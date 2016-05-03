Десять фактов, которые необходимо знать о безвизовом режиме с ЕС

РИА Новости Украина

Министерство иностранных дел Украины подготовило справку – перечень ответов на вопросы, возникающие у украинцев по этому поводу.

1. Что будет дальше?

После внесения Европейской комиссией законодательного предложения о введении безвизового режима для граждан Украины это предложение должно быть одобрено Европейским парламентом, а затем – Советом ЕС.

Решение Европарламента должно быть принято простым большинством голосов.

Советом ЕС законодательные инициативы Европейской комиссии принимаются квалифицированным большинством – должно быть по меньшей мере 55% государств-членов ЕС (без учета Великобритании, Ирландии и Дании, которые не голосуют по этим вопросам. – Ред.), которые представляют не менее 65% населения этих стран ЕС.

Решение вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале ЕС" (этот срок необходим для уведомления пограничных служб государств-членов ЕС о введении безвизового режима поездок для граждан Украины).

2. Когда ожидать введения ЕС безвизового режима для Украины?

Рассчитываем, что уже в 2016 году граждане Украины смогут ездить в государства-участники Шенгенского соглашения без виз.

3. Какими будут условия безвизового режима?

Безвизовый режим будет позволять краткосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в государствах-участниках Шенгенского соглашения за пределами ЕС до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

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Контролировать количество дней, которые можно находиться в Евросоюзе без виз, можно с помощью "шенгенского калькулятора".

В случае, если вам необходимо задержаться в ЕС дольше, вам нужно будет оформить визу.

В частности, безвизовый режим не дает права на проживание, трудоустройство, обучение в странах ЕС.

4. В какие страны мы сможем въезжать без виз после введения безвизового режима с ЕС?

После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии, а также 4 страны-ассоциированные участницы Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Следовательно, получение визы не будет требоваться для поездок в следующие государства:

Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

5. Что будет нужно для безвизовых поездок?

Для того чтобы воспользоваться правом безвизовых поездок в Шенгенскую зону, нужно оформить биометрический "заграничный паспорт".

Оформление биометрического паспорта в Украине осуществляется подразделениями Государственной миграционной службы Украины, а за границей – дипломатическими учреждениями Украины.

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Для поездки в безвизовом режиме гражданин Украины должен быть готов предоставить служащим пограничных служб европейских стран информацию, в том числе документально подтвержденную, о цели поездки, наличии места жительства, достаточных финансовых средствах на планируемый период пребывания, а также подтверждение намерения вернуться в Украину (например, обратный билет).

Гражданам Украины также необходимо будет приобрести полис медицинского страхования, а в случае путешествия на автомобиле – также полис страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

6. Могут ли европейские пограничники отказать во въезде, несмотря на безвизовый режим?

Пограничные службы могут отказать во въезде на территорию соответствующей страны в случае, если гражданин Украины не сможет предоставить им информацию о цели въезда, в случае отсутствия у него финансовых средств, а также его включения в список лиц, которым ранее был запрещен въезд.

Опыт введения безвизового режима с Молдовой показал, что из-за ненадлежащего выполнения условий безвизового режима отдельными гражданами фиксируются неединичные случаи отказов во въезде на границе.

В случае отсутствия документов, надлежащим образом подтверждающих цель поездки, пограничные службы могут потребовать дополнительные документы.

Именно поэтому рекомендуем гражданам Украины обязательно позаботиться о документах, которые позволят подтвердить цель поездки.

7. Смогут ли граждане с паспортами старого образца въезжать в Шенгенскую зону?

Да, граждане, имеющие действительную шенгенскую визу и действительный заграничный паспорт старого образца, смогут въезжать на территорию ЕС после введения безвизового режима.

8. Прекратится ли действие

соглашений о малом приграничном движении?

Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не повлияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом приграничном движении.

Соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

9. Как безвизовый режим с ЕС повлияет на визовую либерализацию с другими странами?

Введение ЕС безвизового режима для Украины будет свидетельствовать о высоком доверии государств-членов и институтов ЕС к уровню безопасности документов, управлению границей, предотвращению нелегальной миграции, борьбе с организованной преступностью и обеспечению прав и свобод человека в Украине.

Это безусловный положительный сигнал и аргумент для проведения переговоров о введении другими странами безвизового режима для украинских граждан.

10. Какими будут последствия введения безвизового режима с ЕС?

• Безвизовый режим – это открытие ЕС для всех украинцев. Он будет способствовать росту мобильности и контактов по всем направлениям: туризм, родственные связи, бизнес, научное сотрудничество, межкультурный диалог.

• Безвизовый режим – это развитие деловых контактов, необходимых для эффективного функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

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• Безвизовый режим – укрепление уровня доверия между пограничными службами Украины и государств-членов ЕС, обмен оперативной информацией, совместный анализ рисков.