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    Спорт

    ФИФА оштрафовала Россию за поведение фанатов на матче с Францией

    (обновлено: )11503
    ФИФА начала собирать информацию о проявлениях расизма во время игры после того, как один из фотографов обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе.
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Франция
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    @Nando9687
    Неймар "засветил" арбитру в ухо
    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Дисциплинарная инстанция Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 30 тысяч швейцарских франков за проявления дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

    Встреча сборных России и Франции прошла 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

    В середине апреля ФИФА уведомила РФС о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между сборными России и Франции. ФИФА начала собирать информацию о проявлениях расизма во время игры после того, как фотограф агентства Франс Пресс обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда нападающий сборной Франции Усман Дембеле выполнял подачи с угловых.

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