Днепропетровск коммунальный: школа выживания

Николай Трухин, РИА Новости Украина, Днепропетровск

В прошлом отопительном сезоне только за отопление своей двухкомнатной квартиры семья платила почти 900 гривен в месяц. А еще – свет и вода. В итоге получалась сумма до 1500 гривен.

"Сколько будем платить в этом сезоне – даже страшно себе представить", – говорит Елена Одинцова.

Несмотря на достаточно скромный семейный бюджет, Одинцовы закупили на зиму теплые одеяла и такую же теплую домашнюю одежду. А еще – поставили отражающие экраны на батареи, чтобы те отдавали тепло не стенам, а помещению квартиры.

"Зимой будем ходить дома в теплой одежде, чтобы по минимуму включать обогреватели. Хотя раньше они работали почти всегда. Да и газовые конфорки включали, что уж греха таить, чтобы протопить кухню", – признается глава семейства Валерий.

Экономия и счетчики

Антонина Решетило из пгт Покровское Днепропетровской области уже 17 лет отапливает квартиру, включая все четыре конфорки на газовой плите. Другой возможности согреться у парализованной женщины просто нет.

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17 лет назад ее квартиру вместе со всем домом отрезали от централизованного отопления. Жильцам предложили перейти на индивидуальное отопление. Но у прикованной к постели одинокой женщины денег на переоборудование не было. Она была вынуждена согреваться бытовым газом.

Проблему решили только в нынешнем году, установив в квартире индивидуальное отопление.

"Денег платить за газ по сумасшедшим тарифам у меня нет. Так что могла и замерзнуть зимой, если бы не помощь днепропетровского губернатора, к которому обратилась за помощью", – говорит Антонина Решетило.

Теперь в ее квартире будет тепло.

Иван Кудин установил в своей квартире индивидуальное отопление 6 лет назад. Говорит, что система оправдала себя и окупила затраты. В пиковые месяцы минувших зим мужчина тратил на отопление своей квартиры не больше 1000 гривен.

"И это с учетом потребления газа на кухне и полного отопления всей трехкомнатной квартиры. Причем температуру внутри я регулирую сам", – говорит Кудин.

В Днепропетровском городском совете говорят, что модернизировать моментально всю систему теплокоммунэнерго не получится. Но, если заменить устаревшее оборудование на более энергоэффективное, поменять трубы, то можно добиться существенной экономии.

А еще советуют устанавливать счетчики тепла. В домах, где жильцы самостоятельно сделать этого не могут, счетчики устанавливают за средства местного бюджета.

Программа энергоэффективности для школ и больниц

Несколько лет назад в Днепропетровске по инициативе председателя областного совета Евгения Удода запустили программу грантов под проекты энергоэффективности. На первом этапе принять участие в них смогли общества совладельцев жилья.

"Философия проекта проста: жители Днепропетровска, заинтересованные в экономии своих средств, предлагают свои проекты экономии энергоресурсов. Кому-то нужно поменять окна в подъездах, кому-то установить в подъезде новую дверь, которая не пропускает тепло. Кто-то в дополнение к этому еще и счетчик на тепло поставить хочет. Проект-победитель конкурса реализуется на принципах софинансирования. Как правило, не менее 20% вкладывают сами жители дома", – поясняет Удод.

После того, как программа показала свою эффективность на жилых домах, где экономия тепла достигает 40%, ее решили расширить на школы и больницы коммунальной собственности.

"Эффект получается за счет синергии разных источников финансирования. Это жители, местные бюджеты, средства благотворительных фондов и международных грантовых программ по энергоэффективности", – уточняет Удод.

Он добавляет: при условии, что в Днепропетровске будет системная, понятная, прозрачная городская власть, в течение 10-15 лет реально полностью модернизировать и коммунальное хозяйство, и жилой фонд.

"Выиграет и город, который сэкономленные ресурсы сможет направить на развитие, и горожане, которые будут меньше платить за коммуналку", – поясняет Удод.

А пока днепропетровцы потуже затягивают пояса и запасаются теплой одеждой на зиму.