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    Израильский футбольный клуб изменил название в честь Трампа

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (69)

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    "Бейтар", который обрел известность многократными победами на национальных чемпионатах и буйным нравом своих болельщиков, хвалит Дональда Трампа за решение пойти напепрекор международному консенсусу и признать Иерусалим "вечной столицей Израиля".
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Один из главных футбольных клубов Израиля, иерусалимский "Бейтар", объявил о своем переименовании в знак признания заслуг президента США Дональда Трампа перед родным городом.

    О решении отныне называться "Бейтар Трамп Иерусалим" команда сообщила в социальной сети Facebook в преддверии переноса в Иерусалим американского посольства.

    "Футбольный клуб "Бейтар", будучи одним из самых заметных символов города, счастлив встречным жестом воздать должное президенту за его любовь и поддержку. Председатель и владелец Эли Табиб вместе с исполнительным директором Эли Оханой решили добавить к названию клуба имя американского президента, сотворившего историю", — сказано в заявлении.

    "Бейтар", который обрел известность многократными победами на национальных чемпионатах и буйным нравом своих болельщиков, хвалит Трампа за решение пойти напепрекор международному консенсусу и признать Иерусалим "вечной столицей Израиля".

    Практически весь остальной мир по-прежнему считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточные районы и исторический центр Иерусалима, отбитые Израилем у Иордании в 1967 году и позднее аннексированные.

    В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

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