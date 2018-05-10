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    Спорт

    Поединок между Кличко и Джошуа признан боем года по версии IBF

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    IBF наградит чемпионскими перстнями Энтони Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби за три и более успешных защиты титула организации.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 10 мая – РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. Международная боксерская федерация (IBF) назвала поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко боем 2017 года, сообщается в пресс-релизе организации.

    Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа. Видео
    Канал TOP5z Cinema на Youtube
    Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Джошуа в апреле 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли" в 11-м раунде победил техническим нокаутом Кличко в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в тяжелом весе. Британец был в нокдауне в шестом раунде, а украинец – в пятом и дважды в 11-м раунде. После этого боя Кличко завершил карьеру. Сейчас Джошуа является обладателем поясов IBF, WBA (Super), WBO и IBO. Обязательным претендентом на бой с британцем по линии WBA (Super) является россиянин Александр Поветкин.

    Также IBF наградит чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби за три и более успешных защиты титула организации. Селби, который завоевал титул IBF в 2015 году в бою с россиянином Евгением Градовичем, также получит приз Джерси Джо Уолкотта, который является высшей наградой организации. В 2016 году эту награду получил Головкин.

    Торжественное награждение лауреатов состоится 31 мая в Италии.

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