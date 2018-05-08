ФИФА оштрафовала Россию за поведение фанатов на матче с Францией

Встреча сборных России и Франции прошла 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
В середине апреля ФИФА уведомила РФС о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между сборными России и Франции. ФИФА начала собирать информацию о проявлениях расизма во время игры после того, как фотограф агентства Франс Пресс обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда нападающий сборной Франции Усман Дембеле выполнял подачи с угловых.