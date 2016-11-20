Что делать с диктатором после его смерти?

РИА Новости Украина

Хорхе Рафаэль Видела скончался естественной смертью в 6:25 утра 17 мая 2013 года в возрасте 87 лет. Бывший аргентинский диктатор был найден мертвым в тюрьме Маркос Пас, где он отбывал пожизненный срок.

Жители его родной деревни Мерседес не позволили захоронить его тело на местном кладбище. Правозащитники развесили у входа на кладбище плакаты с именами 22 местных жителей, пропавших во время военного режима, возглавляемого Виделой.

Для того, чтобы избежать актов вандализма со стороны его недоброжелателей, равно как и предотвратить превращение его могилы в место культа для его последователей, было решено похоронить диктатора секретно. Теперь его тело покоится на кладбище Мемориального парка Пилар, а на надгробии высечено имя семьи Ольмос.

До самой своей смерти Видела оправдывал политику государственного террора, проводимою в Аргентине во время диктатуры. Он так и не признал количество погибших и пропавших при его режиме. Правозащитные организации сообщают о 30 тысячах, в то время как он сам говорил о 7 тысячах пострадавших.

В своей последней книге Гарибян затрагивает вопрос того, что же произошло с телами таких людей, как Осама бин Ладен, Милошевич, Видела и Пиночет.

"Условия, при которых произошла смерть палача, отношение в дальнейшем к вопросам его захоронения, вопросы его наследия на фоне требований суда и вопросы компенсаций жертвам – все это является предметом исследования. Работа над этими вопросами позволяет лучше понимать произошедшее и, в то же время, развеять мифы", — заявила исследовательница.

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Севан Гарибян, рожденная в семье, вынужденной бежать от геноцида армян, является профессором на факультете права Швейцарского национального фонда Fondo Nacional Suizo (FNS) в Женеве. Она руководит научным проектом "Право на правду, правда сквозь право: безнаказанность массовых преступлений и правосудие переходного времени".

На момент своей смерти в 2006 году Аугусто Пиночет находился в военной больнице Сантьяго, куда он поступил после инфаркта. В период с 1973 по 1990 гг. диктатор возглавлял правительство, проводившее политику террора, уничтожившее и репрессировавшее тысячи оппозиционеров. Из-за этого, на момент смерти, против него выписан ордер на арест и были поданы 400 исков о нарушении прав человека.

Мишель Бачелет, президент Чили в те годы, распорядилась, чтобы в честь скончавшегося диктатора не были организованы похороны с государственными почестями, так как он не был избран главой государства демократическим путем. Тем не менее, согласно ее распоряжению, он был похоронен с воинскими почестями, соответствующими его положению бывшего верховного главнокомандующего Армии. Не был официально объявлен траур.

Катафалк, перевозивший тело, ехал в сопровождении кортежа из полицейских мотоциклов и машин. По пути движения иногда было необходимо иметь в распоряжении автобусы со специальными подразделениями по борьбе с беспорядками.

На похоронах присутствовали 60 тысяч человек. Многие из них явились не с целью выразить сожаления, а показать осуждение. Франсиско Куадрадо Пратс, внук генерала Карлоса Пратса, плюнул в гроб. В 1974 году в Буэнос Айресе по приказу Пиночета был убит его дед.

Среди пришедших на похороны диктатора присутствовала неонацисты.

Останки Пиночета были кремированы на кладбище Мар Конкон, а его прах был перемещен в частный загородный дом его семьи Лос Больдос.