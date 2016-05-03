Суровая реальность. Как проваливаются попытки создать ОСМД

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Трудностей при создании ОСМД – немало, начиная с получения справки о собственнике квартиры и заканчивая непосредственно собранием жильцов, пишет Ольга Иващук.

О собственном опыте по созданию ОСМД на своей странице в Facebook написал львовянин Ярослав, который попросил не называть его фамилию из соображений безопасности.

Подаем сообщение в полном объеме:

Затея создать ОСМД в доме закончилась поучительным фиаско.

Как все знают, если дом не определяется с формой управления до 1 июля, то управляющего домом назначает государство "на конкурсной основе". Поэтому мы трое, неравнодушные граждане собрались и решили, что надо и нам делать ОСМД. Я взял на себя легально-документальную часть. Сначала скачивал методички из Интернета и читал разные "шаги к созданию", пока не понял, что текст соответствующего закона значительно информативнее, полнее, а также имеет приятное свойство быть последней инстанцией. Поэтому я напечатал закон на принтере, изучил его и пошел выполнять.

В принципе, процедура создания объединения неожиданно проста. Самым первоначальным заданием является созыв собрания, для чего закон требует каждому совладельцу квартиры вручить письменное извещение под расписку не позднее чем за две недели до собрания. Мы решили за три недели до сборов сообщать. "Кайф" хождения по соседям и изыскания отсутствующих владельцев мы все знаем, но закон дает приятную альтернативу этому утомительному процессу – возможность отправить заказное письмо по адресу квартиры вместо того, чтобы в нее идти. Я решил обходить всех, кто легко обходился, а кого нет, тому отправить заказное письмо.

На этом этапе я уперся в основную стену – надо знать, кого обходить и кому отправлять письма, для чего нужен список совладельцев квартир. С этим списком я намучился больше всего. Учебные пособия создания ОСМД утверждают, что список или не нужен (потому что вы и так обходите своих соседей, и они вам рассказывают, чем владеют), либо список можно получить в Реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Отсутствующие соседи (кто не живет реально в своей квартире или сдает ее в аренду) не могут рассказать, чем они владеют и сколько владельцев, поэтому я взялся за Реестр вещевых прав.

В этот реестр имеют доступ:

1. служба реестра, что находится в Минюсте;

2. пользователи Интернета через сайт Министерства юстиции;

3. все нотариусы.

Как нормальный человек, я сначала пошел на сайт, где зарегистрировался и начал искать свой дом. Но при попытке поиска совладельцев сайт выдал "объект не найден". Я бы удивился, если бы объект был найден, поэтому задействовал план Б: нотариус.

Первый нотариус очень удивлялась, как я смею хотеть список совладельцев дома, потому что кто я вообще такой и какое я имею право. Я пытался ей объяснить, что закон дает мне право получать информацию о любой собственности кого-либо, но она мне не поверила и сказала, что не имеет права давать мне эту информацию. Я вернулся домой, поискал в Интернете закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", сделал выписку и снова позвонил нотариусу с желанием ткнуть ее носом в ее обязанность предоставить мне справку, которая регламентируется законом. Но нотариус теперь просто сказала, что не имеет времени. У других нотариусов тоже не было времени. Поскольку мое время тоже заканчивалось, я перешел к плану В – служба реестра.

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Филиал реестра во Львове я нашел в Интернете (минут десять, наверное, искал). Поскольку реестр находится далеко, то вместо того, чтобы сразу ехать, я неделю набирал по очереди все четыре обнародованные на сайте телефоны. Как нетрудно догадаться, ни по одному номеру, ни разу не подняли трубку. Поэтому я стиснул зубы и поехал в конец ул. Городецкой, перед тем распечатав форму по образцу министерства. В реестре мне сказали, что за день уже набралось десять заявлений, они не имеют права брать больше заявлений, и чтобы я приехал на следующий день.

На следующий день я решил с утра попробовать еще одного нотариуса, у которого было время. Она мое право получить информацию о совладельцах любезно признала и согласилась помочь. Но ей компьютер сказал то же самое, что и мне: объект не найден. У меня была иллюзия, что публичный сайт смотрит в какую-то отдельную публичную базу, в которую не смотрят нотариусы, потому что имеют доступ к основной. Но, пожалуй, база одна.

Однако нотариус доказала, что недаром ест свой хлеб, и кроме номера дома, ввела еще номер какой-то квартиры. Чудо! Квартиру реестр нашел и вежливо выдал мне владельца. Вот такой пространственно-временной каюк: дома нет, а квартиры в нем – есть. Казалось бы, победа! Но ведь каждая справка о квартире стоит 17 гривен. А квартир 20. И закон требует бесплатно предоставлять совладельцам квартир информационную справку по дому. Но дома в реестре нет. Квартиры же есть, пожалуйста, 17 гривен плюс комиссия банка.

В этот момент я получил просветление о том, что служба реестра, в которую я собирался ехать через несколько дней, предоставила бы мне тот же ответ – объект не найден. Поэтому я мудро туда не поехал, а составил план, по которому мы обходим всех, кого можем, и получаем у них информацию о владельцах. А кого не можем, так уж и быть, я получу в реестре за собственные деньги. Я вернулся домой и, конечно же, сумел повторить ход конем на сайте реестра, который нашел мне квартиру в несуществующем доме за 17 гривен.

Мои коллеги из инициативной группы любезно осуществили обход и собрали информацию о владельцах (а также расписки за сообщения о будущих сборах). Я же получил справки в реестре о тех 6 или 8 квартирах, владельцы которых не нашлись. После чего я провел часа полтора, отсылая этим собственникам заказные письма с почты. На что ушла еще сотня гривен, потому что совладельцев много, а письмо надо каждому.

Это все приходилось делать, очевидно, в рабочее время, количество затраченных часов в сумме уже равнялось рабочему дню, и мне пришлось из-за нехватки часов на той неделе взять выходной из отпуска.

Первый этап закончился, и можно было спокойно ждать наступления дня собрания. "Повестки" разнесены, объявления расклеены (потом кто-то сорвал). В предпоследний день я вспомнил, что надо подготовить устав и протокол. Поэтому их я готовил в последние два дня, конечно, рабочих.

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С уставом, в принципе, несложно, потому что есть образец с сайта Верховной Рады. Мне всего лишь довелось обсудить его с инициативной группой, потому что были некоторые нюансы, а также полностью отформатировать его, ибо форматирование документов на сайте Верховной Рады – это ночной кошмар. Но практически без изменений типовой устав стал проектом устава нашего ОСМД.

Значительно больше намучился я с протоколом инициативных сборов, который требует шесть вопросов (начиная с избрания председателя собрания и заканчивая доверенностью представителю права регистрации объединения в органах государственной власти). По каждому вопросу надо голоса в форме таблички "за" и "против", в которой множество колонок и подпись, фамилия представителя (если такой есть), и название документа, удостоверяющего право собственности. В результате эти совершенно гигантские таблицы, которые должны вместить 42 наших совладельца по каждому из шести вопросов.

Я напечатал это все, попросил инициативную группу организовать столы, стулья и ручки и пришел на собрание на седьмой час. Я подготовился очень основательно, приготовил целую речь. Когда люди собрались, я начал говорить, что такое совместная собственность, что наш дом это наша совместная собственность, что оно есть собственность даже без ОСМД, но нам надо ОСМД, потому что есть разные формы управления общей собственностью и ОСМД – лучшая. Кроме того, без него нам силой «впихнут» управляющего, поэтому надо делать ОСМД и делать уже, потому что остаются считанные недели времени, чтобы закончить этот процесс и успеть разорвать с ЖЭКом договор.

На десятой минуте своей вдохновенной речи меня прерывают словами: "Давайте без демагогии» и начинают задавать вопросы. "Вы – инициативная группа, проверили ли общее состояние дома, прежде чем созывать собрание?". Закон этого не требует, говорю я, но у дедушки в руке распечатка закона. Правда, за 2011-й год, давно недействительного, но это никого не интересует. "А куда вы спешите, вы знаете, что дедлайн продлили: он не 1 июля 2016, а к 1 января 2017-го? Об этом написано в газете…".

"А вы знаете, что во Львове за все время создано всего 17 ОСМД? А вы знаете, что в центре ОСМД признаны неэффективными, потому что здесь мало квартир в домах? А вы знаете, если создать домовой комитет вместо ОСМД, то городская власть за свои деньги отремонтирует нам дом? Почему вы не читаете и не интересуетесь? А вы знаете, что здесь самовольная реконструкция чердака, почему эта проблема должна упасть на нас всех? Вы знаете, что Верховная Рада еще не определилась окончательно, что закон будет меняться? Все поменяется. Мы не будем спешить, вы молодые и горячие, а мы сначала все изучим, подождем, посмотрим и тогда будем думать".

Я не успевал опровергать, поэтому попросил поднять руки всех, кто готов приступать к созданию ОСМД, и не поднимать тех, кто против. Поднялись четыре руки (для принятого решения надо хотя бы 20). На чем я объявил, что собрание закончено, и поблагодарил всех за участие. (Формально собрание даже не началось.)

Коллеги из инициативной группы напомнили мне, что существует еще письменный опрос, которое дает возможность в течение 15 дней собрать голоса, ходя опять по квартирам. Но я ответил, что если люди не согласны на собрании, то ничего не поменяется и после него.

Учредительное собрание лишний раз напомнило мне, что мы – активисты, комсомольцы, красавцы – живем в своем мире, в своих социальных слоях, и часто имеем плохое представление, что происходит в народных глубинах. Там, где живут основные голоса на выборах в органы государственной власти.

Ранее ИA ZIK писало, что до 1 июля украинцы, которые проживают в многоквартирных домах, должны определиться с формой управления своей многоэтажки, поскольку коммунальных ЖЭКов фактически больше не будет. И среди населения настроения неоднозначные – из-за неизвестности и боязни, что все проблемы изношенного жилого фонда упадут на плечи самих жильцов и не будет от кого ждать помощи.

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Кроме того, власти настойчиво предлагает украинцам создавать ОСМД, хотя это не обязательно, ведь есть и другие формы управления домов.

ИA ZIK собрало самые распространенные вопросы жителей относительно ОСМД и опубликовало ответы на них, которые дали во Львовском городском совете.