране настолько стихийная, что предугадать ее последующее развитие практически невозможно. От этого и работа "в тени" 40% украинцев, и невыплата зарплат, и штрафы, и другие нарушения законодательства, которые и являются на сегодняшний день сильными толчками к увеличению трудовой миграции. Особенно сложно избежать проблем с трудоустройством в больших городах, таких как Харьков, где уровень мошенничества намного выше, чем в маленьких городах и поселках. Поэтому пока государство отказывается брать на себя ответственность за процессы в этой сфере, ситуация коренным образом не изменится.