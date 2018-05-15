"Дно". Сеть разозлили снимки дочери ФФУ с Кубком Лиги чемпионов

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Пользователей социальных сетей разозлило фото дочери президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко с Кубком Лиги чемпионов. Два снимка главного трофея Лиги чемпионов опубликовала в Instagram Лиза Чаус — дочь женщины, с которой президент ФФУ Андрей Павелко находится в отношениях, сообщает "Эспрессо".

Позже аккаунт liza_chaus2012 был переименован, а все записи на нем удалены.

В то же время, на странице родной дочери Павелко — фото с Кубком Лиги чемпионов осталось.

Дочь главы ФФУ с кубком Лиги чемпионов

По данным СМИ, девочка на фото является внебрачной дочерью Павелко от Екатерины Чаус. Девочка сидит в автомобиле, а в руках у нее сам Кубок, который она использует как игрушку. Никакой охраны вокруг не видно.

Многие пользователи яростно высказались о поступке чиновника, который позволил ребенку держать в руках Кубок.

"Дно", "Павелко головного мозга", "Если ещё будучи под коксом с кубком в машине сбить пару пешеходов на переходе, то перфоманс будет идеально завершен", — отмечают пользователи.

Ранее во время турне Кубка чемпионов в Днепре в соцсетях были опубликованы снимки Андрея Павелко с трофеем в православной церкви и синагоге.