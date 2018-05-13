"Шахтер" в 11-й раз выиграл чемпионат Украины

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Верес" (Ровно) в матче 31-го тура чемпионата Украины и в 11-й раз стали чемпионами страны.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "Шахтера", завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Марлос (на 5-й минуте). В параллельном матче киевское "Динамо" на выезде обыграло луганскую "Зарю" – 1:0.

За тур до конца чемпионата "Шахтер" с 75 очками стал недосягаемым для идущего вторым "Динамо" (70).

Дончане побеждают в чемпионате второй сезон подряд.

Напомним, ранее "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины по футболу-2017/18. Встреча, прошедшая в Днепре вечером 9 мая, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61).

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