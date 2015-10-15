(Легализованная) проститутка моей мечты

Подготовил Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В этом году тема легализации проституции пользуется большим спросом у отечественных парламентариев. В мае в поддержку легализации секс-услуг высказался Михаил Гаврилюк, в августе – Юрий Луценко, а в сентябре в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект авторства Андрея Немировского, который входит во фракцию "Воля народа", пишет в материале "Повія моєї мрії" Григорий Швец (Григорій Швець). Associated Press Lee Jin-man Ужесточение ответственности за проституцию и сутенерство. Мнение эксперта

Стоит отметить, что сама по себе проституция была де-факто декриминализирована еще в 2006 году, когда из Уголовного кодекса Украины изъяли статью за индивидуальное предоставление платных секс-услуг.

Максимальное наказание за это – штраф в размере 15 необлагаемых минимумов, то есть около 10 тыс грн. Клиенты проституток никакой ответственности не несут, зато принуждение к занятию проституцией наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Как принято у сторонников легализации проституции, Немировский апеллирует к опыту западных стран.

"В знаменитом на весь мир "Квартале красных фонарей" в Амстердаме вы можете спокойно выбрать любую понравившуюся девушку и уединиться с ней", – говорится в пояснительной записке, местами более похожей на туристический путеводитель.

Впрочем, легкий доступ к секс-услугам – не единственный аргумент законодателя.

"Правовая неопределенность в сфере проституции и деятельности секс-заведений на сегодня является составной криминального бизнеса", – считает Немировский.

С ним готов согласиться начальник киевской милиции Александр Терещук, который признает, что проституцию в Украине "крышуют" его подчиненные, а сутенеры имеют огромные доходы. Из которых, разумеется, не платят ни копейки налогов – это еще один аргумент в пользу легализации рынка секс-услуг.

По мнению Немировского, легализация проституции поможет бороться с торговлей людьми, секс-рабством и эксплуатацией несовершеннолетних. И даже позволит уменьшить уровень безработицы, не говоря о других преимуществах "предоставления сексуальных услуг на законных основаниях".

Короче говоря, и приятно, и полезно. Кстати, ранее господин Немировский выступал с инициативой легализации игорного бизнеса, выдвигая аналогичные аргументы.

Понятно, что на автора законопроекта ополчились критики – от обычных скептиков до пламенных защитников традиционных моральных ценностей. Впрочем, проблема проституции действительно важна.

По данным Международной организации по миграции, еще в 2009-м украинки составляли около четверти проституток в странах Западной Европы. Об этом "непрерывном украинском экспорте" писали даже в "Таймс".

Да и сама Украина давно стала привлекательной страной для секс-туризма. Еще бы – только в Киеве во время Евро-2012 за клиентов соревновались около 50 000 проституток. Для сравнения, в Голландии, где проституция вполне легальна, общее количество проституток – вдвое меньше.

Популярность "древнейшей профессии" имеет темную сторону. Работницы секс-индустрии является одной из наиболее уязвимых социальных групп, причем каждая шестая проститутка в Украине является несовершеннолетней.

Однако легализация проституции – не панацея. Во-первых, юридическая легализация секс-индустрии вовсе не гарантирует ее легализации фактической. В той же Голландии нелегальных проституток столько же, сколько и легальных.

И посмотрим на экономику. Только по официальным подсчетам, половина украинской экономики находится в тени, и выманить ее оттуда не удается ни бичом, ни калачом. Даже рынок аренды жилья тенизирован процентов на 90%. А что говорить о тех, кто сдает в аренду не бабушкину квартиру, а собственное тело?

С существующим уровнем коррупции не стоит надеяться и на уничтожение эксплуатации женщин. Следует иметь в виду, что проституция – это "ремесло отчаяния". Лишь единицы занимаются этим по зову души, а для остальных торговля телом – относительно эффективный способ преодолеть материальные затруднения.

Причем большинство проституток являются представительницами социально неблагополучных групп, для которых другие заработки – труднодоступны. Именно поэтому сутенеры имеют столь сильное влияние на проституток. И будут иметь в дальнейшем – с молчаливого согласия коррумпированных инстанций.

Кроме того, легализация проституции де-факто усиливает власть сутенеров над секс-работницами. Из посредников и охранников они превращаются в собственников бизнеса, от которых полностью зависит прибыль и карьера проститутки.

Этот факт подчеркивает ряд западных экспертов, в частности Дженис Реймонд. Легкость доступа к секс-услугам приводит к легитимизации сексуальной эксплуатации женщин, а следовательно – к дегуманизации труда проститутки, для которой официально закрепляется статус товара.

Даже если на каждой улице откроют по легальному борделю, торговля людьми не прекратится. Потому обычная проституция – это лишь верхушка айсберга секс-индустрии.

Наибольшие прибыли приобретаются в сферах, которые никогда не будут легализованы: секс-рабство, эксплуатация несовершеннолетних, детское порно, сексуальное насилие и т.д.

Легализация проституции только даст дельцам дополнительные возможности для коммуникации с потенциальными клиентами и законное прикрытие.

Еще один популярный миф – о том, что легализация проституции остановит распространение венерических болезней. В теории, проститутка является живым питомником болезней, но на практике они осведомлены о возможных опасностях гораздо лучше, чем остальные сограждане.

Конечно, дополнительный медицинский контроль никогда не помешает. Однако в нынешних условиях его реальный эффект может быть умножен на ноль благодаря, опять же, коррупции. Если приобрести справку в поликлинике может сегодня каждый, почему бы этого не делать секс-работницам?

Что касается духовного аспекта дела, то причины и последствия здесь меняют местами. Мол, легализация проституции приведет к упадку семьи и христианских ценностей в целом. Только откроются легальные бордели, церкви опустеют.

На самом деле, все наоборот. В идеальном христианском обществе бордели будут стоять пустые независимо от того, есть ли у них официальное разрешение на деятельность. Когда же священники опасаются, что не смогут удержать паству без помощи полиции, это свидетельствует только об упадке религиозности.

Из-за всего этого общественная дискуссия о легализации проституции – это переливание из пустого в порожнее. Сделать общественную дискуссию о проституции более содержательной можно только одним способом – пригласив в нее самих секс-работниц.

Только в коммуникации с ними можно понять реальные причины проституции и разработать действенные меры для защиты этих женщин. Пока украинское государство не созреет для такого диалогу, ни о каких законах не может быть и речи.